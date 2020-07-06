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Redmi Note 9 incelemesi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.07.2020 12:37 | Son Güncelleme

Redmi Note 9, Xiaomi’nin uygun fiyatlı güncel akıllı telefonlarından bir tanesi. Ürün için, Note 9 ailesinin başlangıç ürünü diyebiliriz.

Redmi Note 9 incelemesi!

Su sıçramalarına karşı dayanıklı bir nano tasarım tercih eden firma, arka yüzdeyde değişen ışık açıları doğrultusunda farklı renk tonlarının da ortaya çıkmasına imkân sağlamış. Ön tarafta, yani ekranda ise, Gorilla Glass 5 koruması mevcut. Bu sayede sağlam bir deneyim mümkün. Deneyimlerinizi daha sağlam seviyeye getirmek ve aynı zamanda tasarım detaylarından ödün vermemek için de kutudan çıkan koruyucu şeffaf kılıfı kullanabilirsiniz.

199 gram ağırlıktaki telefon, 8.9mm kalınlıkta. Arka tarafında dikkat çekici iki detay olarak, biraz çıkıntılı olarak tasarlanmış dörtlü kamera sistemi ve parmak izi okuyucu sistemden söz edebiliriz. Üründe yüz tanıma sistemi de var ve iyi çalışıyor. Lakin şu sıralar maskesiz sokağa çıkamıyoruz ve bu sebeple de yüz tanıma sistemi yerine parmak izi okuyucu tercih etmek mantıklı olacaktır. Bu sensör de gayet iyi çalışıyor.

Ürünün alt kısmına baktığımızda, Type-C bağlantı noktası, 3.5mm kulaklık girişi ve mono hoparlör var. Hoparlörün ses kalitesi fena değil, ama özellikle film izlerken ya da oyun oynarken telefonu yan yatırdığınızda ister istemez bir parmağınızla hoparlör mazgalını kapatabiliyorsunuz ve bu da ses kalitesini olumsuz etkiliyor.

REDMİ NOTE 9 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 9, 6.53 değerde devasa ekranla geliyor. Bu ekran, bir şeyler oynamak, okumak ve izlemek için ideal. Özellikle iç mekân kullanımlarında net detaylar sunabilen IPS LCD ekran, FHD+ çözünürlük sunuyor ve 450 nit parlaklık değerine sahip. Gorilla Glass 5 korumasının olduğunu da hatırlatalım. Ekranın dokunuşlara verdiği tepkiler de gayet başarılı. Tabii uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu önlemesi için mavi ışık filtresi yani okuma modu bu telefonda da bulunuyor.

MEDİATEK HELİO G85 ÇİPSETİ VAR

Telefonda Helio G85 çipseti mevcut. Bunun yanında 3GB RAM ve 64GB depolama faktörü var. İsterseniz microSD kart da kullanabilirsiniz. Android 10 işletim sistemi bulunan telefonun arayüzü gayet akıcı ve kullanımı kolay.

Yaptığımız denemelerde, PUBG Online ve Call of Duty Mobile gibi oyunları rahatlıkla oynayabildik. Özellikle PUBG Online oynarken grafik ayarlarını düşürdüğümüzü ve bu sayede akıcı deneyimler elde edebildiğimizi belirtelim. Ürün, uzun süreli oyun deneyimlerinde de ciddi bir ısınma göstermiyor.

REDMİ NOTE 9 KAMERA ÖZELLİKLERİ

Günümüz akıllı telefonlarında çoklu kamera sistemlerine artık alıştık. Çok fazla kamera olması “her zaman en iyi sonuçları alabilirsiniz” anlamını taşımıyor tabii. Beklentilerinizi yüksek tutmamanız gerekiyor.

Redmi Note 9 48MP değerdeki ana kamerası, hem gün ışığı hem de düşük ışıklı koşullarda tatmin edici sonuçlara imza atıyor. Bu kamera aktifken zoom yapamadığınızı belirtelim.
8MP değerdeki ultra geniş açılı kamera ise, manzara, topluluk fotoğrafları ya da dar alanlarda çok fazla detayı tek kareye sığdırmak isteyenler için ideal çözümler sunuyor.

2MP bokeh kamerası sayesinde güzel portreler elde ederken, 2MP makro kamera sayesinde de ufak detayları yakalamanız mümkün oluyor. Yalnız…

Bu kameralarla net sonuçlar elde etmeniz için genellikle sabit olmanız, çektiğiniz kişi ya da nesnelerin de sabit olması gerekiyor. Aksi durumda bulanık fotoğraflar kaçınılmaz.

Ön taraftaki 13MP selfie kameranın da iyi selfie’ler için ideal olduğunu söyleyebiliriz.
Hem ön hem de arka kameralar yardımıyla 1080p 30FPS videolar çekebiliyorsunuz. Ek olarak arka kameranın ağır çekim modu da mevcut.

PEKİ PİLİ NE KADAR?

Redmi Note 9 , 5020mAh pille geliyor. Bu pil, 18w hızlı şarj desteği de sunuyor ve tek şarj ile normal kullanımda ikinci günü rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yoğun kullanımlarda da bir günü rahatlıkla çıkarmanız mümkün. Ürün, 9w değerde kablolu ters şarja da destek veriyor, yani farklı telefonları da şarj edebilirsiniz.

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