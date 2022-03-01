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Reflü’den bu şekilde kurtulabilirsiniz!

01.03.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişi yemek yedikten sonra mide içeriğinin yemek borusuna kaçması reflü olarak ifade edilmektedir. Reflü, göğüs ve sırt ağrısı, yutma güçlüğü, bulantı, kusma, ağızda kötü tat ve koku oluşumu ile görülen bir hastalıktır. Obezite, artmış karın içi basınç, mide boşalmasının gecikmesi, mide fıtığı, alkol tüketimi, sigara kullanımı ve genetik reflüye neden olan etmenlerdir.

Reflü’den bu şekilde kurtulabilirsiniz!

Kişiler normal kabul edilen kilo aralığının üzerinde ise muhakkak zayıflamalıdır. Kilolu kişilerde karındaki yağların mideye baskı yapmasından dolayı semptomlarda artış gözlenecektir, bu sebeple kişilerin ideal vücut ağırlığında olması önemlidir. Diyetisyen Hülya Çağatay konu hakkında bilgiler verdi.

Yağlı beslenme, mide boşalmasını geciktiren bir durumdur. Bu sebeple beslenmede protein içeriği yüksek besinlerin tüketimi arttırılmalı, yağlı besinlerin tüketimi azaltılmalıdır. Yağ içeriği yüksek olan besinlerden bazıları; tam yağlı süt ürünleri ve peynir, krema, şarküteri ürünü olan salam, sosis gibi ürünler ve kızartmadır. Kızartılmış, kavrulmuş ve yağlı besinlerden kaçınılmalıdır.

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  • Yemeklerle birlikte sıvı tüketilmemelidir.
  • Yemekler ile birlikte sıvı alımından kaçınılmalıdır. Sıvı alımı yemek yenilen zamanların dışında olmalıdır. Kişiler günlük olarak 8-10 bardak su tüketimini ihmal etmemelidir.
  • Asitli yiyecekler şikayetlerinizin artmasına neden oluyor mu, dikkat etmelisiniz.
  • Asitli yiyecek kullanımı bireyseldir. Turunçgiller grubunda olan mandalina, portakal, limon, greyfurt gibi besinler mide yanmasına sebep olmaktadır. Yapılan çalışmalarda hastaların %72’sinde turunçgillerin mide yanmasına neden olduğu görülmüştür.
  • Baharat kullanımı şikayetlere sebep oluyor mu, takip etmelisiniz.
  • Baharat kullanımının etkileri kişiden kişiye değişmektedir. Fakat yapılan çalışmalar, reflüsü olan bireylerin %88’inde baharat tüketiminden sonra mide yanması olduğunu göstermektedir.
  • Yemek yendikten hemen sonra ağır egzersizler yapılmamalıdır.
  • Yatmadan hemen önce yemek yemeye özen gösterilmelidir.

  • Yatmadan 3-4 saat önce yeme içme bırakılmalı, yemek yendikten hemen sonra yatılmamalıdır. Ve yatış öncesi yatak başı 20-25 cm yükseltilmelidir. Karın içi basıncı arttıran durumlardan kaçınılmalıdır. Korse kullanımı ve sıkı kıyafetler giyilmesi karın içi basıncı arttıran durumlara örnek olarak verilebilir.


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