HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Reflüye ne iyi gelir? Reflü bitkisel tedavisi nedir, evde nasıl geçer?

Reflüye ne iyi gelir? Reflü bitkisel tedavisi nedir, evde nasıl geçer?

04.06.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En çok karşılaşılan mide sorunlarından biri olan reflü, yaşam kalitesini düşüren önemli sağlık sorunlarından bir tanesidir. Ağza gelen acı tat ile kendini gösteren reflüye iyi gelen bazı besinler, evde uygulanabilecek doğal ve bitkisel yöntemler bulunur. Evde hazırlayabileceğiniz bazı tarifler ile reflü sorununuzun olumsuz etkilerini azaltmanız mümkün. Reflüye ne iyi gelir, evde nasıl geçer?

Reflüye ne iyi gelir? Reflü bitkisel tedavisi nedir, evde nasıl geçer?

İçindekiler

  • Reflü belirtileri nelerdir?
  • Reflü nasıl geçer?
  • Reflüye ne iyi gelir?
  • Reflü diyeti nedir?
  • Bebeklerde reflü nasıl olur?

Mide salgılarının ağza veya yemek borusuna kadar ulaşması olarak bilinen reflüye 30-40 yaş aralığında daha sık rastlanır. Reflü, mide içeriğinin yukarıya doğru geri kaçması sonucunda rahatsızlık verici bir durum yaşatır. Ağza gelen acı tat ve yemek hissinden kurtulmak için bitkisel tedavi yöntemleri ve bazı basit uygulamalara göz atmak gerekir.

Reflü belirtileri nelerdir?

Reflü belirtileri arasında öne çıkan semptomlar şunlardır:

  • Mide yanması ve ekşimesi
  • Ağızda acı tat hissedilmesi
  • Tüketilen besinlerin ağza gelmesi
  • Göğüste ağrı
  • Ağız kokusu
  • Kuru öksürük
  • Seste kısılma
  • Diş çürümesi

Reflü nasıl geçer?

Reflü tedavisi için öncelikte doğru tanı konulması önem arz eder. Mutlaka uzman bir doktora muayene olunması tavsiye edilir. Farklı tanı yöntemleri ile reflü olup olmadığınız anlaşılabilir. Uzman doktor tarafından gerçekleştirilen bu tanı yöntemleri arasında gastroskopi ilk sırada yer alır.

Doğru tanı yöntemleri ile doktorunuz reflü tanısı koyduğunda size özel bir tedavi planı oluşturur. Bu tedavinin büyük bir bölümünü yaşam tarzınızı değiştirecek bazı alışkanlık tavsiyeleri oluşturur. Tedavinin bir diğer bölümü ise doktorunuzun size uygun gördüğü ilaçlardan oluşur.

Reflüye ne iyi gelir?

Reflüye iyi gelebilecek yöntemler arasında bazı besinler, evde yapabileceğiniz bitkisel tedaviler ve yaşam alışkanlıkları bulunur. Bu önerileri dikkate alarak reflünün hayat kalitenizi düşürmesine engel olabilirsiniz.

Reflüye iyi gelen besinler

Reflü şikayetlerinizi azaltabilecek bazı besinler bulunur. Bu besinleri tüketmeye özen göstererek şikayetlerinizin azaldığını görebilirsiniz.

İşte reflüye iyi gelen besinler:

  • Lifli gıdalar
  • Elma
  • Muz
  • Brokoli
  • Peynir
  • Fasulye
  • Havuç

Reflüye iyi gelen besinler bulunduğu gibi bu rahatsızlığa sahip kişilerin tüketmesi tavsiye edilmeyen besinler de vardır. Bunlar arasında;

  • Baharatlı yiyecekler,
  • Gazlı içecekler,
  • Alkol,
  • Sigara,
  • Soğan,
  • Sarımsak,
  • Ekşili yiyecekler,
  • Salça,
  • Yağda kızartılan yiyecekler,
  • Çikolata,
  • Kahve öne çıkar.

Reflüye iyi gelen alışkanlıklar

Reflüye iyi gelen bazı alışkanlıklar ile yaşam tarzınızı değiştirerek reflünün olumsuz etkilerinden kurtulabilirsiniz. Bu alışkanlıklar şunlardır:

Yemek yedikten sonra uyumamak: Yemek yedikten sonra mide ile yemek borusu arasındaki açının kaybolmaması için en az iki saat uyumamanız tavsiye edilir. Yatar pozisyonda uyumanız sonucunda yediğiniz yemeklerin ağzınıza gelme ihtimali artabilir.

Yavaş yavaş yemek yemek: Reflü rahatsızlığı olanların her lokmayı uzun uzun çiğnemeleri tavsiye edilir. Yavaş yavaş yemek yemenin, reflü belirtilerini azaltabileceği bilinir.

Bol bol su içmek: Gün içerisinde sık sık ve bol bol su içmenin reflü şikayetlerini azaltan bir alışkanlık olduğu söylenebilir.
site:mynet
Hareket etmek: Özellikle akşam yemeği sonrasında kısa yürüyüşler yaparak hareket etmek, reflü hastaları için son derece rahatlatıcı bir alışkanlıktır.

Reflü diyeti nedir?

Reflü diyeti, mideyi yormayan bir porsiyon ve öğün planlaması olarak karşımıza çıkar. Reflü belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur. Kızartmalar, yağlı ve salçalı yemeklerin yanı sıra asitli içecekler ve kafein yönünden zengin içeceklerin de bu diyette yer almadığı görülür.

Reflü diyetinin uzman doktorunuz ve diyetisyeniniz eşliğinde doğru bir şekilde planlanıp uygulanması, reflü sorunun ortadan kalkmasını sağlayabilir.

Bebeklerde reflü nasıl olur?

Bebeklerde reflü sorunu, kusma şikayetleriyle başlar. Bebeğin günde kaç kez ve nasıl kustuğu başta olmak üzere yatış poziyonu, beslenme düzeni ve daha birçok faktör, bebeklerde reflü tanısı ve tedavisi açısından önem arz eder.

Bebeklerde reflüye karşı atılması gereken ilk adım, ailelerin bilgilendirilmesi olur. Ailelere yapılan bilgilendirmeler sonucunda bebeklerde görülen belirtilerde bir değişim gözlenmezse doktor gözetimi eşliğinde tedaviye başlanabilir.

Reflü yatağı, bebeklerde mide asidinin kaçışını engelleyecek şekilde bir pozisyon oluşturmaya yardımcı olur. Bebeklerde görülen reflü sorununda ailelerin sıklıkla tercih ettiği reflü yatağı, olumlu geri dönüşler alınmasını sağlayabilir. Bebeklerde reflüye iyi gelebilecek diğer öneriler ise şunlardır:

  • Bebeği yemek yerken ve sonrasında en az 30 dakika boyunca dik tutmak
  • Uykudayken bebeğin baş kısmının yüksekte kalmasını sağlayacak reflü yastığı kullanmak
  • Ek gıdaya geçişte doğru gıda seçimleri yapmak
  • Belirli aralıklarla bebeğin gazını çıkarmaya özen göstermek
  • Bebeğin bel çevresini sıkacak kıyafetler ve kundak kullanımından uzak durmak
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzun boylular dikkat! Bu hastalıklara yakalanma riskiniz daha fazlaUzun boylular dikkat! Bu hastalıklara yakalanma riskiniz daha fazla
25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...
Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuşDüzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otobüste iğrenç taciz! Fotoğrafını çekerken yakalandı

Otobüste iğrenç taciz! Fotoğrafını çekerken yakalandı

İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'

İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'

Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuç

Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuç

3600 ek gösterge tamam! Sırada EYT var...

3600 ek gösterge tamam! Sırada EYT var...

Benzin 27 liraya dayandı; evde benzin, mazot yapma videoları patladı!

Benzin 27 liraya dayandı; evde benzin, mazot yapma videoları patladı!

Arkadaşının uyarısına aldırmadı, canından oldu! Son anları böyle görüntülendi

Arkadaşının uyarısına aldırmadı, canından oldu! Son anları böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Seks robotlarına yeni güncelleme! Artık 'hissedebilecekler' mi?

Seks robotlarına yeni güncelleme! Artık 'hissedebilecekler' mi?

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

“Göğüslerimi o kadar büyüttürdüm ki sonunda..."

“Göğüslerimi o kadar büyüttürdüm ki sonunda..."

Öğüre öğüre anlattı! “Köpeğimin spermini..."

Öğüre öğüre anlattı! “Köpeğimin spermini..."

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.