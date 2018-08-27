Regl dönemi hakkında 5 şehir efsanesi

1.‘BESLENME ŞEKLİM İLE REGL DÖNGÜM ARASINDA BİR İLİŞKİ YOKTUR.’ Yediklerimiz; hormonal denge, sağlıklı menstrual döngü ve vücut fonksiyonları üzerinde en çok etki mekanizmasına sahip olan faktördür. Özellikle şeker tüketimi, inflamasyona sebep olur ve bu östrojen detoxunu ve progesterone üretimini yavaşlatır. Ayrıca magnezyum ve çinko emilimini engeller ki bu 2 mineral inflamasyonu azaltmaya yarar.

Hasarı veren en büyük payda paketli gıdalarda ! meyve suları, hazır granolalar, kek-kurabiye, beyaz ekmek vs. Rafine şeker olan tüm gıdalardan uzak durmalısınız. Sağlıklı şeker kaynakları ise meyveler, ham bal, hurma gibi besinlerdir diyebiliriz.

Düşük karbonhidratlı, sağlıklı yağlardan zengin beslenmeye ne dersin? Mesela suyunu alkali yapabilirsin limon ya da çeşitli meyvelerle renklendirebilirsin. Sıcak havalarda gazlı içecekler yerine bağırsak dostu, fermente kombuçya tercih edebilirsin. Sorunsuz ve ağrısız döngünün püf noktası burda ! Kaliteli protein tüketmek

Lifli beslenmek

Temel yağ asitlerinden zengin beslenmek

Şeker ve alkolden uzak durmak Kahve aşıklarına kötü haber ! Kafein, periyot ağrılarınızı ve kasılmaları arttırıp kan akışınızı yavaşlatıyor. Özellikle bu dönemde uzak durmakta fayda var. Sinir sistemini uyararak adrenalin ve kortizol salgılatıyor ve daha stresli, sinirli biri yapıyor. Hoşgeldin PMS!

2.‘REGL DÖNEMİNDE RUHSAL VE BEDENSEL OLARAK İYİ OLMAMI SAĞLAYACAK BİR ŞEY YOK.’ UYKU, Hormon üretimini düzenleyen en önemli faktördür. Kaliteli uyku, sağlıklı döngü demektir. Aynı zamanda kilo vermeyi, kronik hastalıkların oluşumunu engellemeyi, mental, ruhsal ve fiziksel olarak iyileşmeyi en iyi şekilde sağlar.

Artan progesteron ile uykuya ihtiyaç daha da artar. Normalde yattğınız saatten daha erken yatın ki vücut gerekli tamiratı yapabilsin. Kaliteli uyku hormonların ve sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar ve modunuzun düşmesini engeller.

Ayrıca lavanta yağı ile de rahatlama sağlayabilir ve gevşeyebilirsiniz.

Magnezyum da bir diğer rahatlatıcı yöntemdir. Düşük mg seviyesi, ağrılı menstrual geçirmenin en büyük sebebidir. 3.‘EGZERSİZ YAPARSAM, AĞRILARIM ARTAR DİYE KORKUYORUM.’ Egzersiz endorfin üretimini uyarır . Endorfin, doğal ağrı kesici görevi görür, kramplarınız azalır ve modunuzu yükseltir. Yoga, plates, yürüyüş, yüzme hangisini istersen! Kan akışın hızlansın, enerjin yükselsin

En az 30 dk’lık bir hareket bile sana iyi gelecek, bana güven, vücudun sana teşekkür edecek!