Xiaomi Mi Watch ve Mi Watch Lite Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatları

Xiaomi Mi Watch eylül ayında tanıtılmıştı. Xiaomi'nin ekosistem kurma hedefindeki en önemli parçalardan birini temsil eden Xiaomi Mi Watch'a, geçtiğimiz haftalarda Mi Watch Lite adında bir kardeş de eklenmişti. Xiaomi Türkiye ise Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Xiaomi Mi Watch'ın çok yakında geleceği bilgisini paylaşmıştı. Nitekim beklenen oldu ve hem Xiaomi Mi Watch hem de Xiaomi Mi Watch Lite Türkiye'ye geldi.

XİAOMİ Mİ WATCH ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Türkiye, Mi Watch ve Mi Watch Lite akıllı saatlerini Türkiye'de satışa sundu. Xiaomi Mi Watch'ın fiyatına geçmeden önce, akıllı saatin özelliklerinden bahsedelim isterseniz. Yeni Xiaomi akıllı saati, 454x454 piksel çözünürlüğünde 1,39 inçlik yuvarlak bir AMOLED ekrana sahip. Rakip akıllı saatler gibi nabız takibi yapabilen Mi Watch, bünyesinde hava basınç sensörü ve GPS de bulunduruyor. Ayrıca akıllı saatte ortam ışığı, jiroskop, jeomanyetik sensör ve hızlanma sensörü gibi farklı donanımların da yer aldığını belirtelim. 5 ATM'ye kadar suya dayanıklılık sunan Mi Watch'ta 420 mAh değerinde bir batarya var. Bu batarya Xiaomi'nin iddiasına göre 16 güne kadar kullanım süresi vadediyor.