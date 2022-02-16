Recep ayının 15. günü bugün mü, ne zaman? Recep ayının 15. gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Recep ayının 15. günü namazı nasıl kılınır?

Recep ayının 15. gecesi milyonlarca Müslüman tarafından ibadetlerle idrak edilecek. Üç ayların başlangıcı olarak sayılan Recep ayının 13,14, ve 15. günleri İslam alemi tarafından dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Recep ayının 15. gecesi kılınacak namaz ve yapılacak ibadetler ivedelikle araştırılıyor. İşte Recep ayının 15. gününde yapılacak ibadetler ve Recep ayının 15. gecesi nasıl namaz kılınacağına dair detaylar haberimizde yer alıyor.
İslam aleminin mübarek üç ayları olarak saydığı Recep ayının bazı günleri eyyam-ı biyd (aydınlık günler) adını alır. Bu ismi almasının nedeni bu günlerde ay daha aydınlık ve daha güzel görünmektedir. Bu günler Recep ayının 13, 14 ve 15. günlerine denk gelmektedir. Miladi takvime göre tarihleri şöyle sıralayabiliriz. Recep ayının 13. gecesi; 14 Şubat Pazartesine, Recep 14. gecesi; 15 Şubat Salı'ya, Recep 15. gecesi de, 16 Şubat Çarşamba gününe denk gelmektedir.
Dini gün ve gecelerde olduğu gibi Recep ayının 15. gününde de yapılması gereken bir takım ibadetler mevcuttur. Recep ayının 15.gününde kılınacak namaz şu şekildedir; 14 rekat namaz kılınır; her rekatında Fatiha, yirmi tane İhlas, üç kere de Felak üç kere de Naz süreleri okunur ve namaz bitince de on kere salavat getirilir.
(100 REKATLIK NAMAZ)
(Kaynak : Muhammed Hakki en-Nazilli, Hazinetü'l esrâr ve celiletü'l-ezkar)
(10 REKATLIK NAMAZ)
(Kaynak : Muhammed ibnü Hatîriddin, el-Cevâhiru'l-hams)
(10 REKATLIK NAMAZ)
'Sübhanellahi vebihamdihi, Sübhanellahilazim'
"Allah'ı tesbih ederim ve O'na hamdederim. O büyük Allah'ı tesbih ederim." diye zikredilir.
(Kaynak : Abdülhayy el-Leknevî, el-Asâru'l-merfû'a)
(14 REKATLIK NAMAZ)
"Her kim Receb'in yarı (on beşinci) gecesinde 14 rekat kılar, her rekatta, 1 Fatiha, 20 İhlas (Gulhüvallahüehad), 3'er kere de Felak ve Nas Surelerini okur.
Namazını bitirince bana 10 kere salât okur sonra da 30'ar kere, tesbih, hamd, tekbir ve tehlil yani;
'Sübhanellahi Elhamdülillahi Allahüekberu Lêilêheillallah' zikri okunur.
Bu namazda okuduğu her harfe karşılık, kendisine 700 hasene yazar, her rukü ve secdesine karşılık cennette ona yeşil zebercedden 10 köşk bina eder.
Her rekata mukabil, cennette ona kırmızı yakuttan 10 şehir verir. Bir melek gelip, elini omuzları arasında koyarak: 'Geçmiş günahların muhakkak bağışlandı, ameline yeniden başla' der."
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