Realme UI 2.0 güncellemesi beta testleri başladı

Şimdiye kadar Realme X50 Pro, bu güncellemeyi alan tek cihaz oldu. Bugün ise Realme 7 Pro için Realme UI 2.0 beta testleri başladı.

Bunun beta programının sadece başlangıcı olduğunu belirtmek gerekir. İstikrarlı bir yapı 2021 Ocak ayının ortasına doğru gelecek gibi görünüyor. Realme şimdilik sadece 50 şanslı kullanıcısı üzerinde beta sürümü test ediyor. Bu yüzden Realme UI 2.0’ı yüklemek istiyorsanız maalesef ki uzun bir süre daha bekleyeceksiniz.

Henüz Beta aşamasında olan yeni güncellemenin sorunları bulunuyor. Bu yüzden güncellemeyi yüklemeden önce kullanıcıların yedek alması gerektiğine dikkat çekiliyor.

REALME X50 PRO ÖZELLİKLERİ

6.6 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde Super AMOLED ekran

Sekiz çekirdekli Snapdragon 720G yonga seti (2 x 2.3GHz Kryo 465 A76 + 6 x 1.8GHz Kryo 465 A55 CPU)

Adreno 618 GPU

6 GB / 8 GB LPPDDR4x RAM

128 GB (UFS 2.1) dahili depolama birimi

256 GB’a kadar microSD kart desteği

Android 10 / realme UI işletim sistemi

64 Megapiksel 1/1.73 inç Sony IMX682 sensör f/1.7 diyafram + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens f/2.3 diyafram + 2 Megapiksel siyah beyaz lens + 2 Megapiksel 4cm macro sensör f/2.4 diyafram

32 Megapiksel f/2.5 diyafram

Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu

Dolby Atmos ve Hi-Res Audio desteği

Boyutlar: 160.9×75.4×8.7mm

Ağırlık: 182g

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, Dual Frequency (L1 + L5) GPS, NavIC, USB Type-C

65W VOOC SuperDart Charge destekli 4.500 mAh destekli batarya

EMUI 11 güncelleme takvimi açıklandı

