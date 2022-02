Recep ayının 15. günü bugün mü, ne zaman? Recep ayının 15. gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Recep ayının 15. günü namazı nasıl kılınır?

Recep ayının 15. gecesi milyonlarca Müslüman tarafından ibadetlerle idrak edilecek. Üç ayların başlangıcı olarak sayılan Recep ayının 13,14, ve 15. günleri İslam alemi tarafından dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Recep ayının 15. gecesi kılınacak namaz ve yapılacak ibadetler ivedelikle araştırılıyor. İşte Recep ayının 15. gününde yapılacak ibadetler ve Recep ayının 15. gecesi nasıl namaz kılınacağına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

RECEP AYININ 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

İslam aleminin mübarek üç ayları olarak saydığı Recep ayının bazı günleri eyyam-ı biyd (aydınlık günler) adını alır. Bu ismi almasının nedeni bu günlerde ay daha aydınlık ve daha güzel görünmektedir. Bu günler Recep ayının 13, 14 ve 15. günlerine denk gelmektedir. Miladi takvime göre tarihleri şöyle sıralayabiliriz. Recep ayının 13. gecesi; 14 Şubat Pazartesine, Recep 14. gecesi; 15 Şubat Salı'ya, Recep 15. gecesi de, 16 Şubat Çarşamba gününe denk gelmektedir.

RECEP AYININ 15. GÜNÜ NASIL İBADET EDİLİR?

Dini gün ve gecelerde olduğu gibi Recep ayının 15. gününde de yapılması gereken bir takım ibadetler mevcuttur. Recep ayının 15.gününde kılınacak namaz şu şekildedir; 14 rekat namaz kılınır; her rekatında Fatiha, yirmi tane İhlas, üç kere de Felak üç kere de Naz süreleri okunur ve namaz bitince de on kere salavat getirilir.

RECEP AYININ 15. GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

(100 REKATLIK NAMAZ)

Receb'in on beşinci gecesi 1 Fatiha, 10 İhlas ile 100 rekat kılınıp, peşine 1000 kere istiğfarda bulunmak, teşvik edilen amellerdendir.

(Kaynak : Muhammed Hakki en-Nazilli, Hazinetü'l esrâr ve celiletü'l-ezkar)

(10 REKATLIK NAMAZ)

Muhammed ibni Hatîriddin Hazretleri'nin nakline göre : "Receb'in 15. gecesi 5 selamla 10 rekat kılınır, her rekatta Fatiha'dan sonra 30 kere İhlas (Gulhuvallahüehad) Suresi okunur. Namaz bitince 100 kere 'Estağfirullah' denilerek Allah-u Te'âlâ'dan mağfiret talep edilir."

(Kaynak : Muhammed ibnü Hatîriddin, el-Cevâhiru'l-hams)

(10 REKATLIK NAMAZ)

Receb'in yarı gecesi yani 15. gecesi 1 Fatiha ve 3 İhlas Suresi ile (2 rekatta bir selam vererek) 10 rekat namaz kılınır. Selam verip namazı bitirince 100 defa:

'Sübhanellahi vebihamdihi, Sübhanellahilazim'

"Allah'ı tesbih ederim ve O'na hamdederim. O büyük Allah'ı tesbih ederim." diye zikredilir.

(Kaynak : Abdülhayy el-Leknevî, el-Asâru'l-merfû'a)

(14 REKATLIK NAMAZ)

Enes (Radıyallahu Anh) 'dan merfû'an rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Her kim Receb'in yarı (on beşinci) gecesinde 14 rekat kılar, her rekatta, 1 Fatiha, 20 İhlas (Gulhüvallahüehad), 3'er kere de Felak ve Nas Surelerini okur.

Namazını bitirince bana 10 kere salât okur sonra da 30'ar kere, tesbih, hamd, tekbir ve tehlil yani;

'Sübhanellahi Elhamdülillahi Allahüekberu Lêilêheillallah' zikri okunur.

Bu namazda okuduğu her harfe karşılık, kendisine 700 hasene yazar, her rukü ve secdesine karşılık cennette ona yeşil zebercedden 10 köşk bina eder.

Her rekata mukabil, cennette ona kırmızı yakuttan 10 şehir verir. Bir melek gelip, elini omuzları arasında koyarak: 'Geçmiş günahların muhakkak bağışlandı, ameline yeniden başla' der."