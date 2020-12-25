HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi Mi Watch ve Mi Watch Lite Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatları

Xiaomi Mi Watch ve Mi Watch Lite Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatları

25.12.2020 13:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Xiaomi Mi Watch ve Mi Watch Lite Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatları

Xiaomi Mi Watch ve Xiaomi Mi Watch Lite akıllı saatler Türkiye'de satışa çıktı. Yuvarlak tasarımlı Mi Watch ve kare tasarımlı Mi Watch Lite, Apple Watch, Galaxy Watch 3 ve Huawei Watch GT2 Pro gibi rakiplerle Türkiye pazarında mücadele edecek. İşte Xiaomi Mi Watch ve Xiaomi Mi Watch Lite fiyatı ve özellikleri.

Xiaomi Mi Watch eylül ayında tanıtılmıştı. Xiaomi'nin ekosistem kurma hedefindeki en önemli parçalardan birini temsil eden Xiaomi Mi Watch'a, geçtiğimiz haftalarda Mi Watch Lite adında bir kardeş de eklenmişti. Xiaomi Türkiye ise Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Xiaomi Mi Watch'ın çok yakında geleceği bilgisini paylaşmıştı. Nitekim beklenen oldu ve hem Xiaomi Mi Watch hem de Xiaomi Mi Watch Lite Türkiye'ye geldi.

XİAOMİ Mİ WATCH ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Türkiye, Mi Watch ve Mi Watch Lite akıllı saatlerini Türkiye'de satışa sundu. Xiaomi Mi Watch'ın fiyatına geçmeden önce, akıllı saatin özelliklerinden bahsedelim isterseniz. Yeni Xiaomi akıllı saati, 454x454 piksel çözünürlüğünde 1,39 inçlik yuvarlak bir AMOLED ekrana sahip. Rakip akıllı saatler gibi nabız takibi yapabilen Mi Watch, bünyesinde hava basınç sensörü ve GPS de bulunduruyor. Ayrıca akıllı saatte ortam ışığı, jiroskop, jeomanyetik sensör ve hızlanma sensörü gibi farklı donanımların da yer aldığını belirtelim. 5 ATM'ye kadar suya dayanıklılık sunan Mi Watch'ta 420 mAh değerinde bir batarya var. Bu batarya Xiaomi'nin iddiasına göre 16 güne kadar kullanım süresi vadediyor.

Xiaomi Mi Watch özellikleri

XİAOMİ Mİ WATCH LİTE ÖZELLİKLERİ

Mi Watch Lite ise adındaki Lite takısından da anlayabileceğiniz üzere daha kırpılmış özellikler sunuyor. Kare bir ekran tasarımı benimseyen akıllı saat 1,4 inçlik LCD bir ekrana sahip. Nabız takibi, uyku takibi, nefes egzersizleri, arama yanıtlama, bildirim, hava durumu ve müzik çalar gibi fonksiyonları bulunan Mi Watch Lite, 11 farklı spor moduna da destek veriyor. Mi Watch gibi 5 ATM'ye kadar suya dayanıklılık sunan akıllı saat, 230 mAh'lik bataryasıyla 9 güne kadar kullanım süresi sunuyor.

Xiaomi Mi Watch Lite özellikleri

Xiaomi Mi 11 için gelen Noel temalı gece modu paylaşımı!Xiaomi Mi 11 için gelen Noel temalı gece modu paylaşımı!

XİAOMİ Mİ WATCH VE Mİ WATCH LİTE FİYATI

Xiaomi Mi Watch fiyatı ile başlayalım. Mi Watch, 1.099 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Mi Watch Lite ise 899 TL'lik bir fiyat ile satışa çıkmış durumda. Her iki akıllı saat, online satış kanalı aracılığıyla satın alınabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok
Xiaomi sürpriz yaptı! İşte Mi 11'in düşük ışıktaki mücadelesiXiaomi sürpriz yaptı! İşte Mi 11'in düşük ışıktaki mücadelesi
Büyük ikramiyeye saatler kaldı!Büyük ikramiyeye saatler kaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

Sigarada vergi oranı değişti

Sigarada vergi oranı değişti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

Sızıntılar durmuyor: Xiaomi Mi 11'in canlı fotoğrafları ortaya çıktı!

İnternetten paylaştılar! İşte Mi 11'in yeni fotoğrafları

Xiaomi Mi 11 için gelen Noel temalı gece modu paylaşımı!

Xiaomi sürpriz yaptı! İşte Mi 11'in düşük ışıktaki mücadelesi

Router Ne Anlama Gelir, Ne İşe Yarar? Router Cihazı Kullanımı Nasıldır?

Router Ne Anlama Gelir, Ne İşe Yarar? Router Cihazı Kullanımı Nasıldır?

Ross Young: Xiaomi 2021'de 3 farklı katlanabilir akıllı telefon çıkartacak!

Ünlü isim büyük müjdeyi verdi! Xiaomi de üretecek

WhatsApp en popüler küresel mesajlaşma uygulaması oldu

En popüleri açıklandı!

Root ne anlama gelir? Android telefona ve tablete root nasıl atılır?

Root ne anlama gelir? Android telefona ve tablete root nasıl atılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.