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  4. Regaip Kandili resimli mesajlar! Regaip Kandili resimli, kısa ve anlamlı en güzel mesajlar...

Regaip Kandili resimli mesajlar! Regaip Kandili resimli, kısa ve anlamlı en güzel mesajlar...

03.02.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regaip Kandili'nde dua edildiği, ibadet yapıldığı gibi İslam aleminin sevdiklerinin halini hatrını sorması da tavsiye edilir. Yakınlarınızın kandilini, en güzel resimli, kısa, anlamlı mesajlarla kutlayabilirsiniz. Uzaklarda yaşayan sevdiklerinize gönderebileceğiniz resimli, en güzel, kısa ve anlamlı Regaip Kandili mesajlarını haberimizde derledik. İşte Regaip Kandili resimli, kısa ve anlamlı en güzel mesajlar...

Regaip Kandili resimli mesajlar! Regaip Kandili resimli, kısa ve anlamlı en güzel mesajlar...

Her yıl özel günlerde eşe, dosta, akrabaya mesajlar göndermek neredeyse gelenek haline geldi. İslam dininin paylaşma dini olduğu ayet-i kerimelerde ifade ediliyor. Güzel, resimli ve kısa Regaip Kandili mesajları araştırılıyor. İşte Regaip Kandili resimli, kısa ve anlamlı en güzel mesajlar...

Regaip Kandili mesajları sözleri! Regaip Kandili kısa ve anlamlı en güzel mesajlar...

REGAİP KANDİLİ KISA, RESİMLİ, ANLAMLI MESAJLAR

Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Regaib Kandilinin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyle. . . Hayırlı kandiller...

Regaip Kandili mesajları sözleri! Regaip Kandili kısa ve anlamlı en güzel mesajlar...

Mübarek aylara Selam olsun.. Selam olsun Ey Regaib. Tüm Dualarınızın kabul olması dileğiyle.. Hayırlı kandiller.

Müslüman adil ve insaflı olur, insaniyetten nasibi olmayanın islamiyetten de nasibi yoktur. Hayırlı Kandiller. Regaib Kandili mübarek olsun.

Regaip Kandili mesajları sözleri! Regaip Kandili kısa ve anlamlı en güzel mesajlar...

Yüreklerde kim bilir ne acılar, ne umutlar ve ne kırgın hayaller var. Rabbim hiçbirinizin umutlarını soldurmasın. Amin. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Mübarek aylara selam olsun, Ey Regaib. Kandiliniz mübarek olsun.

Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.

Regaip Kandili mesajları sözleri! Regaip Kandili kısa ve anlamlı en güzel mesajlar...

Tüm Dualarınızın kabul olması dileğiyle hayırlı kandiller.

Allah’ım! Bizlere helalinden ve kolayından manevi ve maddi rızık ver. Bizleri çalışkan, işimizi kolay ve bereketli eyle. Amin! Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili mesajları sözleri! Regaip Kandili kısa ve anlamlı en güzel mesajlar...

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler, mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler…. İyi Kandiller….

Regaib kandili ve üç ayların ülkemize milletimize ve alem-i İslama huzur bereket ve esenlik getirmesi dileklerimle kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili mesajları sözleri! Regaip Kandili kısa ve anlamlı en güzel mesajlar...

Regaib kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Regaip Kandili mesajları sözleri! Regaip Kandili kısa ve anlamlı en güzel mesajlar...

Regaip Kandili geldi yine, ALLAH’ım Recep Şaban aylarını bizim için mübarek kıl, bizi Ramazan’a kavuştur.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili mesajları sözleri! Regaip Kandili kısa ve anlamlı en güzel mesajlar...

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Regaip kandili

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