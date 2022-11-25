Regaip Kandili ne zaman? 2023 Regaip Kandili hangi güne denk geliyor? 2023 Dini günler takvimi

Yeni yılın yaklaşmasıyla Regaip Kandili'nün hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Regaip Kandili'nde oruç tutmak sünnettir. Regaip Kandili'nde oruç tutana 1 yıl oruç tutmuş sevabı verilir. Peki Regaip Kandili ne zaman? 2023 Regaip Kandili hangi güne denk geliyor? İşte 2023 Dini günler takvimi...
Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe gününe denk geliyor.
Regaip Kandili İslam alemi açısından çok önemli kabul edilir. Recep ayı içerisinde yer alan Regaip Kandili'nde birlik ve beraberlik artar. Bu önemli gecede Yüce Allah için ibadet edilir.
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı