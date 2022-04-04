Reddit Place ABD merkezli sosyal haber ve tartışma platformudur. Yapılan açıklama sonrası Reddit Place nedir? Reddit R Place'te nasıl çizim yapılır? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Twitch yayıncılarının da katıldığı gecede çok sayıda çizim yapıldı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

REDDİT PLACE NEDİR?

Reddit'e yeni bir özellik geldi. Reddit R Place çizim mekanı olarak Reddit'te yer aldı.

Pikseller aracılığıyla çizimin yapılabildiği dev resimde kullanıcılar organize olarak çeşitli çizimler yapabiliyorlar. Çizim alanı tüm dünyadaki kullanıcılara açık olduğu için organize olamayan kişilerin çizdiği şeyler anında başka kullanıcılar tarafından kapatılarak üzerine başka çizimler geliyor.

REDDİT R PLACE'TE NASIL ÇİZİM YAPILIR?

Reddit'te kayıtlı kullanıcılar bağlantı, metin, fotoğraf, anket ve video içerebilen gönderiler paylaşabiyor. Diğer kullanıcılar da paylaşılan gönderileri oylayarak gönderinin üste çıkmasını sağlayabiliyor. Reddit R Place ise özelliği platforma yenilik getirdi.

Çizim yapabilmek için için öncelikle bir Reddit hesabınızın olması gereklidir.

r/place’e giriş yapıp karşınıza çıkan ekranda yer alan resme tıkayarak yakınlaştırabilir karelerin üzerine tıklayarak istediğiniz rengi ekleyebilirsiniz.

Reddit’in 16 renkli paletinden istediğiniz rengi seçerek büyük bir çizim yapabilirsiniz.

