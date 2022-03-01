Reflü’den bu şekilde kurtulabilirsiniz!

Kişiler normal kabul edilen kilo aralığının üzerinde ise muhakkak zayıflamalıdır. Kilolu kişilerde karındaki yağların mideye baskı yapmasından dolayı semptomlarda artış gözlenecektir, bu sebeple kişilerin ideal vücut ağırlığında olması önemlidir. Diyetisyen Hülya Çağatay konu hakkında bilgiler verdi.

Yağlı beslenme, mide boşalmasını geciktiren bir durumdur. Bu sebeple beslenmede protein içeriği yüksek besinlerin tüketimi arttırılmalı, yağlı besinlerin tüketimi azaltılmalıdır. Yağ içeriği yüksek olan besinlerden bazıları; tam yağlı süt ürünleri ve peynir, krema, şarküteri ürünü olan salam, sosis gibi ürünler ve kızartmadır. Kızartılmış, kavrulmuş ve yağlı besinlerden kaçınılmalıdır.