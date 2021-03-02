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Realme GT 5G testte ortaya çıktı

02.03.2021 09:22 | Son Güncelleme:
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Realme GT 5G testte ortaya çıktı

4 Mart’ta gelecek olan Realme GT 5G, önceki söylentileri doğruladı. Cihaz Android 11 ve 12GB RAM ile Geekbench’te göründü.

RMX2202 model kodlu GT 5G, Snapdragon 888 işlemci ile geliyor. Realme daha önce akıllı telefonun Snapdragon 888, LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama ve 64MP üçlü kamera ile geleceğini doğrulasa da, kıyaslama veritabanı GT 5G’nin diğer özellikleri hakkında bilgi vermedi. Ayrıca, cihaz selfie ünitesi için sol üst köşede bir delik ve altında biyometrik kimlik doğrulama için bir ekran içi parmak izi okuyucusu bulunan Samsung yapımı 120Hz Süper AMOLED bir ekran da içerecek. Realme Başkan Yardımcısı Bay Xu Qi Chase, GT 5G’nin yerleşik Dolby Atmos ve stereo hoparlörlere sahip olacağını da söyledi.

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KUTUSU DA GÖRÜNDÜ

Daha önce paylaşılan posterler Realme GT 5G modelinin tasarımını ortaya çıkarmıştı. Geekbench sızıntılarıyla da cihazın cam arka ve deri varyantlarla geleceği doğrulanmış oldu. GT 5G’nin Weibo’da ortaya çıkan perakende kutusunun görüntüsü de paylaşıldı.

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Görünüşe göre, cihaz gümüş renkli değil siyah renkli olması dışında Realme X7 Pro’nun paketine benzer bir tasarıma sahip olacak. GT 5G, 2.999 CNY’nin (yaklaşık 460 dolar) altında fiyatlandırılacak. Realme’nin amiral gemisi etrafında heyecan yaratmak için daha fazla teaser görüntüsü sızdırılabilir. Cihaz hakkında sızan tüm bilgiler yakında netlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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