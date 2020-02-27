Regaip Kandili mesajları 2020: Kısa, uzun ve resimli mesajlar

Miladi takvime göre 2020 yılının üç aylar olarak tabir edilen dönemi yani Hicri takvime göre Receb ayı Salı günü başladı. Bugün de üç ayların ilk kandili olanRegai Kandili idrak ediliyor. Bu gece Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine dört bir köşesinde Regaip Kandili vesilesi ile ibadetler yapılacak, Regaip Kandili mesajları paylaşılacak.
Üç aylar demek kandil, oruç, dua ve ibadet demektir. Haberimizdeki Regaip Kandili mesajlarının yanı sıra Regaip Kandili zamanı hangi dini vecibeler yerine getirilmeli ve bu mübarek gece nasıl değerlendirilmeli merak edenler için haberimizde derledik.
Kimi zaman bir şeyi söylemek için lafı çok dolandırmamak kısa ve öz bir şekilde ifade etmek daha etkileyicidir. Sosyal medyada da kısa mesajlar bu yüzden çokça tercih ediyor. Bunun için sizlere özellikle Twitter ve Whatsapp gibi kısa mesajların kullanıldığı alanlar için kısa Regaip Kandili mesajları derledik.
Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun. KANDİLİNİZ MÜBAREK olsun.
Cenab-ı Hak, Receb-i Şerif bahçesini ekip, Şaban-ı Şerif suyu ile sulayıp Ramazan-ı Şerif'te bereketli hasat almayı nasip eylesin. Hayırlı Kandiller.
Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..
Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler, mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler…. İyi Kandiller
Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun.
Ya Rahman Ya Rahim! Sen ki dilediğine ölüm, dilediğine hayat verirsin. Hayatımızı ibadetle ihya eyle, ölümümüzü imanla süsle, Amin. Regaip kandilimiz Mübarek olsun!
Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.
Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz.
Regaip Kandilinin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyle… HAYIRLI KANDİLLER!
Zâde duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Kandiliniz mübarek olsun.
ALLAH'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Her yerde hɑddini bilen, gönül ɑynɑsını silen, mɑhşerde berɑɑt edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri Ya Rabb. Regaip kandiliniz mübarek olsun…
Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, belki durgun belki yorgun, yine de mutlu ve umutlu nice hayırlı kandillere.
Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..
Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.
Yüreklerde kim bilir ne acılar, ne umutlar ve ne kırgın hayaller var. Rabbim hiçbirinizin umutlarını soldurmasın. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
Yüzünden gülücük, kalbinden sevgi, bedeninden sağlık, çevrende dostluk, ömründen huzur ve neşe eksik olmasın kandillerin hep kutlu olsun.
Ey Rabbim! Razı olacağın amellerle süsle ömrümüzü, Razı olacağın kullarından eyle bizi. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun.
Huzur damlaları serpilsin yüreğine, en güzel mutluluklar yaşansın günlerinde, her bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Regaip kandilin mübarek olsun.
Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Kandiliniz mübarek olsun…
Bu gece Regaip kandili, dua edelim, yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. Hayırlı nice kandillere...
Arşı Ala'nın kapılarının ardına kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı bu mübarek bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle! Regaip kandilin mübarek olsun.
Regaip gecemizin gerçek beratlarımıza vesile olmasını, Ramazan ayına arınmış gönüllerle, günah yüklerimizden berat etmiş olarak girmeyi nasip etmesini Yüce Allah"tan diler; Regaip Kandilinizi kutlarız…
Sen öyle bir insan ol ki akıllara dursun sen ona buna değil Allah'a kulsun sen zulmettler için de parlayan nursun senin gibi dostun Regaip Kandilin Mubarek olsun.
Paylaşacağınız mesajın kısa değil de daha zengin, detaylı ve uzun olmasını isterseniz de sizin için uzun Regaip Kandili mesajları listemiz mevcut.
Bizlere bir ikram olarak sunulan bu kutsal Regaip Kandilinde dualarımızdan insanlığın huzuru, sevgi ve kardeşliğin sağlanması ve devamı için bizlere daha fazla güç, iman vermesi için yakaralım. Sevgide sağlam ve cömert bir ruha sahip olmak için de yardım dileyelim. Dualarınızın kabul olması dileklerimizle; Kandiliniz mübarek olsun…
Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban, Ramazan ayları manevi yönden daha önemli ve hayırlıdır. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaip kandilidir. Yani bu gece ALLAH’ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Kandiliniz kutlu olsun.
Allah'ım! Gizli olarak işlediğim günahlarımı, açıktan işlediğim günahlarımı, hatâen işlediğim ve bilerek yaptığım günahlarımı, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Amin! Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun.
Yüce Allah mübarek Regaip kandili hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Hɑyırlı Kandiller...
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle kandilinizi kutlarım.
Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaib Kandilimiz Mübarek olsun!
Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun? Bu gece beraat gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.
Her keder bir kader ile takdir edilir ve kedere değil kadere boyun bükenler nur ile temizlenir. Rabbim güzel yazılmış bir kader ve ona tebessümle boyun eğen bir teslimiyet nasip etsin. Dua ile Regaip kandilinizi kutlarım.
REGAİB KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?
Regaib Kandili'nde yatsı namazından sonra Receb-i Şerif ayına mahsus olarak kılınması tavsiye olunan ve mümin ike münafığı ayırt eden 30 rekat namazın ilk on gününde kılınacak olan 10 rekatı kılınabilir.Bu namaz akşamdan sonrada yatsıdan sonrada kılınabilir. Fakat Cuma ve Pazartesi gecelerinde bilhassa kılınması daha faziletlidir. Namaza başlarken şöyle niyet edilir:
Yarabbi; teşrifleri ile dünyayı nura gark ettiğin efendimiz hürmetine, affı ilahine rıza-ı ilahine nail eyle. Abid zahid kulların arasına ilhak eyle. Dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle. Rıza-i Şerifin için Allahü Ekber.
Her rekatte 1 Fatiha, 3 Kul Ya Eyyühel Kafirun, 3 İhlas okuyup 2 rekatte bir selam verilir. Böylece 10 rekat tamamlanır. Namazdan sonra 11 defa "ilhen vahiden ehaden sameden ferden vitran hayyen kayyumen daimen ebeda" duası okunup dua edilir. Bu 10 rekat namazı 10'u ile 20'si arasında kılamayanlar 20'sinden sonra 30'una kadar da kılabilirler. Tamamı 30 rekat olan bu namaz sahabeden Selman-ı Pak tarafından rivayet edilmiştir.
Not: Regaip kandilinde kılınacak olan bu namazı herjangi bir sebebten dolayı bu gece kılamayanlar Receb-i Şerif ayının sonuna kadar her Perşembeyi Cumaya bağlayan gece kandilmiş gibi bu namazı kılmalarında büyük faide vardır. Zira bu namaz 12 rekat olup her rekatı senenin bir ayına delalet eder ve dolayısıyla kişi senenin her ayına mükabil namaz kılmış olur.
REGAİP KANDİLİ DUASI
"Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )
Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.
Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!
Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!
Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!
Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi!
Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!
Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!
Cümlemize vicdan genişliği lütfet, kalplerimize inşirah bahşet ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!
Ey yüceler yücesi olan Allah'ım! Biz ümmeti Muhammed'in dağınıklığını gider, bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver. Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle..
Kalplerimizi birbirene ısındır ve bizleri birbirimize sevdir. Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!"