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Redmi Note 10S güncellendi

13.05.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Redmi Note 10S, Hindistan’da piyasaya sürülmeden hemen önce MIUI 12.5 güncellemesini aldı.

Redmi Note 10S güncellendi

Cihaz geçen ay belirli pazarlarda satışa sunuldu ve 13 Mayıs’ta Hindistan için resmi hale getirilecek. Cihaz resmileşmeden önce MIUI 12.5 güncellemesini alıyor. Elbette cihaz yine de Android 11’i çalıştıracak, sadece üstte daha yeni bir görünüm olacak. MIUI 12.5, Çin pazarı için Aralık ayında yapılan açıklamanın ardından Şubat ayında uluslararası pazarlar için tanıtıldı.

Güncelleme o zamandan beri yavaş yavaş giderek daha fazla Xiaomi ve Redmi cihazına doğru yol almaya başladı. Yayılışı hala çok hızlı değil, ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde toparlanacak. Redmi Note 10S yolunda ilerleyen yapılar şu şekildedir: Avrupa için 12.5.3.0.RKLEUXM, diğer küresel pazarlar için 12.5.5.0.RKLMIXM ve Hindistan için 12.5.2.0.RLLINXM. Güncelleme, Hindistan’da satışa çıkacak birimlere önceden yüklenecek veya telefonu kutudan çıkardığınızda ilk günkü güncelleme olarak sunulacak.

Hatırlatmak gerekirse Redmi Note 10S, 6.43 inç 1080×2400 AMOLED dokunmatik ekrana, 6/8 GB RAM, 64 / 128GB genişletilebilir depolama alanına sahip. Kamera tarafında ise dörtlü arka kamera kurulumuna (64 MP ana, 8 MP ultra geniş, 2 MP makro, 2 MP derinlik), 13 MP özçekim kamerası ve 33W hızlı şarjlı 5.000 mAh pile sahip. Cihaz işlemci olarak sekiz çekirdekli MediaTek Helio G95 yonga setiyle geliyor. Depolama alanında ise UFS 2.2 destekli 64/128 GB dahili hafıza mevcut. Cihazın ön kamerası 16 Megapiksel geniş açıya sahip.

Xiaomi başarısını kullanıcılar ile paylaştı

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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