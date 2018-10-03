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Red Dead Redemption 2'nin fiyatı kafayı yedirtiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.10.2018 15:10 | Son Güncelleme

Oyun fiyatları artık Türkiye'de standart olarak 469 TL'den başlamakta. En azında PlayStation kullanıcıları için bu durum geçerli. Konsol oyunculuğunun artık bittiği noktadayız sevgili oyun severler!

Red Dead Redemption 2'nin fiyatı kafayı yedirtiyor!

Rockstar Games, bildiğiniz gibi dün Red Dead Redemption 2'nin ikinci resmi oynanış videosunu bekleyenleri için paylaştı ve bu videonun yayınlanmasının üzerinden çok fazla bir zaman geçmeden oyunun PlayStation Store üzerindeki fiyatları arttı.

PlayStation Türkiye bu konuda nasıl bir strateji izliyor bilmiyoruz ancak bu fiyat politikası sadece RDR 2 için geçerli değil. Birçok ön siparişe açık olan yapımlar için de aynı durum geçerli.

Oyun fiyatları artık Türkiye'de standart olarak 469 TL'den başlamakta. En azında PlayStation kullanıcıları için bu durum geçerli. Oyuncular bu güncelleme karşısında nasıl güçlü bir duruş sergileyecekler bilmiyoruz ancak bu gidişat pek hayra alamet değil sevgili Teknolojioku takipçileri.

Red Dead Redemption 2'nin PlayStation Store'daki eski ve yeni fiyatlarını sizlerle paylaşacak olursak:

Standard Edition 299,00 TL'den 469,00 TL oldu.
Special Edition 379,00 TL'den 569,00 TL oldu.
Ultimate Edition 449,00 TL'den 669,00 TL oldu.

God of War, Detroit: Become Human, Marvel's Spider-Man, Sekiro: Shadows Die Twice FIFA 19, NBA 2K19, Shadow of the Tomb Raider ve Call of Duty: Black Ops 4 dahil olmak üzere PlayStation Store'da son zamanlarda birçok oyunun fiyatı artmış durumda.

Konsol oyunculuğunun artık bittiği noktadayız sevgili oyun severler. Bu durum karşısında PlayStation Türkiye ileride nasıl bir aksiyon alacak hep beraber bekleyip göreceğiz. - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

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