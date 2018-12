Red Dead Online İnceleme!

Uzun zamandır tanıtım videoları ve ekran görüntüleri ile oyun dünyasını meşgul eden bir marka vardı. Evet, Red Dead Redemption'dan bahsediyorum. GTA gibi oldukça başarılı bir serinin yapımcılarının ellerinden çıkan Vahşi Batı oyunu sizce nasıl olurdu?

Bu sorunun cevabını tam olarak 8 yıl önce almıştık aslında. Oyun dünyasını derinden etkileyen bir yapım vardı karşımızda. GTA serisinin yakın takipçileri oyunun hemen hemen her anında tanıdık enstantaneler görmüştür zaten.

Tabi ki GTA severler için oldukça farklı topraklar barındırıyordu ilk Red Dead Redemption oyunu. Oldukça kaliteli hikaye altyapısı ve sunduğu o dünya tarif edilemez bir evrene kapıları aralıyordu resmen. Öyle herkese hitap eden bir marka değil kısacası Red Dead Redemption markası.

Özellikle kovboy temasını sevmeyenler için pek önerilecek bir yapım değil maalesef. Her ne kadar kaliteli olsa da bazen bazı etkenler her oyuncunun hoşuna gitmeyebiliyor. Red Dead Redemption 2, oyun dünyasını ikiye bölen bir yapım diyebiliriz bu yüzden. Hantallık? Aşırı realistik? Her şeye varım sevgili Teknolojioku takipçileri.