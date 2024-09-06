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Rebiülevvel ayı nedir, neden önemlidir? Rebiülevvel ayında ne yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
03.09.2024 23:09
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İslam aleminde Hicri takvime göre önemli, kutsal ve mübarek sayılan çeşitli aylar ve dönemler bulunur. Hicri takvimde Recep, Şaban ve Ramazan ayları "üç aylar" olarak adlandırılır. Bunun dışında Muharrem ve Rebiülevvel ayları da önemlidir. Her birinin farklı anlamları ve önemi vardır.

Rebiülevvel ayı nedir, neden önemlidir? Rebiülevvel ayında ne yapılır?

Hicri takvime göre İslam âlemi için önemli olan çok sayıda gün ve ay vardır. Üç aylar olarak isimlendirilmiş olan ve herkes tarafından bilinen Recep ayı, Şaban ayı ve Ramazan ayı dışında Muharrem ayı ve Rebiülevvel ayı da bulunur. Her birinin anlamı ve gereklilikleri de farklıdır.

Rebiülevvel ayı nedir?

Arapça bir kelime olan Rebiülevvel, "Rebi" (bahar) ve "Evvel" (ilk/önce) kelimelerinin birleşimiyle "ilk bahar" anlamına gelir. Hicri takvimde Rebiülevvel ayı, yılın üçüncü ayıdır.

İslami kaynaklara göre Hz. Muhammed’in doğumu bu ayın 12. gününe denk gelir. Bu sebeple Rebiülevvel ayı, İslam dünyasında büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca, bazı kaynaklar Hz. Muhammed’in vefatının da bu ayda gerçekleştiğini belirtmektedir.

Rebiülevvel ayı neden önemlidir?

Rebiülevvel ayı, Hz. Muhammed’in doğum günü olan Mevlid Kandili’ne ev sahipliği yapması nedeniyle çok önemlidir. İslam aleminde bu gün, Hz. Muhammed’in dünyaya gelişi anısına çeşitli ibadetlerle anılır. Ayrıca, İslam alimleri arasında genel kabul, Hz. Muhammed’in 12 Rebiülevvel günü vefat ettiğidir. Bu da ayın önemini artırır.

Rebiülevvel ayının 12 gecesi ne oldu?

Kaynaklara göre Rebiülevvel ayı, önemli bir aydır. İslam alimleri ve araştırmacıları, Rebiülevvel ayının 12. gününün Hz. Muhammed’in doğum ve vefat günü olduğunu belirtmiştir. İslam alimleri arasında Hz. Muhammed’in 12 Rebiülevvel günü vefat ettiği genel kabul görmüştür.

Ayrıca, hicretin de bu ayda gerçekleştiği bilinmektedir, bu da Rebiülevvel ayını son derece özel kılmaktadır. Hicri takvim, ay takvimine dayandığı için Rebiülevvel ayı miladi takvimde her yıl farklı günlerde başlamaktadır. Örneğin, 2023 yılında bu ay 15 Ekim’de başlamıştır, 2024 yılında ise 4 Eylül Rebiülevvel ayının başlangıcı olmuştur.

Rebiülevvel ayında ne yapılır?

Rebiülevvel ayı, Müslümanlar tarafından Hz. Muhammed’i anmak için özel bir zaman dilimidir. Bu ayda yapılan ibadetler arasında şunlar yer alır:

  • Fatiha Suresi okumak
  • Kur'ân-ı Kerim okumak ve anlamaya çalışmak
  • Kelime-i Şahadet getirmek
  • Hz. Muhammed’i anmak

  • Amenerrasulü Duası'nı okumak

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