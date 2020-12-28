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Realme Türkiye'den Xiaomi'ye 'şarj cihazı' göndermesi

28.12.2020 09:38 | Son Güncelleme:
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Realme Türkiye'den Xiaomi'ye 'şarj cihazı' göndermesi

Türkiye’de faaliyet gösteren Çinli üreticilerden biri olan Realme Xiaomi'ye ilginç bir gönderme yaptı. İşte detaylar.

Bilindiği üzere Xiaomi geçtiğimiz gün Mi 11’in kutusundan şarj cihazı çıkmayacağını açıkladı. Aslında bu açıklamada bir şey yok. Fakat 2 ay öncesine gittiğimizde aynı açıklamanın Apple tarafından da yapıldığını görebiliriz. Nitekim bu açıklamadan sonra da Xiaomi Apple'ı sosyal medya üzerinden tiye almıştı.

2 ay sonrasına, yani günümüze geldiğimizde ise Xiaomi ilginç bir adım attı. İlk olarak bu açıklamanın şaka olduğu düşünülmüştü fakat öyle olmadı. Çinli üretici çevre duyarlılığını gerekçe göstererek Mi 11'in kutusundan şarj aleti çıkmayacağını açıkladı.

Xiaomi‘nin bu açıklamasından sonra bazı tepkilerin geleceği zaten biliniyordu. Hatta bazı üreticilerin Xiaomi'ye göndermeye yapacağı tahmin ediliyordu. Nitekim Çinli üretici için gönderi paylaşan isimlerden birisi de Realme oldu.

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Çinin en genç akıllı telefon üreticilerinden biri olan Realme, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Xiaomi’ye göndermede bulundu. Dilerseniz bahse konu paylaşıma aşağıdan göz atabilirsiniz.

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Dipnot olarak belirtelim. Xiaomi şimdilik sadece Mi 11 kutusundan şarj adaptörü çıkmayacağını açıkladı. Dolayısıyla diğer modellerin kutu içeriğinde bir değişim söz konusu değil. En azından şimdilik bu konuda bir açıklama gelmiş değil. Yine de bekleyip göreceğiz.

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