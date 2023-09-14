HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rebiülevvel ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Rebiülevvel ayı namazı ne zaman, hangi gün kılınır?

Rebiülevvel ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Rebiülevvel ayı namazı ne zaman, hangi gün kılınır?

14.09.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rebiülevvel ayı namazı ve tarihlerine dair araştırmalar hız kazandı. Hicri takvime göre senenin üçüncü ayı olarak kabul edilen Rebiülevvel ayına az bir zaman kaldı. İslam peygamberi Hazreti Muhammed bu ayda doğduğu için Rebiülevvel ayı ayların en şereflisi olarak tanımlanır. Müslüman alemi için önem arz eden bu ay ibadet ve dualar eşliğinde geçiyor. Peki, Rebiülevvel ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Rebiülevvel ayı namazı ne zaman, hangi gün kılınır?

Rebiülevvel ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Rebiülevvel ayı namazı ne zaman, hangi gün kılınır?

Rebiülevvel ayı namazının kılınışı ve rekat sayısı gibi detaylar merak ediliyor. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen Rebiülevvel ayı Müslüman vatandaşlar için önemli olan aylardan biri olarak biliyor. İslam aleminin heyecanla beklediği Rebiülevvel ayı tarihleri ve ibadetlerine dair araştırmalar yoğunlaştı. İşte Rebiülevvel ayı namazı, ibadetleri ve konuya dair detaylı bilgiler...

REBİÜLEVVEL AYI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

  • Rebiülevvel namazı akşam namazından sonra iki rekat kılınır, her rekatta Fatiha’dan sonra üç kere İhlas Suresi okunur.

  • Selam verdikten İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e 100 defa şu şekilde salevat-ı şerife okunur:

  • "Ey Allah! (Efendimiz) Muhammed’e ve (Efendimiz) Muhammed’in âline rahmetinle salat eyle, bereket ver selâmet ihsân eyle. Ey acıyanların en merhametlisi (duâmı kabul eyle)"

  • Rebiülevvel Ayının 3. günü için ise kılınması tavsiye edilen namaz 4 rekattır. Her rekatında Fatiha’dan sonra bir kere Ayete’l-Kürsî okunur. Namazın ardından ise üçer kere Taha ve Yasin Sureleri okunur. Ardından kişi, namazı mutahhar ve mukaddes ruh-i şerifine bağışlar.

  • Rebiülevvel Ayının 21. gününde tavsiye edilen namaz ise rekattır. Her bir rekatta Fatiha’dan sonra bir kere Müzzemmil Suresi okunur. Kişi namazdan sonra secdeye kapanıp kalp huzuruyla şu sözleri zikredip Allah'tan isteğini arz eder: "Ey çok bağışlayan! Sen Gufran sıfatıyla Gaffar oldun. Mağfiret Senin örtüp bağışlamanda gizlenmiştir. Ey Gafur!”

namaz kılmak

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE?

Her yıl farklı tarihlere denk gelen Rebiülevvel bu yıl 16 Eylül 2023 Cumartesi tarihinde başlayacak 15 Ekim 2023 Pazar günü sona erecek. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor. Mevlid Kandili bu yıl RebiülEvvel ayının 11. günü olan 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.

dua etmek

REBİÜLEVVEL AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Rebiülevvel ayına has özel bir dua ya da ibadet şekli bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Hz. Muhammed'in yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılabilir.

Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe edilmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılınmalıdır. Öte yandan sadaka vermeli ve salavat getirilmelidir.

Mevlid Gecesi ise iki rekat namaz kılınmalıdır.

kuran

REBİÜLEVVEL AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Rebiülevvel ayını karşılamak mahiyetinde ilk günü oruç tutulabilir. Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutulabilir. Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği günün yıldönümünün ertesi günü yani 12. Günü (27 Eylül Çarşamba) oruç tutulabilir. Rebiülevvel Ayı boyunca Cuma Günleri de oruçlu geçirilebilir.

oruç tutmak

REBİÜLEVVEL AYINDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren (12. gece dahil olmak üzere) En'am suresi akşam ile yatsı arası okunur. Dua ayın 18. gecesine kadar da okunabilir.

En'am suresinin her gün devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

1000 Salavat (Kim 1000 Salavat çekerse, Muhafaza altında olacaktır)

  • 70-700 "Estağfirullah"

  • 100-1000 kelime-i Tevhid

  • 100-1000 İhlas-ı Şerif

  • 40 kez "Ya Munkizel halka – "O helak olanların Kurtarıcısı"

  • 100 kez "La ilahe illa ente Subhaneke, inni küntü minez-zalimin. Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun G-20 zirvesi ile ilgili açıklamalarına sert yanıtSON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun G-20 zirvesi ile ilgili açıklamalarına sert yanıt
İYİ Parti'nin yerel seçim kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum!İYİ Parti'nin yerel seçim kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum!
ABD Kongresinde dünyanın yakından takip ettiği forum!ABD Kongresinde dünyanın yakından takip ettiği forum!
Anahtar Kelimeler:
diyanet rebiulevvel ayı rebiülevvel ayı ne zaman

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti"

"Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti"

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Resmen işkence! Yatağa zincirlenerek defalarca tecavüz edildi

Resmen işkence! Yatağa zincirlenerek defalarca tecavüz edildi

Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.