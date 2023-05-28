Recep Tayyip Erdoğan kaç yıldır cumhurbaşkanı, seçimi kazandı mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Seçmenler ikinci turda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercihte bulundu. AA'ya göre Türkiye'de şu ana kadar sandıkların yüzde 97,94'ü açıldı. Peki, Recep Tayyip Erdoğan kazandı mı, kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan kaç yıldır Cumhurbaşkanı? İşte tüm merak edilenler...

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KAZANDI MI, KAÇ OY ALDI?

Seçmenler, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercihte bulundu.

Anadolu Ajansı'ndan (AA) gelen ilk sonuçlara göre sandıkların yüzde 98,52'si açılırken; Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52,11; Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 47,89 olarak yer aldı.

ANKA'ya göre ise sandıkların yüzde 98,5'i açılırken; Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52,00; Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 48,00 olarak yer aldı.

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RECEP TAYYİP ERDOĞAN KAÇ YILDIR CUMHURBAŞKANI?

Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyasetçi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, Türkiye'nin 12. ve günümüzdeki cumhurbaşkanıdır. 2003-2014 yılları arasında 11 yıl Türkiye başbakanlığı yapan Erdoğan, iki dönemdir Türkiye cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmektedir.

Cumhurbaşkanını halkın seçmesini onaylayan anayasa değişikliği referandumu sonrasında 2014 yılında gerçekleştirilen seçimle doğrudan halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olmuştur.



