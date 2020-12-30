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Rayon kumaş nasıl ayırt edilir? Ne gibi özellikler taşır?

30.12.2020 14:59 | Son Güncelleme:
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Rayon kumaş nasıl ayırt edilir? Ne gibi özellikler taşır?

Her bir kumaş türünün birbirinden farklı yapısı ve özellikleri bulunur. Bunları kumaşlar arasında ayırt etmek bazen zor olabilir. Peki rayon kumaş nedir, ne olarak bilinir?

Rayon kumaş, halk arasında daha çok bilinen diğer ismiyle viskon kumaş olarak bilinir. Kavak ağacı gibi selüloz maddesi zengin olan ağaçlardan kimyasal etmenlerle elde edilir. Kumaşın üretiminde etkisi olan dayanıklı ve selüloz içeren yapısı, oldukça geniş olarak kullanılan kumaş türleri arasında yer alır. Sizler de tekstil sektörünü yakından tanımak ve rayon kumaş nasıldır diye merak edenlerdenseniz bu yazımızda detayları bulabilirsiniz!

Rayon Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Rayon, kelime anlamı olarak viskon/viskoz anlamını taşır. Kumaşın elde edilen maddesi olan rayon, viskoz yöntemi ile elde edilir. Rayon kumaş ne demek diye sorulduğunda, halk arasında yapay ipek kumaşı olarak da bilinir. Oldukça ışıltı veren parlak bir görünüme sahiptir. Bu güzel görünümü sayesinde sık tercih edilen kumaş türleri arasındadır. Dokusu bakımından pamuk yapısına benzediği görülür. Fakat üretim esnasında birden fazla kimyasal işlemlerden geçerek kullanıcılara sunulur. Buna rağmen insan sağlığına zararı olmayan sağlıklı bir kumaş türüdür. Kıyafet üzerinde veya metrelik kumaş halinde kullanıcılara sunulur. Tekstil sektöründe sık kullanılan ve üretilen bir kumaş çeşididir.

Rayon Kumaş Hangi Özelliklere Sahiptir?

Rayon kumaşın birden fazla kullanım alanına göre farklı değerlendirilen çok sayıda özellikleri bulunur. Bu özel kumaş türünü, birden çok alanda ipek maddesinin kullanıldığı ortamlarda veya ipek ve pamuktan karışım elde edilerek üretilen pek çok farklı noktalarda yazlık ve kışlık kıyafetler için sık kullanılır. Rayon kumaş özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

· Kullanım açısından rahat ve yumuşak bir kumaştır.
· Kumaş hava alan bir yapıdadır ve kıyafet olarak kullanıldığında terletme yapmaz.
· Sağlam bir yapıda üretilir.
· Yumuşak ve kaygan dokusu itibariyle ten üzerinde uyum sağlar.
· Görünüm açısından parlak ve hoş bir görüntüye sahiptir.

Kullanım alanı açısından yaz mevsimlerinde daha sık tercih edilen bir kumaş türüdür. Hem hava alan bir yapıda olması hem de sıcak havalarda bile giyilse kişiyi terletmemesi bakımından kullanıcılar tarafından kıyafet alanında sık tercih edilen bir kumaş ürünüdür. Rayon kumaş genel olarak her bir özelliğinin en iyi şekilde elde edebilmesi için diğer ham madde ve liflerde harmanlanarak birtakım yoğun karışımlar içerir. Bu kumaşın üretiminde kullanılan teknoloji ve bazı maddelerin karışımı ile kumaş daha duyarlı hale gelir.

Rayon Kumaş Hangi Alanlarda Kullanılır?

Rayon maddesi günlük yaşamda kıyafetler üzerinde kullanılan bir kumaş parçasıdır. Rayon kumaş nedir sorusunu cevaplandırdıktan sonra nerelerde kullanıldığına değinelim.

Giyim Kullanım Alanları

· Abiye Giyim
· Günlük Giyim
· İş kıyafetleri
· Spor Giyim Ürünleri
· Takım Elbise
· Kravat ve aksesuarlar

Aynı zamanda bazı aksesuar ve nakışlı ürünlerin üretiminde de tercih edilen bir kumaştır. Aynı zamanda rayon içeren kumaşlar, üretim aşamasındaki viskoz yapısına kimyasal eklenerek kumaşın yanmasını önleyici yöntemler ile dayanıklı hale getirilir.

Ev Eşyası Ürünleri Kullanım Alanları

· Yorgan
· Battaniye
· Perde
· Nevresim Takımları
· Masa Örtüleri

Endüstriyel Kullanım Alanları

· Ambalaj Sektörü
· Sanayi Sektörü Kullanım Alanları
· Tıbbi ve Cerrahi Alanlar
· Paketli Ürünler
· Otomobil Sektörü
· Lastik Üretim Alanları
· Tek Kullanımlık Bebek Bezleri
· Oyun Sektörü Alanı/Bowling topları üzerinde kullanılır.

Rayon kumaş karışım olarak birçok karışımla elde edilebilir. Bunlar pamuk akrilik, rayon, suni ipek, polyester, rayon asetat, rayon yün ipek karışım maddelerinden oluşur. Birçok alanda sık kullanılan bu kumaş türü hemen her alanda tercih edilen bir üründür.

Rayon Kumaş Kategorileri

Rayon türleri, işlevi açısından bakıldığı zaman dört kategoride sınıflandırılır. Bunlar normal derecede üretilen rayon ve yüksek dayanıklı rayon olarak önemli şekilde kategorize edilir.

· Normal Rayon
· Yüksek Islak Dayanıklı Rayon (Polinozik)
· Yüksek Mukamevetli Rayon (High Tenacity)
· Cuprammonium Rayon

Yüksek dayanıklı rayon kumaş, viskon kumaşın çeşitlendirilmiş ve üzerine eklenmiş halidir. Endüstriyel alanda kullanımı oldukça yaygındır. Yüksek dayanıklı ve aynı zamanda ıslak formda bulunan rayon maddesini farklı işlemlerden geçirerek çeşitlendirilen elyaf ürünüdür. Bunlar genelde yüksel dayanıklı rayon olarak adlandırılırlar. Normal rayon türü, pazarda en yüksek oranda tercih edilen kumaş ürünüdür. Pamuk ve yün karışımı ile elde edilir, hazır giyim ve ev tekstil ürünleri üzerinde kullanılır. Son olarak cuprammonium rayon türü, fazla kimyasal içerdiği ve çevreye çok zararlı maddeler ile üretildiği için günümüzde üretilmemektedir.

Rayon Kumaş İnsan Sağlığını Etkiler mi?

Kullanım alanı oldukça geniş olan ve aynı zamanda sık tercih edilen rayon kumaş sağlıklı mı sorusuna şöyle yanıt verebiliriz. Tamamen doğal olan maddelerin kimyasal etmenler içerisinde harmanlanarak üretim aşamasında birçok kimyasal işlemlerden geçtiğini söylemek mümkündür. Hammaddesinde bulunan selüloz yapısı ve doğal olan madde kaynağı ile birlikte geniş bir yelpazede değerlendirilir. Kullanım alanı oldukça yaygın olan kumaş türleri arasında yer almaktadır. Kullanıcılar arasında birçok kişi kimyasal işlemlere maruz kaldığından ürünün zararlı olduğunu düşünebilir. Bu nedenle rayon kumaşın sağlıklı olup olmadığı konusunda endişeye kapılanlar olabilir. Fakat üretim aşamasında eklenen kimyasallar yıkanarak kumaş üzerinden uzaklaştırılır. Bu sebeple de doğal bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda insan sağlığına herhangi hiçbir zararı bulunmaz ve tekstil sektöründe ve kumaş üretim alanlarında oldukça sık kullanılır.

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