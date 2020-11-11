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Redmi K40 Snapdragon 775G ile gelebilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.11.2020 13:19 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, söylenenlere göre K40 modellerinin üretimi için Redmi K30 Pro modelinin üretimini sonlandırıyor.

Redmi K40 Snapdragon 775G ile gelebilir

Xiaomi alt markası Redmi, Redmi K30 Pro amiral gemisi akıllı telefonunu bu yılın başlarında piyasaya sürmüştü. Şimdi, şirketin yeni nesil K akıllı telefon serisi olan Redmi K40 serisini piyasaya sürmek üzere olduğu söyleniyor. Ancak yeni model eski modelin sonu olacak gibi görünüyor.

Redmi Brand CEO’su ve Xiaomi Çin Başkanı Lu Weibing, Redmi’nin Redmi K30 Pro’nun üretimini ve resmi satışını durduracağını doğruladı.

Haberler, Xiaomi’nin amiral gemisi Mi 10 Pro akıllı telefonunu sonlandırdığını açıklamasından sadece birkaç gün sonra geldi. Ayrıca başka bir amiral gemisi olan Mi 10 Ultra’nın yaşam döngüsünün de sona erdiğini öğrendik. 

REDMİ K30 PRO ÖZELLİKLERİ

Redmi K30 Pro’nun dahili parmak izi tarayıcısı olan, Full HD + çözünürlüklü 6,67 inç AMOLED ekrana sahip olduğunu hatırlatmak isteriz. Akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 865 ile çalışıyor. Telefonda 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB depolama birimi de yer alıyor.

Ana kamera, fotoğraftan sorumlu dört mercekten oluşuyor. 64 megapiksel ana Sony IMX686, 13 megapiksel ultra geniş, 5 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü şeklindeki arka kameraya 20 megapiksellik ön kamera eşlik ediyor.

Kaynaklar, Xiaomi’nin şu anda Redmi markası altında yeni bir akıllı telefon serisi sunmaya hazırlandığını söylüyor. Bu muhtemelen Redmi K40 olacak ve duyuru aralık ayında gerçekleşecek.

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Yeni akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 775G yonga seti ile gelecek. K30 5G, Snapdragon 765G’yi çalıştıran ilk akıllı telefondu. Bu yüzden halefinin de önce Qualcomm Snapdragon 775G’yi kullanmasını bekliyoruz. Pro model ise muhtemelen Snapdragon 875 yonga seti ile gelecek.

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