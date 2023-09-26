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REBİÜLEVVEL NE DEMEK? Rebiülevvel anlamı nedir? Mevlid Kandili nedeniyle merak konusu oldu!

26.09.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rebiülevvel ne demek, sorusunun yanıtı Mevlid Kandili nedeniyle merak konusu oldu. Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak bilenen bu özel günde eller semaya uzanacak, dualar edilecek. Birçok kişi oruç tutacak, tesbih namazı kılacak. Bugün zikri ve tesbihler çekilecek, ibadet edilecek. Peki, Rebiülevvel ne demek? Rebiülevvel anlamı nedir?

REBİÜLEVVEL NE DEMEK? Rebiülevvel anlamı nedir? Mevlid Kandili nedeniyle merak konusu oldu!

Rebiülevvel kelimesinin anlamı Mevlid Kandili sebebiyle vatandaşlar tarafından merak edildi. Hz.Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği gün olması nedeniyle Müslümanlar ve İslam alemi açısından önemli olan Mevlid Kandili'nde birçok kişi internette "Rebiülevvel anlamı nedir? Rebiülevvel ne demek?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar...

REBİÜLEVVEL NE DEMEK?

Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın üçüncü ayıdır.

"Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" demektir.

Buna göre, "Rebiülevvel" aynın kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir.

Bir sonraki ayın isminin "Rebiülahir" (sonraki bahar) olduğu da dikkate alındığında, Rebiülevvel ayının kelime manası biraz daha iyi anlaşılacaktır.

İslam kaynaklarına göre Muhammed 12 Rebiüevvel 571 tarihinde doğmuştur.

MEVLİD KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı teşriflerinin Müslümanlar tarafından Kur’an-ı Kerim okumak, salavatlar getirmek ve dualar etmek gibi ibadetler ile değerlendirildiği Mevlid Kandili, Hicri takvime göre Rebiü’l-Evvel ayının 12. gecesidir. Peygamber Efendimizin 571 yılında Rebiü’l-Evvel ayının 12. günü dünyaya gelmesi, vefatından bir süre sonra o günün İslam âlemince ibadetlerle geçirilmesine vesile olmuştur.

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Mevlid, “veladet” (doğmak) kelime kökünden türeyen ve “doğma, doğuş, doğum yeri” anlamına gelen bir kelimedir. İslami literatürde ise Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı teşrif edişini ifade etmektedir.

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Hz. Muhammed rebiulevvel ayı

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