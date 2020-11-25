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Realme UI 2.0 güncellemesi beta testleri başladı

25.11.2020 12:39 | Son Güncelleme:
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Realme UI 2.0 güncellemesi beta testleri başladı

Google, bu yılın eylül ayında büyük Android 11 güncellemesinin dağıtımına başlamıştı. Her zamanki gibi, Android telefon üreticileri kendi beta programlarıyla telefonlarını güncellemeye başladı. Realme UI yazılımını bu yıl açıklayan Realme, aynı ay içerisinde Android 11 tabanlı Realme UI 2.0’ı duyurdu.

Şimdiye kadar Realme X50 Pro, bu güncellemeyi alan tek cihaz oldu. Bugün ise Realme 7 Pro için Realme UI 2.0 beta testleri başladı.

Bunun beta programının sadece başlangıcı olduğunu belirtmek gerekir. İstikrarlı bir yapı 2021 Ocak ayının ortasına doğru gelecek gibi görünüyor. Realme şimdilik sadece 50 şanslı kullanıcısı üzerinde beta sürümü test ediyor. Bu yüzden Realme UI 2.0’ı yüklemek istiyorsanız maalesef ki uzun bir süre daha bekleyeceksiniz.

Henüz Beta aşamasında olan yeni güncellemenin sorunları bulunuyor. Bu yüzden güncellemeyi yüklemeden önce kullanıcıların yedek alması gerektiğine dikkat çekiliyor.

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REALME X50 PRO ÖZELLİKLERİ

  • 6.6 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde Super AMOLED ekran
  • Sekiz çekirdekli Snapdragon 720G yonga seti (2 x 2.3GHz Kryo 465 A76 + 6 x 1.8GHz Kryo 465 A55 CPU)
  • Adreno 618 GPU
  • 6 GB / 8 GB LPPDDR4x RAM
  • 128 GB (UFS 2.1) dahili depolama birimi
  • 256 GB’a kadar microSD kart desteği
  • Android 10 / realme UI işletim sistemi
  • 64 Megapiksel 1/1.73 inç Sony IMX682 sensör f/1.7 diyafram + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens f/2.3 diyafram + 2 Megapiksel siyah beyaz lens + 2 Megapiksel 4cm macro sensör f/2.4 diyafram
  • 32 Megapiksel f/2.5 diyafram
  • Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
  • Dolby Atmos ve Hi-Res Audio desteği
  • Boyutlar: 160.9×75.4×8.7mm
  • Ağırlık: 182g
  • Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, Dual Frequency (L1 + L5) GPS, NavIC, USB Type-C
  • 65W VOOC SuperDart Charge destekli 4.500 mAh destekli batarya

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