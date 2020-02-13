Regl öncesi gerginlik intiharı bile düşündürüyor! Gerginliği azaltan 5 öneriyi deneyin

Yumurtalık kistlerinin de beraberinde birçok sorunu getirerek psikolojik değişimlere sebep olacağını söyleyen Uz. Dr. Şaban Karayağız, “Üreme çağı boyunca kadınlarda devam eden adet döngüsünde farklı şiddette psikolojik ve bedensel belirtiler ortaya çıkmaktadır. Halsizlik, yorgunluk, gerginlik, mutsuzluk, enerji düşüklüğü, isteksizlik, asosyalizasyon, dikkat dağınıklığı, uyku ve iştah değişkenliğine neden olan regl öncesi gerginlik yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Regl sırasında belirtilerin ortaya çıkmasının, hormon seviyelerindeki değişimlere bağlı olduğu düşünülmektedir.

Hormonal düzensizliklerin görülmesi nedeniyle yumurtalık kistleri veya hipofiz bezi anormallikleri bu dönemde depresyon yol açabilen faktörler arasındadır. Aylık döngüde artan ve azalan hormonlarındaki (östrojen ve progesteron) değişimler kadınlarda depresyon riskini artırmaktadır. Öte yandan, bu değişimlerin bir sonucu olan yumurtalık kisti gibi bir sorunun fazladan ortaya çıkması ile vücutta artan testosteron hormonu (erkeklik hormonu) durumu iyice karışık hale getirmektedir. Hormonun getirdiği fiziksel değişimler psikolojik değişimleri tetiklemekte, özellikle öfkeli depresyon çeşidini ortaya çıkarabilmektedir.