Regl döneminde asla yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz en iyi hijyen ürünleri

Hijyenin her zamankinden fazla önem kazandığı regl döneminde ihtiyacınıza ve tercihlerinize yönelik hijyen ürünleriyle bu dönemi daha konforlu ve huzurlu geçirmeniz mümkün. Her zamankinden daha rahat hissetmeye ihtiyacınız olan regl döneminde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz hijyenik ped, tampon, adet kapları gibi birçok alternatifi sizin için inceledik.

Uzun yıllardır aşina olduğumuz hijyenik pedler

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Kadınların uzun yıllardır aşina olduğu ve kullandığı hijyenik pedler, hala en sık tercih edilen hijyen ürünleri arasında. En sık tercih edilen hijyenik ped markalarından biri olan Orkid'in Platinum serisi regl döneminizde sizi yalnız bırakmıyor. Orkid Platinum, sadece 3 mm inceliğinde olmasına rağmen regl döneminiz boyunca pamuksu yumuşak mikro yastıklar ve geliştirilmiş iç kısım ile rahatlık ve yumuşaklık hissi veriyor, emici kenar bariyerleri ile ise koruma sunuyor. Güçlü koku hapsetme özelliğiyle ise kokuyu gizlemekle kalmayıp etkisiz kılarak regl döneminde kadınların diken üstünde olmasına sebep olan koku endişesini de ortadan kaldırıyor. Ayrıca, Orkid Platinum’un güçlü kanatları, çamaşırı iyi bir şekilde kavrayarak, pedin yerinde kalmasını sağlıyor.

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2. Regl döneminiz denize girmenize engel olmasın

Tamponlar da uzun yıllardır kadınların regl döneminde sıklıkla yardımına koşan hijyen ürünlerinden. Özellikle de tam denize ya da havuza gireceğiniz günde regl çıkagelmişse ve denize bakmak yerine rahat bir şekilde yüzmek istiyorsanız tamponlar imdadınıza yetişir. Üstelik tampon yalnızca deniz veya havuza girerken değil, başka bir hijyen ürünü kullanmak istemediğiniz günlük hayatta da büyük bir rahatlık sunar. Tampon denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri de Tampax. Regl döneminin yoğunluğuna göre farklı boy seçenekleri olan markanın ayrıca kolay ve hijyenik bir kullanım sağlayan aplikatörlü çeşitleri de mevcut.

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3. Rahat hissederken doğallıktan ödün vermek istemeyenlere

Regl döneminde tampon rahatlığını deneyimlemek istiyorsanız ve doğal materyalli alternatifler arıyorsanız organik, pamuk tamponlar sizin için pratik bir çözüm olabilir. Tamamen pamuktan üretilen organik tamponlar, regl döneminizde rahat ve kuru hissetmenizi sağlarken doğal pamuktan üretildiği için yumuşacık yapısı ile de tahrişe yol açmıyor. Regl döneminizde organik tamponları hem denize veya havuza girerken, hem de günlük hayatınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hareketlerinizi kısıtlamadan, konforlu bir regl dönemi geçirmek için organik tamponlar iyi bir seçenek olabilir.

Hijyen ürünlerinde de doğallık arayışındaysanız Natracare markasının organik ve doğal tamponunu buradan inceleyebilirsiniz.

4. Çevreye saygılı ürünler tercih edenlere özel pedler

Özellikle son yıllarda çevreye duyarlı ürün çeşitliliği ciddi oranda artış gösterdi. Kadın hijyen ürünleri kategorisinde de çevre dostu seçenekler çoğaldı. Regl dönemi hijyen ürünlerinde, çevre dostu özelliği denildiğinde ilk akla gelenlerden biri ise yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir pedler. Ponped markası birçok farklı renk ve desende yıkanabilir pedlerle, regl dönemlerinde kadınlara yeni seçenekler sunuyor. Çamaşır makinesinde, soğuk suda, yumuşatıcı kullanmadan sadece deterjanla yıkayabileceğiniz bambu pedlerin desenli kısımları sızdırma yapmıyor. Ayrıca genital bölgede hava akışını sağlayarak tahrişi önlüyor.

Yumuşak dokusu ile rahatlık sunan bambu pedleri buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

5. Tanışmaya değer adet kapları

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Birkaç yıldır özellikle yurtdışında popüler olan, son yıllarda ülkemizde de ilgi görmeye başlayan adet kapları, regl döneminde iyi bir seçenek olabilir. Yerli bir adet kabı markası olan Lunette, rahim boyunuza ve ihtiyacınıza göre farklı modeller sunuyor. Yüzerken, yürüyüş yaparken, koşarken, kısacası her hareketi yaparken rahatlıkla kullanabileceğiniz Lunette adet kapları, tekrar tekrar kullanılabilirliği ile, kolaylık sağlarken doğayı da korumanıza yardımcı oluyor.

Kaynar su ile kolayca dezenfekte ederek güvenle kullanabileceğiniz Lunette adet kaplarını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

6. Adet kapları ilginizi çektiyse...

Son yıllarda hayatımıza giren adet kapları ilginizi çekiyorsa Organicup markasının ürünleri, iyi bir alternatif olabilir. Ödüllü bir regl kabı markası olan Organicup ürünleri regl dönemlerinizde büyük bir konfor sunuyor. Üstelik adet kapları, gün içerisinde amuda kalksanız bile, fiziksel aktivitelerinizden etkilenmez ve büyük bir rahatlık sunar. Ayrıca bu adet kaplarını rahim içi araçlarla da rahatlıkla kullanabilirsiniz. 12 saat boyunca aralıksız kullanım özelliği bulunan adet kaplarını sıcak su ile kolayca temizleyebilirsiniz.

Yıllarca kullanabileceğiniz ve çevreye de saygılı bir alternatif olan vegan Organicup ürününü incelemek, detaylı bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Tekrar tekrar kullanılabilir adet külotları

Pedler, tamponlar veya adet kapları size göre değilse ve regl döneminizi rahat geçirmenize yardımcı olacak hijyenik ürünler konusunda farklı alternatifler arayışındaysanız, yıkanabilir adet külotları sizin için uygun olabilir. Dahili sızıntı koruması ile üretilen adet külotları, sızdırmaz nem bariyeri ile özellikle de regl döneminde kadınların en ihtiyaç duyduğu gün boyu kuruluk hissini sağlıyor. Ayrıca görünümü ve yapısı ile günlük iç çamaşırı konforu sunmanın yanı sıra oluşabilecek kötü kokuları etkisiz hale getirerek koku endişesini ortadan kaldırıyor.

Regl dönemi hijyen ürünlerine farklı bir alternatif olarak değerlendirmeye değer adet külotlarını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

8. İkisi bir arada pedler

Regl dönemlerinde kullanabileceğiniz hijyenik ürünlere bir alternatif ise regl ve mesane sızıntılarına karşı kuruluk sağlayan günlük pedler olabilir. Kotex’in 2in1 Regl + Mesane Günlük Pedi, günlük ped kullanırken beklediğiniz koruma ve rahatlığı sunmanın yanı sıra regl akıntılarına ve mesane sızıntılarını hapsederek kuru ve temiz hissetmenizi sağlar. Ayrıca Flexloc teknolojisiyle geliştirilmiş emici bölgesi kokuyu hapsederek kötü kokuları önler.

İhtiyacınıza göre farklı boylarda alternatifleri bulunan Kotex 2in1 Regl + Mesane Günlük pedleri incelemek ve kendinize uygun olanı seçmek için buraya tıklamanız yeterli.

9. Regl döneminde fiziksel aktivitelerinizden ödün vermek istemiyorsanız

Hayatınızın önemli bir parçası olan regl dönemlerinde hareket rahatlığı sizin için önemliyse, ve bu dönemde aktifliğinizden ödün vermek istemiyorsanız hareket rahatlığı sunan hijyenik pedleri tercih edebilirsiniz. Sevilen hijyenik ped markalarından Kotex’in Active serisi, hızlı emici merkezi sayesinde, sizi sızıntılara karşı korur. Eşsiz Flexfit teknolojisi ile regl dönemlerinde, spor yaparken bile tüm hareketlerinize uyum sağlar ve hareket rahatlığı sunar. Ayrıca ürünün kaymayı önleyici kanatları da, çamaşırınıza sağlam bir şekilde tutunarak pedinizin sabit kalmasını sağlar.

Kotex Active serisini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Ekstra hijyen arayanlar için geliyor: Genital bölge temizleme jelleri



Regl dönemlerinin yanı sıra normal günlerde de genital hijyeni sağlamaya destek ürünlerden biri de, genital bölge temizleme jelleri. Kişisel bakım ürünlerinde sıklıkla tercih edilen markalardan biri olan Sebamed’in Intim Yıkama ürünü, ergenlikten menopoza kadar olan dönemde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir hijyen ürünü. Bu genital bölge temizlik jeli, kaşıntı ve rahatsızlık hissini yatıştırırken uygun pH değeri ile de dış genital bölgenizi korumanıza yardımcı olur. İçeriğindeki aloe barbadensis ile dış genital bölgeyi nemlendirirken bisabolol ise cildinizi yumuşatır.

Sebamed’in Intim pH dengeli yıkama jelini buradan inceleyebilirsiniz.

