Regl öncesi döneminde şişkinlikle başa çıkmak için ne yapmalı?

Bu yaşananların sebebi çoğunlukla değişen hormonlar ve bilinçsiz beslenmedir. Fakat yapacağınız bazı değişikliklerle bu rahatsızlığınızı azaltabilirsiniz. Aslında beslenmeye dikkat ederek ve düzenli su tüketerek bu semptomlar daha hafif atlatılabilir.

Peki, regl öncesindeki şişkinliği önlemenin yolları nelerdir?

Kadınların PMS, regl ve doğurganlık dönemlerini takip eden, onların hem sağlık hem de duygu durumları için her an yanlarında olan Türkiye’nin ilk dijital kadın asistanı Pepapp; regl öncesinde kadınların yaşadığı semptomları araştırdı ve bunlardan en rahatsız edici olan şişkinliği önlemenin 7 yolunu kadınlarla paylaştı:

1-Tuz tüketimini azaltın

Regl olmadan yaklaşık bir hafta önce tuz tüketimini oldukça azaltıyor ya da yapabiliyorsak kesiyoruz. Çünkü tuz, vücutta su tutar. Yani bu süre zarfında cips, bol tuzlu çekirdek, turşu, sosis, ketçap yok.

2-Beslenmenize dikkat edin

Vücudumuz bazı besinleri diğerlerine göre daha zor sindiriyor. Bu da gaz oluşumuna neden oluyor. Regl olmadan önce gaz yapan yiyeceklere de bir süre ara versek iyi olur. Mesela lahana, brokoli, nohut gibi.