realme X50 Global Lansman ile Tanıtıldı

realme X50 Pro 5G, gücünü Adreno 650 GPU ile eşleşebilen Qualcomm Snapdragon 865 5G yongasından alıyor. UFS 3.0 + Turbo Write + HPB kullanımı telefon hızını yüzde 80 oranında arttırırken, güç tüketimini yüzde 20 oranında azaltıyor. Yeni model, 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB ve 12 GB + 256 GB'lık üç farklı alternatifle geliyor.

realme X50 Pro 5G, çevredeki sinyal ortamını algılayıp 4G'den 5G'ye geçiş yapabiliyor. Bu akıllı geçiş sistemi, güç tüketimini yüzde 30 azaltıyor. Telefon ayrıca Wi-Fi 6'yı da destekliyor.

realme'nin ilk 5G amiral gemisi akıllı telefonu X50 Pro 5G, ana n1, n3, n41, n78 ve n79 özelliklerinin yanı sıra SA / NSA olmak üzere çift modlu 5G teknolojisini destekliyor.

Performans

4200 mAh çift hücreli pil ile gelen realme X50 Pro 5G, yeni bir flash şarj teknolojisi olan 65W SuperDart kullanıyor. Ekran açıkken şarj edilebilen telefonun bataryasının tam doluluğa ulaşması 35 dakika sürüyor. Yeni telefonların hepsi yeni nesil GaN adaptörleri ile donatılmış. X50 Pro 5G, hem 30W VOOC 4.0 Flaş Şarjı hem de 18W QC / PD hızlı şarjı ile uyumlu.

Ekran

realme X50 Pro 5G, 20:9 en boy oranı sunan 6.44 inç Samsung Super AMOLED ekran ile geliyor. HDR10 ve yüzde 100 DCI-P3 renk gamını destekleyen model, maksimum 1000 nit parlaklığa ve 2000000:1 tepe kontrast oranına sahip. X50 Pro 5G, 90 Hz ekran yenileme hızına sahip. Akıllı telefon, Super AMOLED ekranı sayesinde ekran içi parmak izi tanıma sistemine de sahip.

Kamera

64 MP kamerasıyla dikkat çeken X50 Pro 5G, 4'lü kamera sistemine sahip. 64 MP + 12 MP + 8 MP + ek mercek sistemi bulunan telefon, 20x hibrit yakınlaştırma yapılabiliyor. Aynı zamanda 12 Megapiksel telefoto kamera da yer alıyor. 8 Megapiksel kamera ise 119 derece ultra geniş açı çekim yapma imkanı sağlıyor.