Regl dönemi hakkında 5 şehir efsanesi

1.‘BESLENME ŞEKLİM İLE REGL DÖNGÜM ARASINDA BİR İLİŞKİ YOKTUR.’
Yediklerimiz; hormonal denge, sağlıklı menstrual döngü ve vücut fonksiyonları üzerinde en çok etki mekanizmasına sahip olan faktördür. Özellikle şeker tüketimi, inflamasyona sebep olur ve bu östrojen detoxunu ve progesterone üretimini yavaşlatır. Ayrıca magnezyum ve çinko emilimini engeller ki bu 2 mineral inflamasyonu azaltmaya yarar.
Hasarı veren en büyük payda paketli gıdalarda ! meyve suları, hazır granolalar, kek-kurabiye, beyaz ekmek vs. Rafine şeker olan tüm gıdalardan uzak durmalısınız. Sağlıklı şeker kaynakları ise meyveler, ham bal, hurma gibi besinlerdir diyebiliriz.
Düşük karbonhidratlı, sağlıklı yağlardan zengin beslenmeye ne dersin? Mesela suyunu alkali yapabilirsin limon ya da çeşitli meyvelerle renklendirebilirsin. Sıcak havalarda gazlı içecekler yerine bağırsak dostu, fermente kombuçya tercih edebilirsin. Sorunsuz ve ağrısız döngünün püf noktası burda !
Kahve aşıklarına kötü haber !
Kafein, periyot ağrılarınızı ve kasılmaları arttırıp kan akışınızı yavaşlatıyor. Özellikle bu dönemde uzak durmakta fayda var. Sinir sistemini uyararak adrenalin ve kortizol salgılatıyor ve daha stresli, sinirli biri yapıyor. Hoşgeldin PMS!
2.‘REGL DÖNEMİNDE RUHSAL VE BEDENSEL OLARAK İYİ OLMAMI SAĞLAYACAK BİR ŞEY YOK.’
UYKU, Hormon üretimini düzenleyen en önemli faktördür. Kaliteli uyku, sağlıklı döngü demektir. Aynı zamanda kilo vermeyi, kronik hastalıkların oluşumunu engellemeyi, mental, ruhsal ve fiziksel olarak iyileşmeyi en iyi şekilde sağlar.
Artan progesteron ile uykuya ihtiyaç daha da artar. Normalde yattğınız saatten daha erken yatın ki vücut gerekli tamiratı yapabilsin. Kaliteli uyku hormonların ve sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar ve modunuzun düşmesini engeller.
Ayrıca lavanta yağı ile de rahatlama sağlayabilir ve gevşeyebilirsiniz.
Magnezyum da bir diğer rahatlatıcı yöntemdir. Düşük mg seviyesi, ağrılı menstrual geçirmenin en büyük sebebidir.
3.‘EGZERSİZ YAPARSAM, AĞRILARIM ARTAR DİYE KORKUYORUM.’
Egzersiz endorfin üretimini uyarır . Endorfin, doğal ağrı kesici görevi görür, kramplarınız azalır ve modunuzu yükseltir. Yoga, plates, yürüyüş, yüzme hangisini istersen! Kan akışın hızlansın, enerjin yükselsin
En az 30 dk’lık bir hareket bile sana iyi gelecek, bana güven, vücudun sana teşekkür edecek!
4.‘AĞRI KESİCİLER, REGL SANCISINI GEÇİRMENİN TEK YOLUDUR.’
Bir çok kadın bu dönemde ağrı kesiciden başka hiç bir seçeneği olmadığını düşünür. Ağrı kesicilerin uzun sure kullanımı karaciğerinizi yorar ve sindirim sistemini etkileyerek hormonal dengesizliğe sebep olabilir. Her ay 3 ila 7 gün arası regl olduğunuzu düşünsek ve her gün bir ağrı kesici aldığınızı düşünürsek uzun vadede ağrı kesiciler hiç de iyi bir yol gibi gözükmüyor.
Bazılarınız ‘benim annem ve ablam da bu dönemde böyle ağrı çekiyor, ne yapayım genetik de etkiliyor’ diyebilir. Fakat bu olumlu değişimler yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Seçim sizin, her ay bu ağrıyı çekmek için hayat çok kısa!
5.‘KADIN HİJYEN ÜRÜNLERİ (PED VE TAMPON GİBİ) SAĞLIĞIMI KÖTÜ ANLAMDA ETKİLEMEZ.’
Ped ve tamponlar uzaktan zararsız gibi gözükebilir fakat pamuğa karıştırılan sentetik maddeler ve pedin daha parlak, beyaz görünmesi için yapılan kimyasal işlemler bu ürünleri sağlıksız hale getiriyor. Ayrıca parfümlü ve naylon içeriği daha yüksek olan pedler de çok ciddi alerjilere yol açabiliyor.
Vajina, vücuttaki en geçirgen bölümdür. Bu yüzden plastiği bol, parfümlü ürünlerden uzak durmalısınız. Özellike dioksin, bisfenol-A gibi maddeler vajinal yolla kana geçerek dokularda depolanıyor ve bir çok hastalığın oluşumunu tetikliyor. Ayrıca bu maddeler kramp ve ağrılarınızı da arttırıyor. Bu sebeple, organic ped kullanmaya özen gösterelim . Ülkemizde de yeni yeni bu bilinçle organik pedlere ulaşım kolaylaştı. Her ne kadar organik de kullansak pedleri ve tamponları sıkça değiştirmeye öze gösterelim.
Dyt.Fulya Bozdemir
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