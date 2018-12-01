Red Dead Online İnceleme!

Uzun zamandır tanıtım videoları ve ekran görüntüleri ile oyun dünyasını meşgul eden bir marka vardı. Evet, Red Dead Redemption'dan bahsediyorum. GTA gibi oldukça başarılı bir serinin yapımcılarının ellerinden çıkan Vahşi Batı oyunu sizce nasıl olurdu? Bu sorunun cevabını tam olarak 8 yıl önce almıştık aslında. Oyun dünyasını derinden etkileyen bir yapım vardı karşımızda. GTA serisinin yakın takipçileri oyunun hemen hemen her anında tanıdık enstantaneler görmüştür zaten. Tabi ki GTA severler için oldukça farklı topraklar barındırıyordu ilk Red Dead Redemption oyunu. Oldukça kaliteli hikaye altyapısı ve sunduğu o dünya tarif edilemez bir evrene kapıları aralıyordu resmen. Öyle herkese hitap eden bir marka değil kısacası Red Dead Redemption markası. Özellikle kovboy temasını sevmeyenler için pek önerilecek bir yapım değil maalesef. Her ne kadar kaliteli olsa da bazen bazı etkenler her oyuncunun hoşuna gitmeyebiliyor. Red Dead Redemption 2, oyun dünyasını ikiye bölen bir yapım diyebiliriz bu yüzden. Hantallık? Aşırı realistik? Her şeye varım sevgili Teknolojioku takipçileri.

Daha öncesinde oyunun hikaye modunu sizlere detaylı yazılı incelememizde anlatmıştık. Bu konuların üzerinden tekrar ve tekrar geçmek gibi bir düşüncem yok. Rockstar, RDR 2'nin online modunu biraz geç çıkardı çıkarmasına ancak iyi de etti. Böylelikle öncelikle dünyayı iyi tanımlama fırsatına eriştik meraklıları olarak. Kademeli olarak oyuncuları online moduna kabul eden firma sonunda tüm oyunculara kapısını açtı ve biz de beklemeden direkt oyuna yumulduk. Öncelikle şunu belirtmeden geçmeyelim; eğer arkadaş çevreniz yoksa o zaman Red Dead Online size biraz sıkıcı gelebilir. Çevrede dolaşan trol oyuncular yüzünden tüm deneyiminiz bir an da cehenneme dönüşebilir. Bu yüzden oynayacaksanız kesinlikle grup haline oyuna girişmenizi öneririm. İlk olarak online moduna giriş yaptığınız zaman sizi bir karakter yaratma ekranı karşılıyor olacak. Kısacası GTA mantığı diyebiliriz. Karakter yaratma ekranı öyle aman aman detaylı bir içeriğe de sahip değil. Ardından belli bir süre boyunca diğer oyuncular ile etkileşime giremiyorsunuz çünkü online modunu iyice kavramanız adına bazı görevleri yerine getirmeli ve oyunun sizlere neler sunduğunu bilmeniz gerekmekte.

O ekip buraya gelecek Domino! Ne kadar doğru bir karşılaştırma olur bilemem ancak oyunun online sistemi GTA'ya nazaran daha dolu ve kaliteli görev dizilimi ile karşımıza çıkıyor. Malum, arada dağlar kadar yıl farkı var. Buna ek olarak kendi kampınızı ve ekibinizi kurabiliyorsunuz. Kamp geliştikçe ekibe katabileceğiniz oyuncu sayısı da haliyle artıyor. Şimdilik oyun modları arasında ölüm kalım maçları, at yarışları, heist görevleri ve gelişi güzel yan görevler mevcut. İster arkadaşlarınız ile ister tek başınıza bu görevlere katılıp seviye kasabiliyorsunuz. Bu konuda canımı en çok sıkan nokta ise sistemin tamamıyla dengesiz bir şekilde ilerletiliyor oluşu. Bu ne demek? Oyun modlarında sizin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunuzun önemi yok demek! Kimin silahı daha iyi ise o her zaman diğer kullanıcılardan daha üstündür durumu mevcut. Peki bunda yanlış olan kısım nedir? Red Dead Redemption 2'nin Üstün Sürüm versiyonuna sahip olan oyuncuların online modlarda da diğer oyunculardan üstün olması demek oluyor bu. Kısacası RD Online'da para her zaman konuşur demek istiyor sevgili Rockstar.

Aynı şekilde oyunda iki farklı para birimi bizleri bekliyor. Birisi normal para birimiyken diğeri de gerçek parayla alınabilen bir para birimi. Yapım içerisinde bulunan kozmetik ürünlere ulaşmanın en kolay yolu ise bu para biriminden geçiyor. Bu konuda maalesef Rockstar beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. At, silah, avra.!? Kutsal üçlü



Tabi ki bu paraları yine oyun içerisinden kazanabiliyorsunuz ancak görevlerden aldığınız birimler maalesef oldukça yetersiz. Peki online modunda her şey para mı demek? Tabi ki de hayır! Sevgili Rockstar oyunun online eğlencesini üst seviyede tutmaya çalışmış. Kaliteli heist görevleri arkadaşlarınız ile beraber eğlenceli vakitler geçirmenizi sağlıyor. Özellikle beraber kamp geliştirmeleri yapmak ve kazanç peşinde koşmak oyuna oldukça anlam katan etkenler arasında. Çatışma ve oynanış mekanikleri konusunda sanırım tekrardan buraya yazmaya gerek yok. Oyunun tek kişilik modu ne sunuyor ise online modunda da aynı şeyler sizleri bekliyor diyebilirim. Rockstar, grafikler konusunda da bizleri yine mutlu etmeyi başarıyor. Bu konuda sanırım şimdilik Rockstar'ın eline su dökecek bir firma yok diyebiliriz. Peki online modu oyuncuları ne kadar götürür? Online modu için herhangi bir süre sınırı mevcut değil. Heist görevlerini tüketseniz bile çeşitli oyun modları oyunda sizleri bekliyor olacak.

Red Dead dünyasını tekrardan keşfe çıkmanız bile günlerinizi harcamanıza sebebiyet verecektir zaten. Yan görevler ise zaten bu sürenin üzerine bal kaymak niteliğinde geliyor bizlere. Her bir yan görev kendisini tekrar etmiyor ve sizlere farklı hikayelerin kapılarını aralıyor. Mutlaka yan görevleri yapmadan geçmeyin oyunu derim ben. Gelelim oyunda karşılaştığım ufak tefek hatalara. Ufak tefek? Karakterinizin haritanın altında süzülürken bulmanız, NPC'lerin gökyüzünde kanat çırparcasına uçması, atınızın bir an da yunus balığı edasıyla suda yüzmesi gibi gibi birçok hata sizleri bekliyor olacak. Hayatınıza biraz aksiyon katın!



Tabi ki bunun en büyük sebeplerinden birisi oyunun beta aşamasından daha yeni çıkıyor oluşu. İleride gelecek olan güncellemeler ile bu hatalar mutlaka giderilecektir ancak şimdiden oyuna başlamak isteyen kullanıcıların bu tarz büyük hatalar ile karşı karşıya kalması biraz can sıkıcı olabilir. İnceleme yazımızı toparlayacak olursak, 8 yıl emek verilmiş bir yapım var karşımızda her ne kadar hatalar ile beraber bizleri selamlıyor olsa da. Peki Red Dead Redemption 2 ''Yılın Oyunu'' olur mu? Bana kalırsa rahatlıkla bu yılın ''Yılın Oyunu'' seçilecek RDR 2.