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Realme Watch’ın özellikleri olmaya başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.05.2020 12:06 | Son Güncelleme

Fiyat/performans ürünleriyle karşımıza çıkan Realme yeni teknolojik objeler tanıtmaya ve ilgimizi çekmeye devam ediyor. Şirket Realme Watch ismini verdiği ilk akıllı saatinin tanıtım tarihini açıkladı.

Realme Watch’ın özellikleri olmaya başladı

Lansmanı Hindistan’da gerçekleştirilecek olan Realme Watch 25 Mayıs 2020 tarihinde tanıtılacak. Tanıtım tarihi ve basın bülteni şirketin Hindistan CEO’su Madhav Sheth tarafından Twitter’da yayınlandı. Bunun dışında lansman tarihini geri sayan bir site de kullanıma açıldı.

REALME WATCH NASIL ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK?

Realme Watch  1.4 inç büyüklüğünde renkli bir ekrana sahip. Bu ekranın OLED olması beklense de tam olarak LCD mi OLED mi olduğu 25 Mayın 2020 tarihinde saat 12:30’da düzenlenecek olan etkinlikte belli olacak. Ekranın hemen alt kısmında şirket logosunu görüyoruz. Siyah, kırmızı, mavi ve zeytin yeşili olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle birlikte gelen saat iki farklı kayış varyantıyla satışa sunulacak.

Şirket, işletim sistemi tarafında Google WearOS ile devam etmek yerine kendi akıllı saat yazılımını tercih etti. Kullanıcılar arama bildirimlerini görerek onları sessize alabilecek veya reddedebilecek. Saatte dahili mikrofon veya hoparlör bulunmuyor. Bu sebeple çağrıları bu saatle cevaplanmıyor.

Realme Watch 14 farklı spor modu ile birlikte geliyor. Bu modları şu şekilde sıralayabiliriz: Futbol, Basketbol, Masa Tenisi, Bisiklet, Spinning, Eliptik, Yoga, Kriket, Yürüyüş, Koşu, Badminton, Treadmill, Fitness ve Aeorobic Capacity. Bu modların dışında saatin kalp atış hızı takibi, kan-oksijen seviyesi takibi ve bildirim desteği, müzik uygulamasını kontrol etme, kamera uygulamasını kontrol etme, Instagram, Facebook, Whatshapp ve benzeri uygulamaları kontrol etme gibi farklı özellikleri bulunuyor.

 Realme’nin sitesinde detaylı bilgileri bulabilirsiniz. 25 Mayıs 2020’de bakalım ne gibi özellikler daha göreceğiz. Aşağıda basın görsellerinin bazılarını bulabilirsiniz.

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