Regaip Kandili ne zaman? 2023 Regaip Kandili hangi güne denk geliyor? 2023 Dini günler takvimi

Yeni yılın yaklaşmasıyla Regaip Kandili'nün hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Regaip Kandili'nde oruç tutmak sünnettir. Regaip Kandili'nde oruç tutana 1 yıl oruç tutmuş sevabı verilir. Peki Regaip Kandili ne zaman? 2023 Regaip Kandili hangi güne denk geliyor? İşte 2023 Dini günler takvimi...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe gününe denk geliyor.

REGAİP KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ

Regaip Kandili İslam alemi açısından çok önemli kabul edilir. Recep ayı içerisinde yer alan Regaip Kandili'nde birlik ve beraberlik artar. Bu önemli gecede Yüce Allah için ibadet edilir.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

