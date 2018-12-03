Reflü nedir? Reflü şikayetini artıran ve azaltan yiyecekler nelerdir?

REFLÜ ŞİKAYETLERİNİ AZALTAN 7 ALIŞKANLIK

Mide ve bağırsak sistemini etkileyen stresin yanı sıra beslenme alışkanlıkları da reflü ataklarını tetikleyebiliyor. Memorial Antalya Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, reflü şikayetlerini azaltan ve reflü hastalarının yaşam kalitesini artıran önerilerde bulundu.

STRES VE BESLENME YİNE BAŞROLDE!

Reflü, mide içeriğinin, yukarıya doğru yemek borusuna geri kaçmasıdır. Bunun sonucunda da midedeki asit ve pepsin yani midede proteinlerin sindirimine yardım eden madde, yemek borusunun alt ucunu tahriş etmekte ve yemek borusu kendini mide asidinden koruyamaz hale gelmektedir. Stresli iş ve yaşam koşullarının yanı sıra modern şehir hayatıyla birlikte geleneksel yemek tarzı da şekil değiştirmiştir. Ev yemeklerinin giderek daha az tüketilmesi, saati değişen öğünler, hazır gıdalar ve fast food tarzı yiyecekler, kahve, çay, gazlı içecekler ve sigara tüketiminin artması, reflü oluşumunda önemli etkenlerdir.

ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR