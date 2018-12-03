Reflü nedir? Reflü şikayetini artıran ve azaltan yiyecekler nelerdir?

REFLÜ ŞİKAYETLERİNİ AZALTAN 7 ALIŞKANLIK
Mide ve bağırsak sistemini etkileyen stresin yanı sıra beslenme alışkanlıkları da reflü ataklarını tetikleyebiliyor. Memorial Antalya Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, reflü şikayetlerini azaltan ve reflü hastalarının yaşam kalitesini artıran önerilerde bulundu.
STRES VE BESLENME YİNE BAŞROLDE!
Reflü, mide içeriğinin, yukarıya doğru yemek borusuna geri kaçmasıdır. Bunun sonucunda da midedeki asit ve pepsin yani midede proteinlerin sindirimine yardım eden madde, yemek borusunun alt ucunu tahriş etmekte ve yemek borusu kendini mide asidinden koruyamaz hale gelmektedir. Stresli iş ve yaşam koşullarının yanı sıra modern şehir hayatıyla birlikte geleneksel yemek tarzı da şekil değiştirmiştir. Ev yemeklerinin giderek daha az tüketilmesi, saati değişen öğünler, hazır gıdalar ve fast food tarzı yiyecekler, kahve, çay, gazlı içecekler ve sigara tüketiminin artması, reflü oluşumunda önemli etkenlerdir.
ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR
Reflü hastalarında ağıza acı su gelmesi, göğüs ağrısı, midede ekşime, yutma güçlüğü, öksürük ve ses kısıklığı gibi yaşam kalitesini düşüren sorunlar görülmektedir. Hastalığın tedavi edilmediği ve şikayetlerin kontrol altına alınmadığı durumlarda gece mide içeriğinin solunum yollarına kaçması ile ani uyanmalar, akciğer iltihabı gibi önemli sorunlar da ortaya çıkabilir. Ayrıca mide içeriğinin yemek borusunu tahriş etmesine bağlı olarak reflü sorunu olanlarda özofagus kanseri riski de bulunmaktadır.
DOĞRU BESLENME ŞİKAYETLERİ AZALTIR
Reflü sorunu olan kişilerin beslenme düzenleri, şikayetlerin kontrol altına alınması sağlar ve hastalığın, vücutta farklı organlara zarar vermesini önemli oranda engeller.
REFLÜDE TÜKETİLMEMESİ ÖNERİLEN YİYECEK VE İÇECEKLER:
-Kahve
-Çikolata
-Baharatlar
-Gazlı içecekler
-Sigara ve alkol
-Soğan ve sarımsak
-Yağda kızartılmış yiyecekler
-Salça
-Domates
-Ekşili yiyecekler
REFLÜ ŞİKAYETLERİNİ AZALTAN YİYECEK VE İÇECEKLER:
-Liften zengin gıdalar
-Elma
-Muz
-Brokoli
-Havuç
-Fasulye
-Kantaron yağı
-Papatya çayı
-Peynir
REFLÜ ŞİKAYETLERİNİ AZALTAN ALIŞKANLIKLAR KAZANIN
Okuyucu Yorumları 0 yorum