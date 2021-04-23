Redmi K40 Gaming Edition için yonga seti kesinleşti

Akıllı telefon sektörünü az çok takip edenlerin de bildiği üzere Xiaomi’nin yan markalarından biri olan Redmi, şu sıralar oyun odaklı bir telefon üzerinde çalışıyor. K40 Gaming Edition ismiyle lanse edilen modelin özellikleri geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı.

Sızdırılan özelliklerde telefonda yer alacak olan yonga seti ile ilgili üç iddia bulunuyordu. Qualcomm üretimi olan Snapdraogn 870, MediaTek üretimi olan Dimensity 1100 ya da Dimensity 1200.

Nitekim geçtiğimiz gün Redmi’nin Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla telefonda yer alacak olan yonga seti de kesinlik kazanmış oldu.

Çinli akıllı telefon üreticisinin Weibo üzerinden yaptığı paylaşaıma aşağıdan göz atabilirsiniz.

Paylaşımda da net bir şekilde görüldüğü üzere yonga seti üzerinde Dimensity 1200 yazıyor. MediaTek imzası taşıyan Dimensity 1200, 6nm üretim teknolojisine sahip bir yonga seti. Bu yonga içerisinde 1 adet Cortex A78, 3 adet 2.6GHz hızında çalışan Cortex A55 ve 4 adet de 2GHz hızında çalışan Cortex A55 çipi yer alıyor.

Elbette söz konusu oyun odaklı bir cihaz olduğunda yonga setinden ziyade soğutma sisteminin çok daha büyük bir önem arz ettiğini biliyoruz. Redmi’nin nasıl bir soğutma sistemi tasarladığını da muhtemelen önümüzdeki günlerde öğreneceğiz.

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