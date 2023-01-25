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Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Regaip Kandili'nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı!

25.01.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regaip Kandili'nde oruç tutulup tutulmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İslam Peygamberi Hz. Muhammed, Regaip gecesinde (s.a.v) ana rahmine düşmüştür. Bu mübarek gecede ibadetlerini eksiksiz ve doğru olarak yerine getirmek isteyenler Diyanet tarafından konuya dair yayımlanan bilgileri inceliyor. Peki, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte, Regaip Kandili'nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı...

Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Regaip Kandili'nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı!

Regaip Kandili orucu vatandaşlar tarafından merak edildi. Bu geceyi eksiksiz ve doğru olarak ibadet ile geçirmek isteyenler arama motorlarında "Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Regaip Kandili'nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı...

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REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Regaip Kandili'nde ve Recep ayının 13, 14 ve 15. gün günü ile birlikte son üç gün tutulacak oruçlar faziletlidir.

İslam peygamberi Hazreti Muhammed, “Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…’ buyurur.” demiştir.

REGAİP KANDİLİNDE ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Regaip Kandili'nde oruca ‘Allah’ım niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya’ diyerek niyet edilebilir.

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REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?

Regaip rağbet anlamına gelmektedir.

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İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) ana rahmine düşmesini, yani annesi Amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade etmektedir.

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İslam dininin kutsal kitabı Kuran'ı Kerim'in " Ve Rabbı'na rağbet et" (İnşirah suresi-8) beyanı gereği, Regaip kulun cenabı Hakk'a yönelerek Allah'a rağbet etmesi anlamına gelmektedir.

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