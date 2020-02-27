Regaip Kandili mesajları 2020: Kısa, uzun ve resimli mesajlar

Miladi takvime göre 2020 yılının üç aylar olarak tabir edilen dönemi yani Hicri takvime göre Receb ayı Salı günü başladı. Bugün de üç ayların ilk kandili olanRegai Kandili idrak ediliyor. Bu gece Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine dört bir köşesinde Regaip Kandili vesilesi ile ibadetler yapılacak, Regaip Kandili mesajları paylaşılacak.

Üç aylar demek kandil, oruç, dua ve ibadet demektir. Haberimizdeki Regaip Kandili mesajlarının yanı sıra Regaip Kandili zamanı hangi dini vecibeler yerine getirilmeli ve bu mübarek gece nasıl değerlendirilmeli merak edenler için haberimizde derledik.

KISA REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Kimi zaman bir şeyi söylemek için lafı çok dolandırmamak kısa ve öz bir şekilde ifade etmek daha etkileyicidir. Sosyal medyada da kısa mesajlar bu yüzden çokça tercih ediyor. Bunun için sizlere özellikle Twitter ve Whatsapp gibi kısa mesajların kullanıldığı alanlar için kısa Regaip Kandili mesajları derledik.