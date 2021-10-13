Realme GT Neo 2T ne zaman tanıtılacak?

Realme’nin üst segmentteki yeni modeli MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 1200 yonga setinden güç alıyor. Bu yonga setinin 6nm’lik üretim teknolojisine dayandığını belirtelim.

İŞTE VERİLEN TARİH

Çinli üreticinin yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Realme’nin üst segment modeli 19 Ekim’de tanıtılacak. Bu tanıtımın ardından telefonun Çin’de satışa sunulması bekleniyor.

Henüz telefonun özellikleri tam olarak netleşmemiş olsa da Dimensity 1200’e 6GB ya da 8GB’lık RAM’in eşlik etmesi muhtemel. Dahili depolama tarafında da büyük bir ihtimalle minimum 128GB’lık bir alan karşımıza çıkacaktır.

Telefonun küresel pazarda satışa sunulup sunulmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecektir. Realme’nin üst segmentteki yeni modelini uygun bir etiketle satışa sunması bekleniyor. Keza Çinli şirketin agresif bir fiyat politikasına sahip olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda düşük bir fiyat etiketi çok da sürpriz olmayacaktır.

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