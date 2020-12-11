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  4. Xiaomi farklı davranıyor: Redmi K40 ve Redmi K40 Pro aynı anda gelmeyecek!

Xiaomi farklı davranıyor: Redmi K40 ve Redmi K40 Pro aynı anda gelmeyecek!

11.12.2020 16:32 | Son Güncelleme:
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Xiaomi farklı davranıyor: Redmi K40 ve Redmi K40 Pro aynı anda gelmeyecek!

Redmi K40 ve Redmi K40 Pro sonunda geliyor gibi görünüyor. Fakat iddialara göre Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin Redmi K40 ve Redmi K40 Pro akıllı telefon modellerinin tanıtımı hakkında farklı planları var.

Redmi K40 ve Redmi K40 Pro için kollarını sıvamış durumda. En azından sızıntılardan elde ettiğimiz bilgi bu. Sızıntılar tabii ki sadece telefonların üzerinde çalışıldığını göstermiyor. Bunun dışında K40 serisinin özelliklerine dair bazı bilgiler de var. Buna göre Snapdragon 775'in Redmi K40'a, Snapdragon 888'in ise Redmi K40 Pro'ya güç verecek. Peki akıllı telefonlar ne zaman tanıtılacak?

REDMİ K40 İLE REDMİ K40 PRO AYRI AYRI GELİYOR

İddialar, Redmi K40 serisinin aynı anda tanıtılmayacağından yana. Buna göre Xiaomi tabanlı Redmi markası, Redmi K40'ı tıpkı Xiaomi Mi 11 gibi ay sonunda tanıtılacak. Redmi K40 Pro ise 2021 yılına kalacak gibi görünüyor. Zira söylentiler, Redmi K40 Pro'nun 2021'in ilk çeyreğinde tanıtılacağını işaret ediyor.

Redmi K40 Pro

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REDMİ K40 PRO İÇİN SÖYLENTİLER

Redmi K40 Pro özellikleri için daha önce de önemli söylentiler ortaya çıkmıştı. Bunlardan biri pop-up kamera hakkındaydı. Zira Redmi'nin bu kez açılır kapanır bir selfie kamerası kullanmayacağı, tıpkı Mi 10 modellerinde olduğu gibi bir ekran deliğini tercih edeceği söylendi. Bunun doğru olup olmadığını ay sonunda Redmi K40'ın tasarımı ile öğreneceğiz gibi görünüyor.

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