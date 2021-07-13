Redmi model yelpazesini genişletmeye doymuyor

Sızdırılan bilgilere göre Redmi Note 10T 5G gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 700 5G yongasından alacak. Sistemini 8GB RAM ile destekleyecek olan modelin dahili depolama alanı ise 256GB olacak.

XIAOMI REDMI NOTE 10T 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

5000 mAh’lık bir batarya ve 18W hızlı şarj desteği sunacak olan model kutudan ilk çıktığında MIUI 12 destekli Android 10 ile çalışacak. Muhtemelen bu model de önümüzdeki süreçte MIUI 12.5 ve Android 11 güncellemesini alacaktır.

6.5 inçlik delikli ekran tasarımıyla gelecek olan telefonda 90Hz yenileme hızına sahip 6.5 inçlik LCD panel yer alacak. Arka yüzünde 48MP’lik kameranın yer aldığı modelin ön kamerası ise 8MP olacak.

Xiaomi telefonun 20 Temmuz’da tanıtılıp satışa sunulacağını açıkladı. İlk etapta Hindistan’da satışa çıkacak olan telefon sonrasında Avrupa pazarına da gelecek.

Xiaomi Mi 12 200MP kamera ile geliyor!

