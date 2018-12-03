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Reflü nedir? Reflü şikayetini artıran ve azaltan yiyecekler nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.12.2018 10:53 | Son Güncelleme

Reflü, toplumda en sık görülen mide sorunları arasında yer alıyor. Hastalık tüm nüfusun yüzde 30-40’ını etkilerken, en sık 30-40 yaşları arasında görülüyor. Şişmanlık, karın içi basıncın artması, hamilelik, genetik yatkınlık kişide reflü olma ihtimalini artırıyor. İşte reflü olanların yememesi gereken ve reflüye iyi gelen yiyecekler.

Reflü nedir? Reflü şikayetini artıran ve azaltan yiyecekler nelerdir?

REFLÜ ŞİKAYETLERİNİ AZALTAN 7 ALIŞKANLIK

Mide ve bağırsak sistemini etkileyen stresin yanı sıra beslenme alışkanlıkları da reflü ataklarını tetikleyebiliyor. Memorial Antalya Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, reflü şikayetlerini azaltan ve reflü hastalarının yaşam kalitesini artıran önerilerde bulundu.

STRES VE BESLENME YİNE BAŞROLDE!

Reflü, mide içeriğinin, yukarıya doğru yemek borusuna geri kaçmasıdır. Bunun sonucunda da midedeki asit ve pepsin yani midede proteinlerin sindirimine yardım eden madde, yemek borusunun alt ucunu tahriş etmekte ve yemek borusu kendini mide asidinden koruyamaz hale gelmektedir. Stresli iş ve yaşam koşullarının yanı sıra modern şehir hayatıyla birlikte geleneksel yemek tarzı da şekil değiştirmiştir. Ev yemeklerinin giderek daha az tüketilmesi, saati değişen öğünler, hazır gıdalar ve fast food tarzı yiyecekler, kahve, çay, gazlı içecekler ve sigara tüketiminin artması, reflü oluşumunda önemli etkenlerdir.

ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Reflü hastalarında ağıza acı su gelmesi, göğüs ağrısı, midede ekşime, yutma güçlüğü, öksürük ve ses kısıklığı gibi yaşam kalitesini düşüren sorunlar görülmektedir. Hastalığın tedavi edilmediği ve şikayetlerin kontrol altına alınmadığı durumlarda gece mide içeriğinin solunum yollarına kaçması ile ani uyanmalar, akciğer iltihabı gibi önemli sorunlar da ortaya çıkabilir. Ayrıca mide içeriğinin yemek borusunu tahriş etmesine bağlı olarak reflü sorunu olanlarda özofagus kanseri riski de bulunmaktadır.

DOĞRU BESLENME ŞİKAYETLERİ AZALTIR

Reflü sorunu olan kişilerin beslenme düzenleri, şikayetlerin kontrol altına alınması sağlar ve hastalığın, vücutta farklı organlara zarar vermesini önemli oranda engeller.

REFLÜDE TÜKETİLMEMESİ ÖNERİLEN YİYECEK VE İÇECEKLER:

-Kahve
-Çikolata
-Baharatlar
-Gazlı içecekler
-Sigara ve alkol
-Soğan ve sarımsak
-Yağda kızartılmış yiyecekler
-Salça
-Domates
-Ekşili yiyecekler

REFLÜ ŞİKAYETLERİNİ AZALTAN YİYECEK VE İÇECEKLER:

-Liften zengin gıdalar
-Elma
-Muz
-Brokoli
-Havuç
-Fasulye
-Kantaron yağı
-Papatya çayı
-Peynir

REFLÜ ŞİKAYETLERİNİ AZALTAN ALIŞKANLIKLAR KAZANIN

  1. Tabağınızdaki porsiyonları küçültün: Reflü şikayetlerini azaltan yiyecekler tercih edilmeli ve midenin gereğinden fazla doldurulmamalıdır. Bu durum, yiyeceklerin kolayca geriye kaçmasına sebep olmaktadır.
  2. Yemek yedikten sonra uyumayın: Yemek yedikten sonra en az iki saat kadar yatar pozisyonda olmamaya özen gösterilmelidir. Çünkü bu şekilde mide ile yemek borusu arasında olan açı kaybolmaktadır.
  3. Hızlı yemek yemeyin: Her lokmayı uzun uzun çiğnemek reflü hastaları için önemlidir. Ayrıca ayaküstü değil, oturarak yemek de etkili bir korunma sağlar.
  4. Yastık yüksekliğiniz 30 cm olsun: Gece boyu mide sıvısının geriye kaçışını engellemek için başın mide seviyesinden yüksekte tutulması gerekir.
  5. Kilo verin: Fazla kilo sorunu olan reflü hastalarının şikayetleri hem daha sık hem de daha şiddetli olmaktadır. Bu nedenle mutlaka ideal kiloda olmaya özen gösterilmelidir.
  6. Bol ve sık su için: Suyu gün boyu sık aralıklarla yudumlayarak tüketmek, şikayetleri azaltıcı bir etkiye sahiptir.
  7. Hareket edin: Akşam yemeği sonrası 15-20 dakikalık kısa yürüyüşler, rahatlatıcı özelliktedir ve hastalar için son derece faydalıdır.

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