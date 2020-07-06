Redmi Note 9 incelemesi!

Su sıçramalarına karşı dayanıklı bir nano tasarım tercih eden firma, arka yüzdeyde değişen ışık açıları doğrultusunda farklı renk tonlarının da ortaya çıkmasına imkân sağlamış. Ön tarafta, yani ekranda ise, Gorilla Glass 5 koruması mevcut. Bu sayede sağlam bir deneyim mümkün. Deneyimlerinizi daha sağlam seviyeye getirmek ve aynı zamanda tasarım detaylarından ödün vermemek için de kutudan çıkan koruyucu şeffaf kılıfı kullanabilirsiniz. 199 gram ağırlıktaki telefon, 8.9mm kalınlıkta. Arka tarafında dikkat çekici iki detay olarak, biraz çıkıntılı olarak tasarlanmış dörtlü kamera sistemi ve parmak izi okuyucu sistemden söz edebiliriz. Üründe yüz tanıma sistemi de var ve iyi çalışıyor. Lakin şu sıralar maskesiz sokağa çıkamıyoruz ve bu sebeple de yüz tanıma sistemi yerine parmak izi okuyucu tercih etmek mantıklı olacaktır. Bu sensör de gayet iyi çalışıyor. Ürünün alt kısmına baktığımızda, Type-C bağlantı noktası, 3.5mm kulaklık girişi ve mono hoparlör var. Hoparlörün ses kalitesi fena değil, ama özellikle film izlerken ya da oyun oynarken telefonu yan yatırdığınızda ister istemez bir parmağınızla hoparlör mazgalını kapatabiliyorsunuz ve bu da ses kalitesini olumsuz etkiliyor.

REDMİ NOTE 9 EKRAN ÖZELLİKLERİ Redmi Note 9, 6.53 değerde devasa ekranla geliyor. Bu ekran, bir şeyler oynamak, okumak ve izlemek için ideal. Özellikle iç mekân kullanımlarında net detaylar sunabilen IPS LCD ekran, FHD+ çözünürlük sunuyor ve 450 nit parlaklık değerine sahip. Gorilla Glass 5 korumasının olduğunu da hatırlatalım. Ekranın dokunuşlara verdiği tepkiler de gayet başarılı. Tabii uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu önlemesi için mavi ışık filtresi yani okuma modu bu telefonda da bulunuyor. MEDİATEK HELİO G85 ÇİPSETİ VAR Telefonda Helio G85 çipseti mevcut. Bunun yanında 3GB RAM ve 64GB depolama faktörü var. İsterseniz microSD kart da kullanabilirsiniz. Android 10 işletim sistemi bulunan telefonun arayüzü gayet akıcı ve kullanımı kolay. Yaptığımız denemelerde, PUBG Online ve Call of Duty Mobile gibi oyunları rahatlıkla oynayabildik. Özellikle PUBG Online oynarken grafik ayarlarını düşürdüğümüzü ve bu sayede akıcı deneyimler elde edebildiğimizi belirtelim. Ürün, uzun süreli oyun deneyimlerinde de ciddi bir ısınma göstermiyor. REDMİ NOTE 9 KAMERA ÖZELLİKLERİ Günümüz akıllı telefonlarında çoklu kamera sistemlerine artık alıştık. Çok fazla kamera olması “her zaman en iyi sonuçları alabilirsiniz” anlamını taşımıyor tabii. Beklentilerinizi yüksek tutmamanız gerekiyor.