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Redmi Note 9 5G tanıtım tarihi açıklandı!

20.11.2020 16:07 | Son Güncelleme:
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Redmi Note 9 5G tanıtım tarihi açıklandı!

Redmi Note 9 5G'nin tanıtım tarihi, Redmi Note 9 5G ve Redmi Note 9 Pro 5G'nin tasarımı ile birlikte resmen paylaşıldı. Redmi, Weibo üzerinden paylaştığı gönderi ile Redmi Note 9 5G'nin tanıtım tarihini duyurdu. Görünüşe göre yeni Note 9 5G ailesi ile tanışmak için fazla beklemeyeceğiz.

Xiaomi altyapısına sahip Redmi'nin Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro Max'ten oluşan Redmi Note 9 ailesini bir süredir 5G ile yenileceği konuşulup duruyor. Üstelik bu sadece bir söylenti değil. Zira sızıntılar, Redmi Note 9 5G özelliklerini ve Redmi Note 9 Pro 5G tasarımını da sunuyor. Redmi Note 9 5G tanıtım tarihi için ise 24 Kasım günü konuşuluyordu. Fakat Redmi tarafından yapılan bir Weibo paylaşımı, telefonların tanıtım tarihini kesinleştirdi.

İŞTE AÇIKLANAN REDMİ NOTE 9 5G TANITIM TARİHİ

Redmi Weibo hesabından yapılan paylaşım ile Redmi Note 9 5G ve Redmi Note 9 Pro 5G'den oluşacak telefon ailesinin tanıtım tarihi açıklandı. Buna göre Redmi Note 9 5G ailesi 26 Kasım tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Ayrıca yayınlanan posterle telefonların tasarımları da gözler önüne serilmiş durumda. Postere bakılırsa telefonlar dörtlü bir arka kamera kurulumu ile geliyor.

Redmi Note 9 5G tanıtım tarihi

Redmi Note 9 Pro 5G özellikleri Geekbench'te görüntülendiRedmi Note 9 Pro 5G özellikleri Geekbench'te görüntülendi

REDMİ NOTE 9 5G ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Note 9 5G özellikleri henüz kesinleşmiş değil. Fakat tahminler, Redmi Note 9 5G'nin MediaTek Dimensity 800U işlemcisi, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanıyla geleceğini gösteriyor. Ayrıca telefon, 6,53 inç büyüklüğünde Full HD+ LCD bir ekran ile gelecek gibi görünüyor. Redmi Note 9 Pro 5G'de ise 12 GB RAM kapasitesi bekleniyor. Redmi Note 9 Pro 5G'ye ise Snapdragon 750G işlemcisinin güç vermesi öngörülüyor.

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