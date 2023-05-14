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  4. RECEP TAYYİP ERDOĞAN OY ORANI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimleri Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oy aldı? Seçim sonuçları Mynet.com'da olacak

RECEP TAYYİP ERDOĞAN OY ORANI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimleri Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oy aldı? Seçim sonuçları Mynet.com'da olacak

14.05.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep Tayyip Erdoğan oy oranı, başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar olmak üzere 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanan kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayına oy verecek. Peki, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oy aldı? Cumhur İttifakı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı canlı takibi Mynet.com'da olacak.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN OY ORANI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimleri Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oy aldı? Seçim sonuçları Mynet.com'da olacak

Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile ilgili araştırmalar şimdiden hız kazandı. AK Parti Genel Başkanı bugün oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu ve "Süreç şu ana kadar sorunsuz devam etti" dedi. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan oy oranı canlı olarak Mynet.com'dan takip edilebilecek. İşte, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın oy oranı canlı takip ekranı...

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RECEP TAYYİP ERDOĞAN YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan oy oranı aldığı yüzdelik dilimler olarak seçim sonuçlarına ilişkin verilerin yayımlanması ile birlikte takip edilebilecek.

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RECEP TAYYİP ERDOĞAN OY ORANI 2023

İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını anbean görebileceğiniz '2023 genel seçim sonuçları canlı takip ekranı'...

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Recep Tayyip Erdoğan

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