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  4. Realme iki ürünü ile Türkiye pazarına giriş yapacak

Realme iki ürünü ile Türkiye pazarına giriş yapacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.01.2020 09:19 | Son Güncelleme

7’den 70’e herkese hitap eden, fakat özellikle gençleri hedef alan Realme, genç, dinamik ve estetik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Türkiye’ye orta ve üst segment iki ürünü ile giriş yapacak markanın teknoloji tutkunlarıyla buluşacak ilk ürünleri realme 5 Pro ve realme XT olacak.

Realme iki ürünü ile Türkiye pazarına giriş yapacak

Full HD+ çözünürlüklü 6,3 inçlik bir ekranda damla çentik yapısyla dikkat çeken 5 Pro’nun, Ekran/gövde oranını %90,6'ya kadar çıkıyor. Ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile koruyor. Cihaz gücünü, Snapdragon 712 10 nm işlemcisinden alıyor. 8 GB'lık bir RAM ile güçlendirilmiş cihaz, Realme 5'te olduğu gibi Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.0'ı işletim sistemi kullanıyor. İçerisinde bulunan 3.0 AI motoru, konuşma tanıma, görüntü işleme ve optimizasyondaki verimliliği büyük ölçüde artırıyor.

ÜSTÜN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Görüntü teknolojisinde realme, kullanıcılara çeşitli senaryolarda geçerli olan çok yönlü fotoğraf deneyimi sunarak ultra yüksek çözünürlüklü dört kameralı döneme eşlik ederek üstün bir görüntü kalitesi sunar. Bu amaçla realme 5 Pro, 48 megapiksel ana kamera (Sony IMX 586) + 119 ° ultra geniş açılı lens + ultra makro lens + arka lensin dörtlü kamera kombinasyonuna sahip.
Yapay zeka destekli, f/1,79 diyafram açıklığına sahip Sony IMX586 sensörünü kullanan telefon, aynı zamanda 8 MP 119° ultra geniş açılı lens, 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2 MP çözünürlüğünde 4 cm'lik makro lens kullanıyor. 16 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olan Realme 5 Pro, Realme X'te olduğu gibi ön kamerada Sony IMX471 sensörünü kullanıyor.

Kullanıcıların görüntüleme ve renk stili konusundaki artan taleplerini karşılamak için realme 5 Pro, Chroma boost ile fotoğraf efektini daha da geliştirir. Yapay zeka motoru, sahne bilgilerini tanır, benzersiz insan görsel modeli ile insan gözlerinin gördüğü gerçek ayrıntıları, parlaklığı ve renkleri geri yükler ve parlatır.

E-SPORT SEVİYESİNDE OYUN PERFORMANSI

4.035 mAh'lik bir bataryanın yanı sıra VOOC 3.0 hızlı şarj ile birlikte %55'lik bir şarj yalnızca 30 dakika içerisinde elde edilebiliyor. Bu da kesintisiz oyun deneyiminin yolunu açıyor. Realme 5 Pro, Hyper Boost 2.0 ile oyun sırasında cep telefonunun performansını ve kararlılığını artırabilen ve kullanıcılar için en iyi oyun deneyimini sağlayabilen iki güçlü motoru, Frame Boost ve Touch Boost'u destekliyor.

realme 5 Pro, yeni bir jel ısı yayma işlemi ile 160 folyoya kadar termal iletkenliğe sahip bakır folyo, grafit levha ve yüksek termal iletkenlik alüminyumunun bir arada kullanıldığı sistemi içerisinde barındırır. Böylece büyük ölçekli oyunlar gibi ağır görevleri yerine getirirken daha iyi ısı dağılımı sağlayabilir ve rahat çalışmasını sağlayabiliyor.

DÜNYANIN İLK 64 MP KAMERASI, REALME XT

realme XT, bir telefonda şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü sensör olan 64MP ultra yüksek çözünürlüklü bir kamera sensörüne sahip. Ultra büyük 1 / 1,72 ”GW1 64MP sensör, 48MP sensörden % 34'lük bir büyüklüğe sahip olan telefon, f / 1,8 geniş diyafram ve üstün ışık toplama özelliğin ile 6P lens kullanıyor.

ISOCELL Plus teknolojisi ile birlikte 64MP Samsung GW1 sensörü, dört bitişik pikseli tek bir 1.6μm büyük pikselde birleştirmek için Tetracell 4'ü 1 arada piksel teknolojisini kullanıyor. Tetracell ve 3D HDR teknolojisi, kullanıcıların herhangi bir koşulda kristal netliğinde fotoğraflar çekmelerine olanak tanıyor.

Dörtlü kamera kurulumu, Ultra 64MP modunda 9216 × 6912 ultra ayrıntılı çözünürlükte fotoğraflar çekebilirken, fotoğraf boyutu 16MP çekimden 4 kat daha büyük olacak ve yakınlaştırma sırasında süper net ayrıntılar sağlayacaktır.

ŞIK TASARIM, DİNAMİK BİR KULLANIM

Realme XT, keskin ve canlı 16,3 cm (6,4 inç) FHD + Süper AMOLED ekrana sahiptir. Yükseltilmiş yüksek hassasiyetli dağıtım teknolojisi ve COF paketleme teknolojisi, telefonun % 92,1 ekran / gövde oranına ulaşmasını sağlıyor.

Dahili gece modu, düşük ışık koşullarında okurken veya oyun oynarken gözlerinizi korur. Süper AMOLED ekran, gece modu açıkken daha fazla güç tasarrufu ile uzun süreli kullanım kolaylığı sunuyor.

Goodix 3.0'ın en yeni optik parmak izi tarayıcı modülü, çok monitörlü bir tanımlama sistemi getiriyor ve daha güvenli bir kilit açma deneyimi için renkleri tanımlayabilen bir filtre ekliyor. Realme XT, fantastik ve göz alıcı bir görsel tasarım için 3D kavisli Gorilla Glass 5'i kullanıyor.

SNAPDRAGON 712 AIE İLE % 10 PERFORMANS İYİLEŞTİRME

Snapdragon 712 AIE, 10nm'lik bir işleme sahiptir ve saat hızını 2,3 Ghz'ye yükselterek, önceki nesle kıyasla% 10 genel performans ve% 35 grafik performans iyileştirmesi sağlıyor. Ayrıca, 3.0 yapay zeka motoru, konuşma tanıma, görüntü işleme ve optimizasyondaki verimliliği büyük ölçüde artırıyor.

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Realme realme 5 Pro realme XT

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