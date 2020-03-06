Regl nedir: Regl hakkında merak edilenler ve şehir efsaneleri

Halk arasında aybaşı, renklenme, kirlenme, hastalanma olarak ifade edilen regl, kadınların ayda bir yaşadığı fizyolojik bir durumdur. Regl başlangıç yaşı ortalama olarak 8-16 yaşları aralığındadır. Kanama ise 2-7 gün arasında sürmektedir. Kadınlar için regl dönemi kılavuzu hazırladık. Her kadının bu dönem hakkında doğru bilgiye ulaşması gerektiğini düşünüyoruz. Regl nedir, regl ne demek, regl sancısına ne iyi gelir, regl gecikmesi neden olur? Detayları öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin... REGL NEDİR, REGL NE DEMEK? Regl; rahmin iç astarından, yaklaşık bir aylık periyotlarla kanın ve mukozal dokunun rahim astarından dışarı boşaltılması işlemine verilen isimdir. Regl dönemi, ergenlikle başlar ve menopoz dönemine kadar devam eder. Her kadının regl başlangıç yaşı ve menopoza giriş yaşı farklılık göstermektedir. 8-16 yaş aralığında başlayan regl, süreç olarak da ortalama 2-7 gün arası sürer. Regl, 21-35 günde bir kez meydana gelir. Eğer bu döngü içinde birden fazla regl görülüyorsa mutlaka kadın doğum uzmanıyla görüşülmelidir. Regl döneminde rahim kendisini yeniler ve gebeliğe hazırlar. Eğer bu süreçte gebelik oluşmazsa rahmin içinde bulunan tabaka, damarlar ile beslenir. Burada gelişimini tamamlayan yumurta hücresi, dökülmeye başlar ve rahimden dışarı kan olarak atılır. Regl döneminde 20 ile 80 ml arasında kan kaybedilir. Bahsettiğimiz bu döngüye ise mestrüasyon döngüsü denir.

Regl döneminde vücuttaki birtakım değişiklikler meydana gelebilir; karın ve bel bölgesinde ağrı-sancı, ruh halinde inişler çıkışlar, memelerde hassasiyet, şişkinlik ve baş ağrısı öne çıkan regl belirtileridir. Regl döneminde en zorlayıcı şey ise regl ağrılarıdır. REGL AĞRISINA NE İYİ GELİR? Regl dönemi kimi kadınlarda oldukça sancılı geçer. Bazı kadınlar ise bu konuda oldukça şanslıdır ve şu cümleyi duyarız onların ağzından: “Regl olduğumu bile anlamam” Siz de regl dönemlerini sancılı bir şekilde geçiriyorsanız muhtemelen her ay internette regl ağrısına ne iyi gelir sorusunu aratıyorsunuzdur. Ağrı kesiciler, adet döneminde kadınların en büyük kurtarıcılarıdır. İlacın etkisini tam olarak görmek istiyorsanız regl başlamadan önce ilacı içmeye başlamalısınız. Ağrı kesici ilaçları kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız. Doğum kontrol ilaçları da adet ağrısına iyi gelir. Adet ağrılarını hafifleten doğum kontrol hapları aynı zamanda yumurtlamayı önler. Ancak asla doktorunuza danışmadan kullanımına başlamayın. Regl sancısına ne iyi gelir diyenler için ağrı kesici ilaçların ve doğum kontrol haplarının dışında öneriler ise şu şekilde;

E vitamini, Omega 3 ve B vitaminleri açısından zengin yiyeceklerle beslenin. Ayaklarınızı üşütmemeye özen gösterin. Aynı zamanda bel ve karın bölgesine sıcak kompres uygulayabilirsiniz. Stresinizi en aza indirmeye çalışın. Sinir ve stres regl ağrısını artırabilir. Adet öncesinde düzenli egzersiz yapmak, kramp ve kasılmaların azalmasına yardımcı olur. Bitkisel yöntemler de adet sancılar için iyi gelebilir. Peki bu yöntemler nelerdir? Maydanoz: Bir su bardak suyu kaynatın. Suyu ocaktan alın ve içine bir avuç maydanoz ilave edin. Suyu ılıtın. Ilıdıktan sonra maydanozlu suyu süzün ve için. Günde bir bardak içmeniz yeterlidir. Papatya çayı: Bir bardak suyu cezvede kaynatın. İçine 4, 5 adet papatyayı ekleyin ve demlemeye bırakın. Karışımı ılık bir şekilde için. Günde bir bardak içmeniz yeterli olacaktır. Tarçın: Bir bardak suyu ısıtın. İçine bir adet çubuk tarçın ekleyip 10 dakika bekletin. Sonrasında içinden tarçını çıkarın. Bir çay kaşığı bal ilave ederek suyu için. Zencefil: Taze zencefil ve limonla hazırlanan bu karışım regl sancılarınızı hafifletebilir. Bunun için bir bardak suyu kaynatın. İçine 2 dilim taze zencefil ve bir dilim limon ekleyin. 10 dakika demlemeye bıraktıktan sonra karışımı içebilirsiniz. Zencefil ve limonlu suyu günde 2 kez tüketebilirsiniz.

REGL NEDEN GECİKİR? Adet düzensizliğinin birden farklı sebebi olabilir. Bu nedenler arasında; STRES Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan stres, birçok hastalığın nedeni olarak karşımıza çıkar. Regl gecikmesinde etkisi hiç küçük değildir. Eğer stresli bir ay geçiriyorsanız bu durum adet döngünüzü bozabilir. Stres, hormonlarda değişime neden olabilir. Bu da adet periyodunu olumsuz anlamda etkiler. KRONİK HASTALIKLAR Diyabet, tiroid gibi kronik hastalıklar da adet döngüsünü olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Kan şekerinin düzensiz bir şekilde inip çıkması, hormonal değişikliklerle bağlantılıdır. Bu da adet dönemi düzenini bozabilir. Çölyak hastalığı da regl periyodunu bozabilir. OBEZİTE Fazla kilolar, hormonal değişikliklere neden olabilir. Eğer aşırı kiloluysanız ve adet gecikmesi yaşıyorsanız mutlaka doktorunuza danışıp gerekli testleri yaptırmalı ve desteği almalısınız. Uygulanacak tedavi yöntemi ve sağlıklı bir beslenme listesi ile hormonlarınızı dengeleyebilir ve çok daha sağlıklı bir birey olabilirsiniz. POLİKİSTİK OVER SENDROMU Vücudun, erkeklik hormonu olan androjen üretmesine neden olan polikistik over sendromu, bir hormon dengesizliğidir. Bunun sonucunda yumurtalar üzerinde kistler meydana gelebilir ve yumurtlama düzensizlikleri yaşanabilir. Ciddi bir tedavi ve takip gerektiren polikistik over sendromunda doktorlar adet düzenleyici ilaçlar reçete edebilir.

DOĞUM KONTROLÜNE YÖNELİK TEDAVİ Doğum kontrolü tedavi aşamaları, adet periyodlarını bozabilir. Tedavi amaçlı kullanılan doğum kontrol hapları, östrojen ve progestin hormonları içerir. Bu hormonlar da yumurtalıkların yumurta salmalarını engeller. REGL NEDEN OLUR? Beyinde bulunan bazı hormonlar adet döngüsünde salgılanmaya başlar. Bu salgılanan hormonlar ise yumurtlama ile uyarılır. Uyarılma sonucunda yumurta spermle birleşirse döllenme olur. Döllenen hücrenin rahme yerleşmesi için uygun koşul hazırlanmıştır artık. Ancak gebelik gerçekleşmiyorsa bu yapı regl kanaması ile sökülür. Regl döneminde beyinde salgılanan bir hormon sayesinde yumurtalığın içinde bir kese meydana gelir. Bu kesenin içinde ise yumurta hücresi vardır. Aynı zamanda rahim iç tabakası da kalınlaşmaya başlar. Döllenme gerçekleşmezse ömrü dolan bu tabaka yıkıma uğrar ve kanamayla birlikte dışarı atılır. REGL İLE İLGİLİ ŞEHİR EFSANELERİ Birçok toplumda regl, kötü ya da pis olarak tanımlanır. Aslında bu durum kadınların tabiatıdır. Kültürel kodlarda yer alan bu algı kadını ne ‘kötü ne de pis’ kılar. Sağlıklı bir kadının bu fizyolojik durumu yaşaması son derece normaldir, olması gerekendir. Toplumda regl dönemi hakkında bilinen şehir efsaneleri vardır. Bunlardan bazıları ise;