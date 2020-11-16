Reddi miras nedir, nasıl yapılır?

Miras, mirası bırakan bir kimsenin ölümü sonrasında yasal mirasçılarına kalan her türlü mal, para, hak ve borçlardır. Bazı durumlarda yasal varisler veya atanmış kişiler tarafından bunlar kabul edilmez ve mirasın reddi talep edilir.

Miras Neden Reddedilir?

Bir kişi kendisine ait çeşitli mal ve varlıkları Türk hukukunda bulunan yasal düzenlemeler çerçevesinde yasal varislerine veya vasiyet ettiği kişilere bırakabilir. Miras haberleri genelde insanlar arasında sevinç yaratan olaylardan birisidir. Bazen de istenmeyen bir durum olarak ortaya çıkar. Malların ve mülklerin yanı sıra bu kavramın içerisine ölen kişiden kalan borçlar da girer. Bundan dolayı miras kalan kişilerin alacakları mal ve varlıklarla birlikte borçları da üstlenmesi gerekir. Bu durumlar mirasçılar adına sorun teşkil eder. Bu nedenle kişiler mirası kabul etmek istemeyebilir. Bu durumun sorun yaratmaması adına hukukta mirasın reddedilmesi seçeneği bulunur.

Kişiler bu konuda haklarını bilmedikleri için yüklü miktar borç ödeme gibi durumlarla karşı karşıya gelir. Reddi miras, yasal veya atanmış mirasçıların ölen kişiden kalan her türlü malı, eşyayı, hakkı veya borcu reddetmesi olarak tanımlanır. Hukuki yollara başvurularak bu reddetme işlemi gerçekleştirilir. Mirası reddeden mirasçı, ölen kişiden kalan borçları ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olur. Mirasın reddedilmesi durumunda mirasçı sadece borçları değil aynı zamanda mal ve varlıkları da reddetmiş olur. Mal ve varlıkları kabul edip borcu reddetmek mümkün değildir.