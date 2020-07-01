Redmi 9C fiyatı ne kadar? Redmi 9C ne zaman satışa çıkacak? İşte Redmi 9C'nin tüm özellikleri

Redmi 9C fiyatı ne kadar? geride bıraktığımız günün en çok aratılan sorusu oldu. Zira, Redmi 9C fiyatıyla öne çıkan bir akıllı telefondu. Giriş seviyesi akıllı telefonlardan biraz farklı olan Redmi 9C, tuşlu telefonlara alternatif olarak görülmeye başlandı. Bu durum akıllı telefon takipçilerinin Redmi 9C fiyatını ve özelliklerini merak etmesine yol açtı. Peki Redmi 9C fiyatı ne kadar, Redmi 9C özellikleri neler, Redmi 9C ne zaman satışa çıkacak?

REDMİ 9C ÖZELLİKLERİ

Redmi 9C özellikleri arasında 6,53 inç büyüklüğünde IPS bir ekran var. Bu ekranda damla bir çentik bulunuyor. Damla çentikte 5 MP çözünürlüğünde bir ön kamera yerini alıyor. Telefonun kalbinde ise MediaTek Helio G35 işlemcisi güç vermek için hazır bekliyor. 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ise işlemciye eşlik ediyor.

Redmi 9C kamera özellikleri ile de benzerlerinden ayrılıyor. Zira, Redmi 9C'de üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Bu kameralar sırasıyla 13 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Burada bir parmak izi okuyucu da bulunuyor ancak parmak izi okuyucusu fiziksel bir sensöre sahip. Redmi 9C'nin bataryası ise 5.000 mAh gücünde.

Telefonun teknik özellikler tablosu ise şöyle: