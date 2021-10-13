HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Realme GT Neo 2T ne zaman tanıtılacak?

Realme GT Neo 2T ne zaman tanıtılacak?

13.10.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdiye kadar orta segment tarafındaki modellere ağırlık veren Realme, rotasını yavaş yavaş üst segmente doğru döndürmeye başladı. Realme geçtiğimiz gün GT Neo2T modelinin tanıtım tarihini açıkladı.

Realme GT Neo 2T ne zaman tanıtılacak?

Realme’nin üst segmentteki yeni modeli MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 1200 yonga setinden güç alıyor. Bu yonga setinin 6nm’lik üretim teknolojisine dayandığını belirtelim.

İŞTE VERİLEN TARİH

Çinli üreticinin yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Realme’nin üst segment modeli 19 Ekim’de tanıtılacak. Bu tanıtımın ardından telefonun Çin’de satışa sunulması bekleniyor.

Henüz telefonun özellikleri tam olarak netleşmemiş olsa da Dimensity 1200’e 6GB ya da 8GB’lık RAM’in eşlik etmesi muhtemel. Dahili depolama tarafında da büyük bir ihtimalle minimum 128GB’lık bir alan karşımıza çıkacaktır.

Realme'den Android 12 adımıRealme'den Android 12 adımı

Telefonun küresel pazarda satışa sunulup sunulmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecektir. Realme’nin üst segmentteki yeni modelini uygun bir etiketle satışa sunması bekleniyor. Keza Çinli şirketin agresif bir fiyat politikasına sahip olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda düşük bir fiyat etiketi çok da sürpriz olmayacaktır.

İklim krizine uzaydan müdahale edilecek: Hazırlıklar yapılıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlişki sırasında anlaşılıyor! Bunu yaşıyorsanız dikkatİlişki sırasında anlaşılıyor! Bunu yaşıyorsanız dikkat
Bu tesiste 10 milyon solucan çalışıyorBu tesiste 10 milyon solucan çalışıyor
Black Shark 4S geliyor Black Shark 4S geliyor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu: Artıyor!

Bakan Koca duyurdu: Artıyor!

Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı

Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı

Boşanma kararı sonrası olay gönderme

Boşanma kararı sonrası olay gönderme

Pınar Altuğ sessizliğini bozdu: Kimse arkada öyle...

Pınar Altuğ sessizliğini bozdu: Kimse arkada öyle...

PTT tebligat ücretlerine zam mı geldi?

PTT tebligat ücretlerine zam mı geldi?

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor

Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.