Realme Pad hakkındaki bilgiler resmi olarak onaylandı

Twitter’da paylaşılan görüntülerden biri Realme Pad’in bir tarafında USB Type-C bağlantı noktası ve bir kulaklık jakı ile ekran kalemi için bir yuvanın yer aldığını gösterdi. Realme Pad ayrıca, arka panelinde altın bir halka ile çevrili bir kameraya ve alt köşede bir Realme logosuna ev sahipliği yapacak.

Ayrıca resmi bir video da geldi. Şirket, yaklaşmakta olan cihazı Realme Pad’i altın renginde gösteren bir video yayınladı.

Söz konusu video, ayrıca Realme Pad‘in en az iki renkte geleceğini de doğrulamış oldu. Realme tarafından daha önce paylaşılan görüntüler bize tabletin gri versiyonunu da göstermişti. Realme daha önce Realme Pad’in 6.9 mm kalınlığında olacağını söylemişti, ancak şirket henüz teknik özelliklerini detaylandırmadı.

REALME PAD ÖZELLİKLERİ

Bununla birlikte, söylentilere inanılırsa, Realme Pad iki adet 8MP kamera (birer ön ve arkada), bir microSD kart yuvası ve 7.100 mAh pil ile gelecek. Realme Pad’in yerleşik 6GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip olduğu söyleniyor. Ancak Helio G80 yonga seti ve Android 11 ile Geekbench’te görülen 4GB RAM varyantının da gelmesi bekleniyor.

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