Realme X7 serisi 5G desteğiyle gelecek

Halihazırda ülkemizde de kurumsal olarak faaliyetlerini sürdüren Realme model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çin’in en genç akıllı telefon üreticilerinden biri olan Realme 1 Eylül’de özel bir etkinlik düzenleyecek. Düzenlenecek olan etkinlikte X7 serisindeki yeni modeller tanıtılacak.

REALME X7 SERİSİNİN YENİ ÖZELLİĞİ POSTERLE ORTAYA ÇIKTI

Henüz tanıtıma 2 hafta gibi bir süre olmasına karşın X7 serisinin sahip olacağı bazı özellikler netleşmeye başladı. Realme tarafından yayınlanan poster sayesinde bu modellerin 5G özelliğine sahip olacağı kesinlik kazanmış oldu.

2020’nin başında Çin’de patlak veren koronavirüs salgını yüzünden pek çok sektör sekteye uğradı. Aynı şekilde telekomünikasyon sektöründe de 5G’nin yayılma hızı yavaşladı. Gerçi bu yavaşlamada ABD hükümetinin, Huawei’yi engelleme çalışmaları da önemli bir rol oynadı. Lakin bu başka bir yazının konusu.

Dolayısıyla 5G yayılma hızındaki yavaşlama üreticilerin de farklı senaryoları devreye sokmasına zemin hazırladı. Fakat bu gecikmeye rağmen 2021’de çıkan pek çok modelin 5G desteğine sahip olacağını söylemek mümkün.