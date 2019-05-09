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Red Bull Flick’te play-off turu başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 17:08 | Son Güncelleme

Red Bull Flick'in ilk şampiyonu 18 Mayıs Cumartesi günü Hasköy İplik Fabrikası'nda gerçekleştirilecek büyük finalde belli olacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en büyük CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick finali 18 Mayıs Cumartesi olarak açıklandı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en rekabetçi CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, ilk şampiyonunu bulmak için çıktığı yolda eleme turunun sonuna geldi. Amatörden profesyonele tüm oyunseverlerin, köklü oyun CS:GO’da 2'ye 2 formatında Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele ettikleri Red Bull Flick'te elemeler sonunda play-off turuna yükselen 32 takım belli oldu.

Şehirlerde düzenlenen elemeler sonunda 28, çevrim içi elemede ise 4 olmak üzere toplamda 32 takım, 11 Mayıs'ta düzenlenecek çevrim içi play-off turundan final turuna yükselmek için çaba harcayacak.

Zorlu şehir ve çevrim içi elemelerini geçip şampiyonluk yolunda yürümeye devam eden takımlar ise "Overwhelming, Dorlion, Blackbull, Sessizbelalar01, Ecüc Mecüc, MustBePerfect, Erginci, 3.Etap, Zorlayıcı, Impossible, Gladius e-spor, We are Silver, El Capitan, Sabaç, Taking no prisoners, PandemiumDEX, Rotwein, Dark Knight, Sarıkız, Fake Clan, Gondol Gaming, Alem-i Akva, Synthetic Sledge, xit-abnormalfingers, Tamamdır, 2 Taps, LOG Esports, Otakupeek, VurdumKoş, AFL, BoşunaSayma17Harf, Troia Esports ve ExpersioN." olarak duyuruldu.

1 Mayıs'ta çevrim içi olarak gerçekleştirilecek play-off turunda, takım oyunu ve tecrübesini sergileyecek 8 takım, final sahnesine bilet alacak. Red Bull Flick'in ilk şampiyonu 18 Mayıs Cumartesi günü Hasköy İplik Fabrikası'nda gerçekleştirilecek büyük finalde belli olacak.

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