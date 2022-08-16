REGL SANCISINDAN KURTULUN! Regl ağrısına ne iyi gelir? Adet ağrısı nasıl geçer?

Adet döneminde rahimdeki kanamanın atılması için rahim düzenli bir şekilde kasılır. Rahim kasılmaları sırasında rahme giden kan ve oksijen azalır böylece ağrı hissedilebilir. Rahim bu kasılmalar sırasında prostoglandin adı verilen kimyasallar ortaya çıkarır bunun sonucunda ağrı şiddetinde artmalar olabilir. Peki adet ağrısı nasıl geçer? Regl sancılarını engellemek için nelere dikkat etmeliyiz? İşte merak edilen soruların yanıtları...

ADET AĞRISINA NE İYİ GELİR, NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Mümkünse çok uzun süre ayakta kalmamalı, istirahat edilmesi gerekmektedir.

Bu dönemde su tüketiminize dikkat ederek bol bol sıvı tüketmelisiniz.

Düşük yağ, yüksek protein oranlı beslenmek prostaglendin metabolizmasını değiştirerek ağrılarınızı azaltır.

Kafein içerikli gıdalar, kahve, çay, sigara ve alkol kullanımından mümkün oldukça uzak durmalısınız.

Karın ve bel bölgesine masaj uygulamaları ağrı şikayetinin giderilmesinde etkili olabilir.

Ilık bir duş almak hem sizi hem de bedeninizi rahatlatacaktır.

Adet döneminde yediğiniz gıdaların da sancıyı tetiklediği söylenmektedir. Özellikle gaz oluşturabilecek ve sizi rahatsız edecek yiyecekleri tüketmemeye özen gösterin.

Karın, bel bölgenizi ve ayaklarınızı sıcak tutmalısınız. İnce kıyafetler giymek ve soğukta durmak rahimde kasılmalara neden olarak ağrınızı arttırabilir. Dolayısıyla sıcak su torbası kullanmak çok faydalı olacaktır.

REGL AĞRISINA İYİ GELEN BİTKİ ÇAYI

Regl ağrısına iyi gelen pek çok bitki çayı bulunmaktadır. Bunlardan en etkili olanlardan biri de adaçayıdır. Adaçayı kadınlar arasında adet söktürücü bitki çayı olarak da bilinir. Adaçayının rahim kaslarını uyaran ve gevşemesini sağlayan bir etkisi vardır. Bu özelliği sayesinde adaçayı düzenli kullanımda adet ağrılarınızı azaltacak ve regl dönemlerinizin rahat geçmesine yardımcı olacaktır. Adaçayını regl olduktan sonra tüketmekle beraber adet dönemi gelmeden 1-2 hafta öncesinde ara ara tüketmek daha hızlı etki edecektir.

ADAÇAYI NASIL YAPILIR, NASIL TÜKETİLİR?

1 su bardağı suyu kaynatın. Kaynattığınız sıcak suyu french press veya bitki çay demliğinin içerisine alarak üzerine bir tutam adaçayını ekleyerek 7 dakika kadar demlenmeye bıraktıktan sonra tüketebilirsiniz.



