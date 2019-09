Refüj kazalarının sebebi hatalı sulama

DRENAJ ÖLÇÜMÜ DOĞRU YAPILMALI

Refüjlerin yanı sıra şiddetli yağış sonrası sonra su baskınlarının da mal ve can kayıplarına yol açtığını ifade eden Prof. Dr. Cemil Ata, "Kentlerde yeşil alanların hatalı sulanması ve şiddetli yağışlardan sonra insanların sel suları içeresinde kalması mal ve can kayıplarına sebep oluyor. Bu her iki konuda çözümü zor olmayan konular. Ancak belediyeler buna gerekli önemi vermiyorlar. Bir kentin planlaması yapılırken o kentin drenajı üzerinde durulur. Eğer drenajı iyi planlanmaz ise kentler mutlaka su içeresinde kalır" ifadelerini kullandı.

KURU DERE YATAKLARINA YAPILAŞMA

Su baskınlarında en önemli faktörün, yapılaşmanın kuru dere yataklarına yapılması ve yağmur sularının akacak yer bulamaması olduğunu belirten Prof. Dr. Ata, şöyle devam etti:

"İstanbul’un çeşitli semtlerinin 20, 50 ve 100 yıl önceki yapılarının planlarını çıkardım. Genel bir şekilde bakıldığı zaman 100 yıl önceki planlarda yer alan, doğal olan derelerin hiçbirinin kalmadığını görüyoruz. İrili ufaklı birçok kuru derenin üzerine yapılar yapılmış. Doğal olarak suyun akışı engellenmiş. Bugün İstanbul’a yukarıdan bakacak olursanız yağan yağmur sularının akacağı hiçbir dere kalmamıştır. Özellikle kuru derelerin tamamı yok edilmiştir. Bir atasözümüz var ‘Su akar yolunu bulur’ diye. Yağan yağmur sularını durduğu yerde tutmanız mümkün değildir. Bu suları doğru yönlendirecek olursanız sel olmaz, kentler, arabalar sular altında kalmaz. Doğru planlanmazsa mal ve can kayıpları kaçınılmaz olur."