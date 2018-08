Regl dönemi hakkında 5 şehir efsanesi

4.‘AĞRI KESİCİLER, REGL SANCISINI GEÇİRMENİN TEK YOLUDUR.’

Bir çok kadın bu dönemde ağrı kesiciden başka hiç bir seçeneği olmadığını düşünür. Ağrı kesicilerin uzun sure kullanımı karaciğerinizi yorar ve sindirim sistemini etkileyerek hormonal dengesizliğe sebep olabilir. Her ay 3 ila 7 gün arası regl olduğunuzu düşünsek ve her gün bir ağrı kesici aldığınızı düşünürsek uzun vadede ağrı kesiciler hiç de iyi bir yol gibi gözükmüyor.

Bazılarınız ‘benim annem ve ablam da bu dönemde böyle ağrı çekiyor, ne yapayım genetik de etkiliyor’ diyebilir. Fakat bu olumlu değişimler yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Seçim sizin, her ay bu ağrıyı çekmek için hayat çok kısa!

5.‘KADIN HİJYEN ÜRÜNLERİ (PED VE TAMPON GİBİ) SAĞLIĞIMI KÖTÜ ANLAMDA ETKİLEMEZ.’

Ped ve tamponlar uzaktan zararsız gibi gözükebilir fakat pamuğa karıştırılan sentetik maddeler ve pedin daha parlak, beyaz görünmesi için yapılan kimyasal işlemler bu ürünleri sağlıksız hale getiriyor. Ayrıca parfümlü ve naylon içeriği daha yüksek olan pedler de çok ciddi alerjilere yol açabiliyor.

Vajina, vücuttaki en geçirgen bölümdür. Bu yüzden plastiği bol, parfümlü ürünlerden uzak durmalısınız. Özellike dioksin, bisfenol-A gibi maddeler vajinal yolla kana geçerek dokularda depolanıyor ve bir çok hastalığın oluşumunu tetikliyor. Ayrıca bu maddeler kramp ve ağrılarınızı da arttırıyor. Bu sebeple, organic ped kullanmaya özen gösterelim . Ülkemizde de yeni yeni bu bilinçle organik pedlere ulaşım kolaylaştı. Her ne kadar organik de kullansak pedleri ve tamponları sıkça değiştirmeye öze gösterelim.

