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Realme C12 6000 mAh bataryayla geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.08.2020 10:10 | Son Güncelleme

Agresif fiyat politikası sayesinde başarılı bir grafik çizen Realme yeni C12 modelinde devasa bir batarya kullanacak. İşte konunun detayları.

Realme C12 6000 mAh bataryayla geliyor

Bir süredir ülkemizde de telefon satan Çinli üretici Realme model sayısını arttırmaya devam ediyor. Çin’in en genç akıllı telefon üreticilerinden biri olan Realme, Oppo, OnePlus ve Vivo gibi devlerle aynı çatı altında yer alıyor. Bu da Çinli şirketin pazar ağını hızlı bir şekilde genişletmesini sağladı.

Zaten Realme’nin bu kadar kısa bir süre içerisinde, bu denli büyümesinin en önemli sebebi Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticileriyle aynı holdingin çatısı altında yer alması diyebiliriz.

Realme genel itibariyle aynı Redmi gibi agresif fiyat politikasına sahip bir şirket. Yani düşük kalitedeki modelleri, düşük fiyatlardan satarak, müşteri kitlesini genişletiyor. Yonga ve kamera gibi özelliklere öncelik vermek yerine batarya gibi düşük maliyetli kriterleri öne alarak müşteri kitlesini genişletiyor.

Realme’nin önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni modeli de böyle bir cihaz. Tam 6000 mAh’lık bataryaya sahip olan C12 geçtiğimiz gün satışa çıkmak için gerekli sertifikaları aldı.

Yani artık telefonun satışa hazır olduğu söylenebilir. 6000 mAh bataryayla gelen Realme C12 modelinde 10W hızlı şarj desteği de bulunacak. İlk olarak Tayland, Endonezya, Malezya ve Çin’de satışa çıkacak olan telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsiz.

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