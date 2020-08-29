Realme C11 fiyatı ile cezbediyor

Daha önce Hindistan’da satışa sunulan ve fiyatı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Realme C11 şimdi de Avrupa’da satışa sunuluyor. Muhtemelen bir süre sonra ülkemizde de raflardaki yerini alacak olan C11, Avrupa fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

REALME C11 HEDİYESİ İLE GELİYOR

Önümüzdeki günlerde Almanya, Hollanda ve Portekiz’de satışa çıkacak olan modelin fiyatı da hayli cezbedici. Çinli üretici C11 için için Avrupa’da 99 euroluk bir etiket fiyatı belirlemiş. Üstelik telefonu ön sipariş ile satın alanlara Realme Band hediye edilecek.

Muhtemelen ülkemizde de hayli uygun bir etiketle satışa sunulacak olan Realme orta seviyenin giriş segmentine hitap eden bir telefon.

REALME C11'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

Çinli üretici bu modelinde MediaTek imzalı Helio G35 yonga setine yer vermiş. 2GB RAM bulunan telefonun dahili depolama alanı ise 32GB. 720 x 1560 piksel çözünürlüğünde 6.5 inçlik ekranla gelen Realme C11’de 5000 mAh’lık devasa bir batarya yer alıyor. 10W hızlı şarj desteğine sahip telefonun arka panelinde kare bir modül içerisine konumlandırılmış 13MP + 2MP’lik çift ana kamera bulunuyor. C11 ön kamerası ise 5MP.

Muhtemelen Realme C11 Türkiye fiyatı da 1200 TL’nin altında olacaktır. En azından bizim beklentimiz bu yönde. Yine de bekleyip göreceğiz.

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