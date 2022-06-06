Reflüye ne iyi gelir? Reflü bitkisel tedavisi nedir, evde nasıl geçer?

Mide salgılarının ağza veya yemek borusuna kadar ulaşması olarak bilinen reflüye 30-40 yaş aralığında daha sık rastlanır. Reflü, mide içeriğinin yukarıya doğru geri kaçması sonucunda rahatsızlık verici bir durum yaşatır. Ağza gelen acı tat ve yemek hissinden kurtulmak için bitkisel tedavi yöntemleri ve bazı basit uygulamalara göz atmak gerekir.

Reflü belirtileri nelerdir?

Reflü belirtileri arasında öne çıkan semptomlar şunlardır:

Mide yanması ve ekşimesi

Ağızda acı tat hissedilmesi

Tüketilen besinlerin ağza gelmesi

Göğüste ağrı

Ağız kokusu

Kuru öksürük

Seste kısılma

Diş çürümesi

Reflü nasıl geçer?

Reflü tedavisi için öncelikte doğru tanı konulması önem arz eder. Mutlaka uzman bir doktora muayene olunması tavsiye edilir. Farklı tanı yöntemleri ile reflü olup olmadığınız anlaşılabilir. Uzman doktor tarafından gerçekleştirilen bu tanı yöntemleri arasında gastroskopi ilk sırada yer alır.

Doğru tanı yöntemleri ile doktorunuz reflü tanısı koyduğunda size özel bir tedavi planı oluşturur. Bu tedavinin büyük bir bölümünü yaşam tarzınızı değiştirecek bazı alışkanlık tavsiyeleri oluşturur. Tedavinin bir diğer bölümü ise doktorunuzun size uygun gördüğü ilaçlardan oluşur.

Reflüye ne iyi gelir?

Reflüye iyi gelebilecek yöntemler arasında bazı besinler, evde yapabileceğiniz bitkisel tedaviler ve yaşam alışkanlıkları bulunur. Bu önerileri dikkate alarak reflünün hayat kalitenizi düşürmesine engel olabilirsiniz.

Reflüye iyi gelen besinler

Reflü şikayetlerinizi azaltabilecek bazı besinler bulunur. Bu besinleri tüketmeye özen göstererek şikayetlerinizin azaldığını görebilirsiniz.

İşte reflüye iyi gelen besinler:

Lifli gıdalar

Elma

Muz

Brokoli

Peynir

Fasulye

Havuç

Reflüye iyi gelen besinler bulunduğu gibi bu rahatsızlığa sahip kişilerin tüketmesi tavsiye edilmeyen besinler de vardır. Bunlar arasında;

Baharatlı yiyecekler,

Gazlı içecekler,

Alkol,

Sigara,

Soğan,

Sarımsak,

Ekşili yiyecekler,

Salça,

Yağda kızartılan yiyecekler,

Çikolata,

Kahve öne çıkar.

Reflüye iyi gelen alışkanlıklar

Reflüye iyi gelen bazı alışkanlıklar ile yaşam tarzınızı değiştirerek reflünün olumsuz etkilerinden kurtulabilirsiniz. Bu alışkanlıklar şunlardır:

Yemek yedikten sonra uyumamak: Yemek yedikten sonra mide ile yemek borusu arasındaki açının kaybolmaması için en az iki saat uyumamanız tavsiye edilir. Yatar pozisyonda uyumanız sonucunda yediğiniz yemeklerin ağzınıza gelme ihtimali artabilir.

Yavaş yavaş yemek yemek: Reflü rahatsızlığı olanların her lokmayı uzun uzun çiğnemeleri tavsiye edilir. Yavaş yavaş yemek yemenin, reflü belirtilerini azaltabileceği bilinir.

Bol bol su içmek: Gün içerisinde sık sık ve bol bol su içmenin reflü şikayetlerini azaltan bir alışkanlık olduğu söylenebilir.

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Hareket etmek: Özellikle akşam yemeği sonrasında kısa yürüyüşler yaparak hareket etmek, reflü hastaları için son derece rahatlatıcı bir alışkanlıktır.

Reflü diyeti nedir?

Reflü diyeti, mideyi yormayan bir porsiyon ve öğün planlaması olarak karşımıza çıkar. Reflü belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur. Kızartmalar, yağlı ve salçalı yemeklerin yanı sıra asitli içecekler ve kafein yönünden zengin içeceklerin de bu diyette yer almadığı görülür.

Reflü diyetinin uzman doktorunuz ve diyetisyeniniz eşliğinde doğru bir şekilde planlanıp uygulanması, reflü sorunun ortadan kalkmasını sağlayabilir.

Bebeklerde reflü nasıl olur?

Bebeklerde reflü sorunu, kusma şikayetleriyle başlar. Bebeğin günde kaç kez ve nasıl kustuğu başta olmak üzere yatış poziyonu, beslenme düzeni ve daha birçok faktör, bebeklerde reflü tanısı ve tedavisi açısından önem arz eder.

Bebeklerde reflüye karşı atılması gereken ilk adım, ailelerin bilgilendirilmesi olur. Ailelere yapılan bilgilendirmeler sonucunda bebeklerde görülen belirtilerde bir değişim gözlenmezse doktor gözetimi eşliğinde tedaviye başlanabilir.

Reflü yatağı, bebeklerde mide asidinin kaçışını engelleyecek şekilde bir pozisyon oluşturmaya yardımcı olur. Bebeklerde görülen reflü sorununda ailelerin sıklıkla tercih ettiği reflü yatağı, olumlu geri dönüşler alınmasını sağlayabilir. Bebeklerde reflüye iyi gelebilecek diğer öneriler ise şunlardır: