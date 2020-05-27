Realme X3 SuperZoom 60x zoom desteğine sahip

Realme X3 SuperZoom 6.6 inç büyüklüğünde 1080×2400 Full HD+ çözünürlüğünde IPS LCD ekran ile gelecek. Bu ekran 480 nit parlaklığa ve 120Hz ekran yenileme hızına sahip. Bu ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

REALME X3 SUPERZOOM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Telefon gücünü geçtiğimiz yıl amiral gemilerinde kullanılan Qualcomm Snapdragon 855+ işlemciden alacak. Realme X3 SuperZoom 8GB/12GB LPDDR4x RAM ve 128GB/256GB UFS 3.0 depolama alanı olmak üzere iki farklı seçenek ile gelecek.Telefonun arka gövdesine yoğun oyun oynama sırasında ‘soğuk’ kalmasını sağlamak için bir Sıvı Soğutma Sistemi yerleştirilmiş. Telefonun batarya boyutunun 4.200mAh olduğunu söyleyelim. Bu batarya 30W hızlı şarj desteğine sahip. Telefon sadece 55 dakikada %100 şarj olabiliyor.

Belki de telefon hakkında en çok merak edilen şey kamera kurulumu. Telefonda 64 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram aralığında bir adet ana kamera bulunuyor. Bu kameraya ek olarak telefonda 5x optical zoom yapabilen 8MP çözünürlüğünde ve f/3.4 diyafram aralığına sahip telefoto lens, 8MP çözünürlüğünde f/2.3 diyafram aralığına sahip 119 derece ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlük, f/2.4 diyafram aralığına sahip makro lens bulunuyor.