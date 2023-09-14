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Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Rebiülevvel ayı ibadetleri neler, oruç tutulur mu? Diyanet açıkladı!

14.09.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rebiülevvel ayı tarihleri ve ibadetleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Rebiülevvel ayı hicri takvime göre senenin üçüncü ayı olarak kabul edilmektedir. Rebiül evvel ayında İslam peygamberi Hazreti Muhammed doğduğu için ayların en şereflisi olarak tanımlanır. Müslüman alemi için önem arz eden bu ay ibadet ve dualar eşliğinde geçiyor. Peki, Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Rebiülevvel ayı ibadetleri neler, oruç tutulur mu?

Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Rebiülevvel ayı ibadetleri neler, oruç tutulur mu? Diyanet açıkladı!

Rebiülevvel ayı tarihleri 2023 yılında da merak ediliyor. Müslümanlar için önemli olan Rebiülevvel ayı Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelmektedir. İslam alemi için önemli olan Rebiülevvel ayı tarihleri ve ibadetlerine dair araştırmalar hız kazandı. İşte Rebiülevvel ayı ibadetleri ve konuya ilişkin detaylar...

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE?

Her yıl farklı tarihlere denk gelen Rebiülevvel bu yıl 16 Eylül 2023 Cumartesi tarihinde başlayacak 15 Ekim 2023 Pazar günü sona erecek. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor. Mevlid Kandili bu yıl RebiülEvvel ayının 11. günü olan 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.

namaz kılmak

REBİÜLEVVEL AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Rebiülevvel ayına has özel bir dua ya da ibadet şekli bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Hz. Muhammed'in yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılabilir.

Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe edilmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılınmalıdır. Öte yandan sadaka vermeli ve salavat getirilmelidir.

Mevlid Gecesi ise iki rekat namaz kılınmalıdır.

namaz kılmak 2

REBİÜLEVVEL AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Rebiülevvel ayını karşılamak mahiyetinde ilk günü oruç tutulabilir. Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutulabilir. Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği günün yıldönümünün ertesi günü yani 12. Günü (27 Eylül Çarşamba) oruç tutulabilir. Rebiülevvel Ayı boyunca Cuma Günleri de oruçlu geçirilebilir.

oruç tutmak

REBİÜLEVVEL AYINDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren (12. gece dahil olmak üzere) En'am suresi akşam ile yatsı arası okunur. Dua ayın 18. gecesine kadar da okunabilir.

En'am suresinin her gün devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

1000 Salavat (Kim 1000 Salavat çekerse, Muhafaza altında olacaktır)

  • 70-700 "Estağfirullah"

  • 100-1000 kelime-i Tevhid

  • 100-1000 İhlas-ı Şerif

  • 40 kez "Ya Munkizel halka – "O helak olanların Kurtarıcısı"

  • 100 kez "La ilahe illa ente Subhaneke, inni küntü minez-zalimin. Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah
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