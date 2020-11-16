HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Reddi miras nedir, nasıl yapılır?

Reddi miras nedir, nasıl yapılır?

16.11.2020 15:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Reddi miras nedir, nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Miras Neden Reddedilir?
  • Reddi Miras İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir?
  • Mirasın Reddi Ne Kadar Süre İçinde Yapılmalıdır?
  • Reddi Miras Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Günümüzde miras ve mirasın paylaşılması gibi durumlar kişiler arasında oldukça problem yaratan konulardır. Bazen mirasçıların mirası reddetmesi gerektiği durumlar meydana gelebilir. Reddi miras nedir ve süreç nasıl gerçekleştirilir gibi soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Miras, mirası bırakan bir kimsenin ölümü sonrasında yasal mirasçılarına kalan her türlü mal, para, hak ve borçlardır. Bazı durumlarda yasal varisler veya atanmış kişiler tarafından bunlar kabul edilmez ve mirasın reddi talep edilir.

Miras Neden Reddedilir?

Bir kişi kendisine ait çeşitli mal ve varlıkları Türk hukukunda bulunan yasal düzenlemeler çerçevesinde yasal varislerine veya vasiyet ettiği kişilere bırakabilir. Miras haberleri genelde insanlar arasında sevinç yaratan olaylardan birisidir. Bazen de istenmeyen bir durum olarak ortaya çıkar. Malların ve mülklerin yanı sıra bu kavramın içerisine ölen kişiden kalan borçlar da girer. Bundan dolayı miras kalan kişilerin alacakları mal ve varlıklarla birlikte borçları da üstlenmesi gerekir. Bu durumlar mirasçılar adına sorun teşkil eder. Bu nedenle kişiler mirası kabul etmek istemeyebilir. Bu durumun sorun yaratmaması adına hukukta mirasın reddedilmesi seçeneği bulunur.

Kişiler bu konuda haklarını bilmedikleri için yüklü miktar borç ödeme gibi durumlarla karşı karşıya gelir. Reddi miras, yasal veya atanmış mirasçıların ölen kişiden kalan her türlü malı, eşyayı, hakkı veya borcu reddetmesi olarak tanımlanır. Hukuki yollara başvurularak bu reddetme işlemi gerçekleştirilir. Mirası reddeden mirasçı, ölen kişiden kalan borçları ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olur. Mirasın reddedilmesi durumunda mirasçı sadece borçları değil aynı zamanda mal ve varlıkları da reddetmiş olur. Mal ve varlıkları kabul edip borcu reddetmek mümkün değildir.

Reddi Miras İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir?

Mirasın mirasçılar tarafından reddedilmesi yasal bir haktır. Miraslarını reddetmek isteyen kişiler için akla gelen ilk soru reddi miras nasıl yapılır sorusudur. Mirası reddetmek isteyen yasal veya atanmış mirasçılar, ayırt etme gücüne sahip kısıtlı olmayan ergin kişiler olmalıdır. Bu durumu karşılayan kişilerin taleplerini yazılı ve sözlü olarak mirası kayıtsız ve şartsız reddettiklerini beyan edecek şekilde mahkemeye iletmeleri gerekir. Miras şartlı bir şekilde reddedilemez. Sadece borcun reddedilmesi mümkün değildir. Şartlı reddedilen miras, mirasçı tarafından kabul edilmiş sayılır. Kabul edilmek istenmeyen miras, mirasçılar tarafından Sulh Hukuk Mahkemesine bildirilmelidir. Reddi miras dilekçesi yazılarak işlemler başlatılabilir. Miras bırakan kişinin son yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yapılması durumunda miras reddedilir. Belirtilen süre içerisinde reddi miras talebinde bulunulması önemlidir. Mirasın reddedilmesi durumunda kişi tüm hak ve borçlardan vazgeçmiş olur. Mirasçı sıfatı kalkmış olan kişi, hiçbir maldan ve varlıktan yararlanamaz, borçlardan da sorumlu tutulmaz. Reddi miras işlemi yapmak isteyen mirasçı, reddi miras ücretini yani reddi miras harcını ödemelidir. Bu harç karara bağlanmış olan dava sonucu kesilen bir bedeldir ve cüzi bir miktardır.

Mirasın Reddi Ne Kadar Süre İçinde Yapılmalıdır?

Kanunda mirasın reddi için belirli bir süre öngörülür. Reddi miras süresi 90 gündür. Mirası bırakan kişinin vefatından sonra 90 gün içerisinde mirasçının reddetme talebinde bulunması gerekir. Yasal mirasçılar, kişinin ölümünden sonraki 90 gün içerisinde, mirasın reddini gerçekleştirebilir. Ancak mirasçı, atanmış mirasçı ise bu haklarını başka bir tarihte öğrenmiş olabilir. Bu tür durumlarda mirasçı haklarını öğrendiği tarihten sonraki 90 günlük süreç içerisinde mirası reddetme imkanına sahiptir. Türk Medeni Kanunu’na göre önemli bir sebebin olması durumunda sulh hakimi tarafından mirasçılara verilen mirası reddetme süresi uzatılabilir.

Reddi Miras Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Miras kalması genelde olumlu bir durum olarak karşılansa da her zaman istenen koşullarla karşı karşıya kalınmaz. Bazen kalan miras içerisinde ölen kişinin mal varlığı, hakları dışında borçları da bulunur. Yasal mirasçı veya atanmış mirasçı, kalan mirasın borç olması durumunda bu yükümlülüğü kabul etmek istemeyebilir ve mirası reddetmeyi tercih edebilir. Belirtilen zaman dilimi içerisinde yasal süreçlerin gerçekleştirilmesi mirasçının borç ödeme yükümlülüğünü kaldırır. Mirasın reddedilmesi için Sulh Mahkemesine yazılı ve sözlü beyanda bulunulmalıdır. Yasal süreçler gerçekleştirilirken yapılması gereken işlemlerden birisi de dilekçenin yazılmasıdır. Reddi miras dilekçe örneği ile yanlış bilgilere yer vermeden işlem gerçekleştirilmelidir. İlk olarak murisin son yerleşim yerinde olan Sulh Mahkemesine yazılan dilekçenin en üst kısmında bu mahkemenin ismi belirtilir. Davacı ve davalının kim olduğu yazılır. Ardından dava açılacak konu açıkça belirtilir. Konu olarak reddi miras talebinin mahkemeye sunulacağı ifade edilmelidir. Daha sonra açıklamalar bölümünde mirasçının konu ile ilgili yaptığı açıklamalar yer almalıdır ve mirasın neden reddedildiği belirtilmelidir. Mirası reddetme isteği deliller sunularak mahkemeye bildirilmelidir. Nüfus kayıt örneği, ölüm kaydı, mal varlığı araştırması, mirasçılık belgesi gibi mahkemede yargılama sürecinde kullanılabilecek her türlü delil mahkemeye sunulmalıdır.
Reddedilen Mirasın Geri Alınması Mümkün müdür?

Mirası reddetme sürecinde merak edilen konulardan birisi de reddi miras bozulurmu sorusudur. Yasalara göre mirasçı, reddettiği mirası yeniden talep edemez. Mirasçı mirası reddederken kayıtsız ve şartsız olarak mirastan vazgeçtiğini beyan eder. Fakat bazı istisnai durumlar mevcut ise beyanın geri alınması durumu mümkün olur. Mahkemeye haklı bir sebep sunulmalıdır. Borçlar Kanunu'na göre mirasçı korkutma, yanıltma, hile gibi durumlarla karşılaşmış ve bundan dolayı mirası reddetmiş ise yaptığı işlemi geri alabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı
'Pes' dedirten olay! Hem maske takmadı hem de...'Pes' dedirten olay! Hem maske takmadı hem de...
Büyük ikramiye için geri sayım..Büyük ikramiye için geri sayım..
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı! İçişleri'nden ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı! İçişleri'nden ilk açıklama

Öykü Çelik partiden partiye koşuyor! Yine yakalandı

Öykü Çelik partiden partiye koşuyor! Yine yakalandı

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Afyonkarahisar'da kan donduran olay! Sokakta başından vurulmuş cansız bedeni bulundu

Kan donduran olay! Sokakta başından vurulmuş halde bulundu

Minibüsteki ücret tartışması karakolda bitti

Minibüsteki ücret tartışması karakolda bitti

Hem maske takmadı, hem de kendisine ceza kesen polisle tartıştı

'Pes' dedirten olay! Hem maske takmadı hem de...

Sosyal medyayı sallayan görüntü! Oyun oynamak yerine ekonomi konuştular

Oyun oynamak yerine ekonomi konuştular

Bilecik'te dehşet! Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini vurdu

Adliye önünde dehşet! Eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı

Saklı güzellikleri böyle keşfediyorlar!

Saklı güzellikleri böyle keşfediyorlar!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.