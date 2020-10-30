Realme C15 Qualcomm Edition tanıtıldı

Realme’nin geçtiğimiz gün karşımıza yeni Realme C15 modeli ile çıkabileceğini sizlere aktarmıştık. Bugün ise sürpriz bir şekilde Çinli firma elini çabuk tuttu ve yeni modelini tanıttı. Ana model ile birebir aynı özelliklere sahip olan yenilenen model, farkını yonga seti tarafında gösteriyor.

REALME C15 QUALCOMM EDİTİON ÖZELLİKLERİ

Ana modeli Helio G35 yonga seti ile gelirken, yenilenen modelde Qualcomm’un sekiz çekirdekli Snapdragon 460 yonga seti yer alıyor. G35’e göre daha fazla performans sunan Snapdragon 460 ile C15’in isminden çok ses getireceği ortada.

6.52 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde ekran ile gelen telefonda 13 Megapiksel f/2.2 diyafram + 8 Megapiksel 119 dereceli ultra geniş açılı lens f/2.25 diyafram + 2 Megapiksel derinlik + 2 Megapiksel makro lens f/2.4 diyafram kamera kurulumu yer alıyor.

İŞTE REALME C15 QUALCOMM EDİTİON'IN FİYATI

Ön tarafta ise 8 Megapiksellik öne kamera kullanan Realme, bu modelini 135 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuyor.

