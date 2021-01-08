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Redmi Note 10 Pro ortaya çıktı

08.01.2021 10:07 | Son Güncelleme:
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Redmi Note 10 Pro ortaya çıktı

Kasım 2020’de TENAA listelerinde Redmi Note 10 serisine ait olduğu söylenen bir akıllı telefon ortaya çıkmıştı. Yeni sızıntılarda ise Redmi Note 10 Pro ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı.

FCC Belgesi’nde Redmi olarak yer alan akıllı telefonun Redmi Note 10 Pro olduğu sanılıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin alt markası olan Redmi’nin çıkartacağı Redmi Note 10 serisiyle ilgili yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. FCC (Federal Communications Commission)’de ortaya çıkan bilgilere göre M2101K6G model numarasına sahip akıllı telefon, GSM, LTE ve WCDMA ağlarını destekleyen bir 4G cihaz olacağa benziyor. Ayrıca akıllı telefon çift bantlı WiFi ve Bluetooth BR/EDR/LE bağlantısının yanı sıra NFC ve FM alıcılara da sahip olacak. Ortaya çıkan belgede dikkat çeken bir diğer özellik ise telefonun MIUI 12 arayüzüne sahip olması. Cihaz özellikleri ile de dikkat çekeceğe benziyor.

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REDMİ NOTE 10 PRO ÖZELLİKLERİ

XiaomiUI Telegram grubundaki bir sızıntıda kod adı “tatlı” olan Redmi Note 10 Pro cihazının IPS LCD ekrana sahip olacağı ve Snapdragon 732G yonga setinden güç alacağı söyleniyor. Telefonun ayrıca Samsung S5KGW2 sensörünü taşıyan 64MP’lik ultra geniş açı kamera, makro kamera ve derinlik sensörüne sahip 4 kamerayla gelmesi bekleniyor. Gruptan sızdırılan bir diğer bilgiye göre ilgili cihazın bataryasının 5.050 mAh kapasiteye sahip olduğu iddia ediliyor.

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