Realme iki ürünü ile Türkiye pazarına giriş yapacak

Full HD+ çözünürlüklü 6,3 inçlik bir ekranda damla çentik yapısyla dikkat çeken 5 Pro’nun, Ekran/gövde oranını %90,6'ya kadar çıkıyor. Ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile koruyor. Cihaz gücünü, Snapdragon 712 10 nm işlemcisinden alıyor. 8 GB'lık bir RAM ile güçlendirilmiş cihaz, Realme 5'te olduğu gibi Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.0'ı işletim sistemi kullanıyor. İçerisinde bulunan 3.0 AI motoru, konuşma tanıma, görüntü işleme ve optimizasyondaki verimliliği büyük ölçüde artırıyor. ÜSTÜN KAMERA ÖZELLİKLERİ



Görüntü teknolojisinde realme, kullanıcılara çeşitli senaryolarda geçerli olan çok yönlü fotoğraf deneyimi sunarak ultra yüksek çözünürlüklü dört kameralı döneme eşlik ederek üstün bir görüntü kalitesi sunar. Bu amaçla realme 5 Pro, 48 megapiksel ana kamera (Sony IMX 586) + 119 ° ultra geniş açılı lens + ultra makro lens + arka lensin dörtlü kamera kombinasyonuna sahip.

Yapay zeka destekli, f/1,79 diyafram açıklığına sahip Sony IMX586 sensörünü kullanan telefon, aynı zamanda 8 MP 119° ultra geniş açılı lens, 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2 MP çözünürlüğünde 4 cm'lik makro lens kullanıyor. 16 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olan Realme 5 Pro, Realme X'te olduğu gibi ön kamerada Sony IMX471 sensörünü kullanıyor.

Kullanıcıların görüntüleme ve renk stili konusundaki artan taleplerini karşılamak için realme 5 Pro, Chroma boost ile fotoğraf efektini daha da geliştirir. Yapay zeka motoru, sahne bilgilerini tanır, benzersiz insan görsel modeli ile insan gözlerinin gördüğü gerçek ayrıntıları, parlaklığı ve renkleri geri yükler ve parlatır. E-SPORT SEVİYESİNDE OYUN PERFORMANSI



4.035 mAh'lik bir bataryanın yanı sıra VOOC 3.0 hızlı şarj ile birlikte %55'lik bir şarj yalnızca 30 dakika içerisinde elde edilebiliyor. Bu da kesintisiz oyun deneyiminin yolunu açıyor. Realme 5 Pro, Hyper Boost 2.0 ile oyun sırasında cep telefonunun performansını ve kararlılığını artırabilen ve kullanıcılar için en iyi oyun deneyimini sağlayabilen iki güçlü motoru, Frame Boost ve Touch Boost'u destekliyor. realme 5 Pro, yeni bir jel ısı yayma işlemi ile 160 folyoya kadar termal iletkenliğe sahip bakır folyo, grafit levha ve yüksek termal iletkenlik alüminyumunun bir arada kullanıldığı sistemi içerisinde barındırır. Böylece büyük ölçekli oyunlar gibi ağır görevleri yerine getirirken daha iyi ısı dağılımı sağlayabilir ve rahat çalışmasını sağlayabiliyor.