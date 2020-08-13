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Regl öncesi döneminde şişkinlikle başa çıkmak için ne yapmalı?

Betül Songur Betül Songur
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Regl öncesi dönemde, yani regl olmadan bir hafta ya da 10 gün öncesinde kadınlarda şişkinlik problemi yaşanabilir. Çünkü vücut su toplar ve ödem hali oluşur. Bu bazen son derece rahatsız edici de olabilir. Yani öfkeye ve gerginliğe yol açabilir.

Regl öncesi döneminde şişkinlikle başa çıkmak için ne yapmalı?

Bu yaşananların sebebi çoğunlukla değişen hormonlar ve bilinçsiz beslenmedir. Fakat yapacağınız bazı değişikliklerle bu rahatsızlığınızı azaltabilirsiniz. Aslında beslenmeye dikkat ederek ve düzenli su tüketerek bu semptomlar daha hafif atlatılabilir.

Peki, regl öncesindeki şişkinliği önlemenin yolları nelerdir?

Kadınların PMS, regl ve doğurganlık dönemlerini takip eden, onların hem sağlık hem de duygu durumları için her an yanlarında olan Türkiye’nin ilk dijital kadın asistanı Pepapp; regl öncesinde kadınların yaşadığı semptomları araştırdı ve bunlardan en rahatsız edici olan şişkinliği önlemenin 7 yolunu kadınlarla paylaştı:

1-Tuz tüketimini azaltın

Regl olmadan yaklaşık bir hafta önce tuz tüketimini oldukça azaltıyor ya da yapabiliyorsak kesiyoruz. Çünkü tuz, vücutta su tutar. Yani bu süre zarfında cips, bol tuzlu çekirdek, turşu, sosis, ketçap yok.

2-Beslenmenize dikkat edin

Vücudumuz bazı besinleri diğerlerine göre daha zor sindiriyor. Bu da gaz oluşumuna neden oluyor. Regl olmadan önce gaz yapan yiyeceklere de bir süre ara versek iyi olur. Mesela lahana, brokoli, nohut gibi.

3-Bol bol su için

Günde en az 2 litre su içerek şişkinliği büyük ölçüde azaltabiliriz. Hem su içmek, ödem atmamızı ve toksinleri vücudumuzdan temizlememizi de sağlar. Böylece daha rahatlamış hissederiz.

4-Metabolizmanızı hızlandırın

Lifli gıdaları biraz azaltmak ve bunlar yerine probiyotikten zengin yoğurt, şişkinliğe iyi gelen meyve gibi seçeneklere yönelmek bizi her anlamda mutlu edecektir. Çünkü bu saydığım besinler metabolizmayı hızlandırır.

5-Protein ağırlıklı beslenin

Protein ödem atmaya yardımcı olur. Bu yüzden protein ağırlıklı beslenmek bu dönemde tercih etmemiz gereken beslenme şeklidir. Ayrıca kötü karbonhidrat dediğimiz beyaz ekmek, pirinç ve makarnadan da uzak durmalıyız.

6-Gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durun

Gazlı ve şekerli içecekler sindirim sistemimizi yorar. Vücutta çok fazla ödem oluşmasına neden olurlar. Bu dönemde bu tür içeceklerden uzak durmakta fayda var. En iyisi her fırsatta su içmek.

7-Sık ama az yiyin

Porsiyonlarımızı küçültmeli, besin değeri yüksek bir kahvaltı yapmalı ve “Sık ama az ye” kuralını benimsemeliyiz.

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